La ripresa economica della Cina è stata caratterizzata da un aumento della produzione industriale e da un rallentamento delle vendite al dettaglio

La produzione industriale cinese è aumentata più del previsto lo scorso mese, ma le vendite al dettaglio sono cresciute più lentamente, con la debole fiducia dei consumatori che pesa sulla ripresa della seconda economia mondiale.

La produzione industriale è cresciuta del 6,7% su base annua ad aprile, secondo i dati ufficiali dell’Ufficio per le statistiche nazionali, hanno mostrato venerdì, rispetto alla crescita del 5,5% di marzo e della crescita del 4,5% di marzo degli economisti intervistati da Bloomberg.

Tuttavia, le vendite al dettaglio sono cresciute solo del 2,3% rispetto all’anno precedente, in calo rispetto alle previsioni degli analisti di una crescita del 3,7% e del 3,1% a marzo, indicando che le autorità devono rafforzare gli sforzi per stimolare il consumo interno.

L’economia cinese ha mostrato segnali contrastanti di ripresa negli ultimi mesi, con le esportazioni che sono tornate a crescere in aprile ma il sentiment interno in difficoltà a causa del profondo crollo del settore immobiliare.

Con la Banca popolare cinese che inizierà a vendere venerdì 1 trilione di Rmb (140 miliardi di dollari) di obbligazioni ultra-lunghe, il governo ha segnalato di essere pronto a intensificare gli sforzi di stimolo. Prima della vendita, un consigliere governativo ha affermato che le obbligazioni mirano a “contribuire pienamente all’importante ruolo degli investimenti pubblici nel rilanciare la crescita economica”.

Il gabinetto cinese, il Consiglio di Stato, ha annunciato che terrà una riunione venerdì pomeriggio per affrontare le questioni del settore immobiliare, che ha sofferto anni di stagnazione nonostante gli sforzi per aiutare i promotori immobiliari oppressi dai debiti.

L’indice di riferimento cinese CSI 300 delle azioni quotate a Shanghai e Shenzhen è sceso dello 0,2%, mentre il paniere quotato di Hong Kong dell’indice delle proprietà immobiliari quotate a Hong Kong quotato a Hong Kong è sceso dallo 0,9% allo 0,4%. Cento.

I politici cinesi fanno sempre più affidamento sugli investimenti nel settore per compensare la crescita ritardata in altri settori e allentare la pressione sui mercati immobiliari deboli e sui governi locali profondamente indebitati. La produzione industriale ad alta tecnologia è stata un punto positivo nei dati di aprile, in espansione dell’11,3% rispetto all’anno precedente.

Ma la politica industriale sta alimentando le tensioni commerciali con i più importanti mercati di esportazione della Cina, gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Pechino l’ha accusata di impegnarsi in pratiche commerciali sleali inducendo un eccesso di capacità e inondando i suoi mercati con un eccesso di beni a basso costo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden questa settimana ha aumentato drasticamente le tariffe su 18 miliardi di dollari di importazioni cinesi, dai veicoli elettrici alle celle solari, nel tentativo preelettorale di proteggere i posti di lavoro nazionali. L’UE ha inoltre avviato indagini antisovvenzioni nei settori cinesi dei veicoli elettrici, delle turbine eoliche e dei pannelli solari.

La Cina ha avvertito che risponderà “fermamente” alle tariffe statunitensi e ha accusato Washington di violare le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio.

La produzione automobilistica è aumentata del 16,3% in aprile rispetto all’anno precedente, ma le vendite sono diminuite del 5,6%, il che potrebbe “aggiungere benzina sul fuoco” delle accuse di sovraccapacità cinese, ha affermato Lin Chang, capo economista cinese presso ING. Ha detto che la crescita dei consumi sarà “moderata” quest’anno poiché “la fiducia dei consumatori si è indebolita”.

Consigliato

In altri dati pubblicati venerdì, i prezzi degli immobili nelle cosiddette città di primo livello sono diminuiti del 2,5% su base annua ad aprile, ha affermato la NBS. Anche i prezzi sono diminuiti rispetto al mese precedente, in calo dello 0,6%, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto a marzo.

Gli investimenti in immobilizzazioni, nel frattempo, sono cresciuti del 4,2% su base annua nel periodo gennaio-aprile, rispetto a un aumento del 4,6% secondo un sondaggio degli analisti di Bloomberg e un aumento del 4,5% nel periodo gennaio-marzo.

Pechino sta anche cercando di diversificarsi nei mercati in via di sviluppo e non occidentali, in particolare investendo in prodotti high-tech che competono direttamente con quelli dell’Unione Europea e degli Stati Uniti.

Questa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha effettuato una visita di stato di due giorni a Pechino, dove ha discusso di commercio, investimenti, difesa e guerra in Ucraina.