La tempesta tropicale Ernesto si avvicina alla forza dell’uragano mentre colpisce Porto Rico, portando preoccupazioni di inondazioni e interruzioni di corrente

CNN

—



Si prevede che la tempesta tropicale Ernesto, che ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza elettricità a Porto Rico e nelle Isole Vergini con piogge torrenziali e venti dannosi, diventerà un pericoloso uragano all’inizio di mercoledì.

Ernesto, la quinta tempesta nominata della stagione degli uragani nell’Atlantico, ha registrato venti massimi sostenuti di 70 mph – 4 mph in meno rispetto alla forza dell’uragano – a partire dalle 8 di mattina di mercoledì. Il suo centro si trovava a 125 miglia a nord-ovest di San Juan mercoledì mattina presto, dopo aver attraversato martedì le Isole Vergini e Porto Rico.

Forti venti si sono estesi lontano dal suo centro e raffiche fino a 74 mph – forza di uragano – hanno colpito Porto Rico e le Isole Vergini americane.

Di conseguenza, mercoledì mattina più di 300.000 clienti a Porto Rico sono rimasti senza elettricità. LUMA EnergiaUna società privata che gestisce la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a Porto Rico. Nelle Isole Vergini americane, quasi 46.000 clienti erano senza elettricità, pari al 92% dei clienti monitorati dell’isola. PowerOutage.us.

Finora Porto Rico ha ricevuto quasi mezzo piede di pioggia e le ultime tempeste della tempesta hanno continuato a scaricarla mercoledì mattina, provocando inondazioni improvvise, soprattutto nelle parti orientali e meridionali di Porto Rico e nelle Isole Vergini.

Mercoledì mattina sono entrati in vigore diversi allarmi per inondazioni improvvise per le isole di St. Croix, St. Thomas e St. John, nonché per le parti orientali e meridionali di Porto Rico e le sue isole di Vieques e Culebra.

Ernesto entrerà nell’Atlantico aperto mercoledì sera e si prevede che alla fine si rafforzerà trasformandosi in un grande uragano, ma la sua potenza si farà sentire ancora nei Caraibi per tutta la giornata.

Lungo la costa orientale di Porto Rico, le mareggiate potrebbero aumentare il livello dell’acqua fino a 3 piedi e causare mareggiate pericolose per la vita e pericolo per chiunque si trovi in ​​mare.

Prima della tempesta, il governatore di Porto Rico Pedro Pierluisi ha mobilitato la Guardia Nazionale e ha invitato le persone a rifugiarsi nelle proprie case. Le scuole statali sono chiuse in tutto il Paese Quasi 80 alloggi sono aperti.

I residenti sono stati avvertiti di prepararsi a diffuse interruzioni di corrente poiché la debole e obsoleta rete elettrica dell’isola è ancora in fase di riparazione dopo essere stata paralizzata dall’uragano Maria nel 2017.

Le interruzioni di corrente sono una frustrazione familiare tra i portoricani, molti dei quali hanno trovato dolorosi i lenti sforzi per modernizzare una rete elettrica più vulnerabile ai disastri naturali.

LUMA Energia ha detto mobilitato In tutte le isole per rispondere alle interruzioni. Il presidente della LUMA Juan Saga ha esortato le persone a segnalare i blackout, affermando che l’app non li rileva tutti.

“Il sistema elettrico di Porto Rico non è sufficientemente modernizzato per rilevare interruzioni di corrente”, ha detto martedì Saga. Lo riferisce l’Associated Press.

L’Agenzia federale per la gestione delle emergenze può aiutare con la risposta immediata alla tempesta a Porto Rico e nelle Isole Vergini, comprese le operazioni di ricerca e salvataggio e la fornitura di generatori, ha detto alla CNN la portavoce dell’agenzia Jacqueline Rothenberg.

Ma il fondo per i soccorsi in caso di calamità dell’agenzia sta finendo i soldi per il secondo anno consecutivo, ha detto un funzionario alla Galileus Web mentre il paese sperimenta anche quest’anno un numero eccezionale di disastri meteorologici e climatici, pari a 1 miliardo di dollari a causa del cambiamento climatico.

L’amministratore della FEMA Dean Criswell il 7 agosto ha trasferito l’agenzia al cosiddetto Fondo per i bisogni immediati, ha detto alla CNN la portavoce dell’agenzia Jacqueline Rothenberg. L’agenzia sta aspettando che il Congresso approvi una richiesta di finanziamento aggiuntivo di 9 miliardi di dollari per ricostituire il fondo di soccorso in caso di calamità dell’agenzia, ma la Camera e il Senato sono in pausa per il resto di agosto. Non è chiaro quando invieranno i fondi al loro ritorno.

Rothenberg ha sottolineato che la FEMA ha risorse sufficienti per rispondere a Ernesto e ad altri disastri che si verificano nel frattempo.

“Non voglio che il popolo di Porto Rico e dell’USVI si preoccupi di questo”, ha detto Rothenburg.

Mercoledì Ernesto curverà gradualmente verso nord, portandolo nei Caraibi e nell’Atlantico aperto, dove si prevede che si rafforzerà ulteriormente.

Ernesto diventerà un potente uragano di categoria 3 questo fine settimana e potrebbe mantenere quella forza o diventare un forte uragano di categoria 2 mentre passerà vicino alle Bermuda più avanti questa settimana. Quanto sarà significativo l’impatto della tempesta sulle Bermuda dipenderà da quanto sarà vicina alla piccola isola, che è circa un terzo delle dimensioni di Washington, DC.

La forza di Ernesto sarà alimentata dalle acque oceaniche estremamente calde, dall’aumento delle temperature globali a causa dell’inquinamento da combustibili fossili e da venti di livello superiore che disturbano minimamente le tempeste.

Ernesto avrà un impatto diffuso più avanti questa settimana e nel fine settimana con una pista da qualche parte nell’Atlantico aperto.

La tempesta sconvolgerà gli oceani a centinaia di chilometri di distanza e creerà correnti pericolose lungo la costa orientale degli Stati Uniti, le Bahamas e i Caraibi all’inizio della prossima settimana.

Ella Nielsen della CNN ha contribuito a questo rapporto.