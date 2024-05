La stagione 25 di “The Voice” incorona Asher Havon

“The Voice” della NBC.

Asher Havon è il campione la voce 2024.

Selma, nativa dell’Alabama, è la migliore della sua classe nella finale dell’All-Star di martedì sera (21 maggio) in questa 25a stagione della competizione canora della NBC.

Dopo le esibizioni di lunedì sera di “I’ll Always Love You” di Whitney Houston, il finale di martedì includeva “Last Dance” di Donna Summer e “One of My Own” di Patti LaBelle, un duetto con la sua allenatrice Reba McKenzie ad Havon. Team Reba) è stato l’ultimo concorrente. Ha concluso nella top 5 davanti a Karen Waldrup (Team Dan + Shay 5°), Nathan Chester (Team Legend 4°), Brian Oleson (Team Legend 3°) e Josh Saunders (Team Reba secondo).

Prima che il suo nome fosse pronunciato, Havon ha reso omaggio a McEntire per il suo sostegno e la sua guida. “Oh mio Dio, significa tantissimo per me”, ha osservato. “Grazie, grazie per avermi dato uno spazio così sicuro per essere il mio io artistico, grazie per aver creduto in me. Prometto che non ti deluderò mai. McEntire conclude la stagione con un raro 1-2.

HaVon, 31 anni, ha impressionato per tutta la stagione con la sua voce potente e mielata, il suo talento e il suo istinto per il grande gioco.

Lungo la strada, durante i playoff, ha eseguito un’interpretazione imponente di “Titanium” di Sia e David Guetta, alla quale Shay Mooney di Dan + Shay si è entusiasmato: “Sembrava un momento da Grammy per te, amico”.

John Legend paragonò lo sforzo a un’esperienza religiosa. “Qualcosa in te mi ricorda Whitney Houston. Prenderà queste canzoni che non sono state scritte per un cantante soul e avranno quella presenza sobria e politica nel suono, ma ci aggiungerà un flusso di droga che senti in chiesa,” Legend ha detto. “In chiesa, salviamo l’interpretazione per certi ruoli, diciamo che sono unti. Ho appena sentito quell’unzione su di te. Era divino”. La leggenda sarebbe stata più saggia adesso; era l’unico allenatore a non presentarsi all’audizione alla cieca di Hawon.

Il curriculum di HaVon include uno spot in cui canta per Barack Obama al memoriale per i diritti civili della città natale dell’ex POTUS, e ora è andato a male. la voce 2024.

Entrambe le serate sono state affiancate da un cast stellare la voce Il finale include Keith Urban (lunedì), The Black Keys, Jelly Roll, Lainey Wilson e Kate Hudson (tutti nell’episodio di martedì).

In un momento speciale, i favoriti del passato, da Kelly Clarkson a Cielo Green, Niall Horan, Jennifer Hudson, Nick Jonas, Adam Levine, Blake Shelton e Gwen Stefani, hanno calcato il palco per celebrare il traguardo della 25a stagione.

Dai un’occhiata alle performance finali di HaVon qui sotto.