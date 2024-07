La startup israeliana di sicurezza informatica Wiz conclude le trattative per un accordo da 23 miliardi di dollari con Google

I colloqui con Wiz su quella che potrebbe essere la più grande acquisizione di Google sono in fase avanzata.



New York

CNN

—



Secondo un promemoria di Wiz visto dalla CNN, Wiz ha concluso i negoziati con Alphabet, società madre di Google, su una proposta di accordo da 23 miliardi di dollari che rappresenterebbe la più grande acquisizione della startup israeliana di sicurezza informatica da parte di una società tecnologica statunitense.

Assaf Rappaport, CEO di Wiz, ha affermato che la società è ora concentrata su un’offerta pubblica iniziale e sulla crescita dell’attività per generare 1 miliardo di dollari di entrate annuali.

“So che la scorsa settimana è stata intensa, con voci su una potenziale acquisizione. Anche se siamo soddisfatti delle offerte che abbiamo ricevuto, abbiamo scelto di continuare il nostro percorso per costruire Wiz”, ha affermato Rappaport nella nota.

“È difficile dire di no a un’offerta così umiliante, ma con il nostro team eccezionale, sono fiducioso nel fare questa scelta.”

Nessuna lettera (Google) né Wiz ha riconosciuto ufficialmente le trattative per l’accordo e Wiz non ha nominato Google o la sua società madre nella nota.

Una persona a conoscenza della questione ha detto martedì alla CNN che il management di Wiz, che aveva preso seriamente in considerazione l’offerta di Google, ha deciso di andarsene perché vuole rimanere un’azienda indipendente e spera di trasformare Wiz in una delle più grandi società di sicurezza informatica del pianeta. .

I rischi legati a una lunga e impegnativa revisione antitrust erano sullo sfondo, ma non sono stati il ​​fattore decisivo in questo caso, ha detto la fonte alla CNN.

CNN riportato All’inizio di questo mese, Alphabet era in trattative per acquistare Wiz per circa 23 miliardi di dollari.

Successivamente sono iniziate le discussioni tra Google e Wiz La startup ha raccolto 1 miliardo di dollari da investitori di capitale di rischio all’inizio di quest’anno, ha detto la fonte. Quel round di finanziamento ha valutato Wiz a 12 miliardi di dollari.

Wiz fornisce soluzioni di sicurezza informatica basate su cloud che aiutano le organizzazioni a identificare ed eliminare i rischi critici sulle piattaforme cloud.

La decisione di Wiz di annullare l’accordo rappresenterebbe una battuta d’arresto per Google, che ha investito nella sua infrastruttura cloud e si è concentrato sull’acquisizione di clienti per il suo business cloud, che lo scorso anno ha generato oltre 33 miliardi di dollari di entrate.

Questo è il penultimo Alfabetico ft Tentativi di fusione e acquisizione, dopo che si dice siano stati decisi andare via Da un accordo per la società di software di marketing online HubSpot.

Nel marzo 2022, Alphabet acquisisce la società di sicurezza informatica Montiant 5,4 miliardi di dollari come parte della sua spinta per aiutare le aziende ad affrontare meglio le minacce informatiche e migliorare il proprio business del cloud computing.