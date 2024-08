La soluzione NAR entra in vigore oggi: ecco cosa cambia e perché

CNN

Sabato entreranno ufficialmente in vigore nuove regole che regolano il modo in cui la maggior parte dei professionisti del settore immobiliare opera negli Stati Uniti e i cambiamenti potrebbero migliorare il modo in cui gli americani acquistano e vendono case.

La National Association of Realtors, una potente associazione commerciale con 1,5 milioni di membri, ha adottato le regole come parte di un accordo da 418 milioni di dollari in cause antitrust. Le regole sono progettate per cambiare il modo in cui gli agenti immobiliari vengono pagati e chi li paga. È il più grande cambiamento nelle regole aziendali almeno da una generazione.

Kevin Sears, presidente della NAR, ha affermato in una dichiarazione che “aiuta i consumatori ad avere più potere con chiarezza e scelta quando acquistano e vendono una casa”.

“Ho fiducia nelle capacità dei nostri membri di prepararsi e abbracciare questa evoluzione del nostro settore e di guidare i consumatori attraverso il nuovo panorama”, ha affermato.

Ecco cosa devi sapere:

Storicamente, non ci si aspettava che gli acquirenti pagassero direttamente il proprio agente immobiliare. Questo perché le commissioni immobiliari, sia agli agenti degli acquirenti che agli agenti dei venditori, sono pagate dal venditore di case.

Commissioni Generalmente il totale è pari al 5% o al 6% del prezzo di vendita di una casa, quindi per una casa da $ 450.000, il prezzo medio di una casa negli Stati Uniti, il venditore è responsabile di una commissione di $ 27.000. Ci sono molti esperti Queste commissioni vengono inserite nel prezzo di listino di una casa, facendo salire i prezzi delle case.

Ma a partire da questa settimana, agli agenti dei venditori non sarà più consentito pubblicizzare i pagamenti delle commissioni agli agenti degli acquirenti su molti dei servizi di quotazione che gli agenti immobiliari utilizzano per elencare, trovare case in vendita e facilitare le transazioni.

Ciò significa che l’agente dell’acquirente non può utilizzare il database per cercare case in base a quanto verranno pagate, una pratica nota come “steering”. Offrire tassi di commissione inferiori al mercato del venditore ha portato alcuni agenti a evitare di mostrare case che soddisfano i criteri dei loro clienti, sostengono i critici.

“Senza più commissioni nella MLS, diventa più difficile orientarsi perché non è possibile cercare commissioni del 3%”, ha affermato Tonya Monestier, professoressa di diritto presso l’Università della Buffalo School of Law. “Puoi ancora chiamare tutti e capire qual è la conformazione del terreno, ma questo rende tutto più difficile.”

Un secondo cambiamento riguarda il rapporto tra i potenziali acquirenti di case e i loro agenti immobiliari. Gli acquirenti devono firmare un accordo di rappresentanza legale con il proprio agente prima di iniziare a visitare le case insieme.

Questi contratti sono progettati per informare gli acquirenti di case su come viene pagato il loro agente e, se i venditori non accettano di pagare la commissione dell’agente, l’acquirente può essere coinvolto nel pagamento di tale commissione. Sono progettati per informare gli acquirenti che questa commissione è completamente negoziabile.

“Se gli acquirenti sapessero di poter negoziare le commissioni, e se fossero loro a pagarle e non il venditore, in futuro si potrebbe creare un mercato più completo e un menu di servizi che sarebbe più paragonabile a quello di altri paesi sviluppati”, ha affermato Norm, emerito professore di diritto immobiliare all’Università di San Diego Miller.

Una caratteristica fondamentale di questi contratti è che l’agente dell’acquirente non può ricevere un compenso superiore a quello inizialmente previsto dall’acquirente, anche se il venditore è disposto a offrire di più.

su di esso Sito webNAR ha affermato che questi due cambiamenti “hanno eliminato qualsiasi deviazione teorica perché un broker non può compensare eccessivamente indirizzando un acquirente verso una particolare quotazione perché ha un’offerta di compenso ‘più alta’”.

L’udienza finale per l’approvazione è prevista per il 26 novembre, ma il giudice ha concesso l’approvazione preliminare dell’accordo della NAR in aprile.

Alcuni broker si rendono conto che gli acquirenti possono essere nervosi all’idea di firmare un rapporto legalmente vincolante con un agente prima di iniziare a visitare le case. Quindi, hanno creato contratti a breve termine che potevano coprire una settimana o un’ora, richiedendo agli acquirenti di sentirsi a proprio agio con un agente.

Ma Monestier ha avvertito che gli acquirenti dovrebbero stare attenti a firmare qualsiasi contratto legale senza leggerlo attentamente.

“Vedrete tutti i tipi di versioni diverse di questi contratti, stato per stato, intermediario per intermediario. Potrebbero essercene migliaia là fuori”, ha detto “Mi preoccupa che acquirenti e venditori possano farlo firmano ciecamente qualcosa e poi si sorprendono quando le cose non sono quello che pensano che siano.”

Leo Pareja, CEO di eXp Realty, uno dei più grandi intermediari americani, ha detto alla CNN di aver preparato i contratti degli acquirenti della sua azienda semplicemente per evitare potenziale confusione.

“È progettato per essere leggibile nel vialetto di casa senza che il consumatore si senta come se si trovasse in una situazione scomoda”, ha detto Pareja. “Non serve una laurea in giurisprudenza per leggerlo.”

Pareja ha deciso di rendere i suoi contratti ampiamente disponibili affinché altre società potessero utilizzarli.

“Vogliamo che i consumatori e gli agenti abbiano meno attriti in futuro, perché questa è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento”, ha detto.

Alcuni esperti del settore immobiliare hanno avvertito che le nuove regole potrebbero avere un effetto dissuasivo sul mercato dell’acquisto di case. Si prevede che portino i soldi per pagare i propri agenti.

Ma Monestier ritiene che i cambiamenti a lungo termine aiuteranno i consumatori.

“Direi che se i tassi di commissione diminuiscono nel tempo, è un’ottima cosa per gli acquirenti e i venditori di case”, ha affermato.

Non è chiaro se i costi di acquisto e vendita di case negli Stati Uniti diventeranno immediatamente accessibili per la maggior parte delle persone.

“Alla fine, dubito che qualcuno dirà: ‘Competiamo sui prezzi’. Se si tratta di una grande azienda, sarà una rivoluzione”, ha detto Miller dell’Università di San Diego. “Ma quando accadrà? “Non lo so”, ha detto.

Nel breve termine, Miller ritiene che i tassi ipotecari avranno un impatto maggiore sull’accessibilità degli alloggi rispetto a qualsiasi modifica specifica delle regole.

Il tasso medio per un mutuo fisso trentennale ha recentemente raggiunto il 6,49%, ancora in aumento rispetto alla storia recente ma vicino ai livelli più bassi da più di un anno.

“Ha un effetto maggiore sull’accessibilità economica rispetto a quello di cui stiamo parlando qui”, ha detto Miller. “Se i tassi ipotecari scendessero ulteriormente, i cambiamenti delle regole avrebbero un peso maggiore nell’equazione, rispetto a quello.”