La sentenza della Corte Suprema conferma la tassa dell’era Trump sulle entrate offshore

Giovedì la Corte Suprema ha respinto un ricorso contro una disposizione ambigua del pacchetto fiscale del presidente Donald Trump del 2017, ponendo fine a un caso che molti esperti temono possa destabilizzare il sistema fiscale della nazione. UN Risultato 7-2Ha contribuito a finanziare il massiccio taglio delle tasse, sostenendo che era consentito dai limitati poteri fiscali del Congresso.

Alcuni hanno visto il caso come un tentativo di impedire al Congresso di creare un’imposta sul patrimonio.

In un’insolita alleanza politica, l’ex presidente della Camera Paul D. Anche i conservatori, compreso Ryan, hanno difeso l’imposta sulle entrate marittime. Non perché sostengano un’imposta sul patrimonio, ma perché temono che una sentenza contro una disposizione poco conosciuta possa minare le imposte esistenti su larga scala su investimenti, partnership e redditi esteri. Tutto ciò ammonta a miliardi o addirittura trilioni di entrate.

La causa è stata intentata dalla coppia di Washington con il sostegno del Competitive Enterprise Institute, un gruppo di difesa anti-regolamentazione. Charles e Kathleen Moore I 15.000 dollari di tasse dovute alla legge del 2017 derivano dagli investimenti effettuati in un’azienda con sede in India che fornisce attrezzature ai piccoli agricoltori. Ha imposto una tassa una tantum su alcuni guadagni esteri a meno che il contribuente non riportasse il denaro negli Stati Uniti.

I Moore dissero alla corte di non aver mai guadagnato nulla dal loro investimento e fecero causa al governo federale per riavere i loro soldi. Il tribunale distrettuale ha respinto il caso. E la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il 9° Circuito ha confermato quella decisione L’imposta era soggetta all’autorità del Congresso ed era consentita dal 16 ° emendamento indipendentemente dal fatto che Moores guadagnasse o “realizzasse” un reddito. READ Un caccia russo abbatte un drone americano sul Mar Nero

Si prevede che la tassa specifica che Moores si oppone al pagamento, nota come Sezione 965, costerà più di 300 miliardi di dollari in 10 anni. Alcune grandi aziende hanno già pagato miliardi per questa particolare tassa; Una sentenza che ha colpito Se ridotto completamente, il governo dovrebbe restituire decine di miliardi di dollari.

Alcuni esperti fiscali hanno affermato che i Moore avevano un coinvolgimento maggiore nella società di quanto rivelato nei documenti giudiziari e hanno esortato la corte a non decidere la questione costituzionale sulla base di un documento falso e incompleto. Uno degli avvocati della coppia ha difeso il documento ritenendolo accurato e onesto.

Durante la discussione orale a dicembre in una causa chiamata Moore contro Stati UnitiDiversi giudici hanno affermato che l’imposta su alcuni redditi offshore, compresi quelli delle società di persone, delle società a responsabilità limitata e altri redditi offshore, è sostanzialmente simile ad altre principali forme di tassazione.