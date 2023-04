L’annuncio della rielezione di Biden nel 2024 potrebbe arrivare già martedì

Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha rifiutato di commentare in una dichiarazione giovedì sera. In una conferenza stampa all’inizio della giornata, ha detto ai giornalisti: “Quello che sto dicendo è che qualsiasi annuncio o qualsiasi cosa relativa al 2024 non verrà sicuramente da qui”. Il Comitato nazionale democratico non ha risposto a una richiesta di commento.

All’età di 80 anni il sig. Biden è già il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti e alla fine del suo secondo mandato avrà 86 anni.

Il 2024 è il momento di una decisione alla Casa Bianca, sig. Tenuto da vicino dalla cerchia ristretta di Biden, dove sono in corso mesi di pianificazione della rielezione, sotto la supervisione di due consiglieri di alto livello, Jennifer O’Malley Dillon e Anita Dunn. Tuttavia, la pianificazione si è intensificata nelle ultime settimane con incontri tra consiglieri della Casa Bianca e funzionari democratici incentrati sul tipo di apparato esterno che sosterrà il presidente.

Sig. Biden ha una lunga storia di proroga delle scadenze per prendere importanti decisioni politiche, iniettando incertezza nel calendario agli occhi di alcuni dei suoi alleati.

Il principale candidato repubblicano, l’ex presidente Donald J. La durabilità politica di Trump ha tenuto insieme una coalizione di democratici, compresi i progressisti che a volte hanno contestato le politiche della Casa Bianca. Nonostante sia stato incriminato dal procuratore distrettuale di Manhattan questo mese, Mr. Dopo che Trump ha perso le prime primarie della Carolina del Sud nel 2020, Mr. Due primi tornei statali.