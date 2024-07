Le autorità affermano che almeno 2 nuotatori sono stati morsi da uno squalo al largo di South Padre Island, in Texas

La vacanza del 4 luglio si è trasformata in un incubo per i bagnanti nelle acque intorno a South Padre Island, in Texas, dopo che le autorità hanno riferito che uno squalo ha morso almeno due nuotatori.

Il Dipartimento dei parchi e della fauna selvatica del Texas ha detto che due persone sono state morse da quello che si ritiene essere lo stesso squalo, e altri due hanno incontrato lo squalo ma non sono rimasti gravemente feriti. Due vittime sono state portate al Valley Regional Medical Center di Brownsville, in Texas, e una di loro è stata successivamente trasportata in aereo in un altro ospedale, ha detto l’agenzia. Le loro condizioni non sono state confermate e i loro nomi non sono stati diffusi.

In una dichiarazione audio separata giovedì sera, il capo dei vigili del fuoco di South Padre Island, Jim Bigg, ha detto che tre delle vittime sono state ricoverate in ospedale e una quarta è stata curata sul posto per ferite lievi.

Bigg ha anche rivelato che lo squalo “si trovava sulla punta meridionale dell’isola ed è stato spinto in acque più profonde”.

Intorno alle 11:00 ora locale di giovedì, gli agenti hanno risposto alla segnalazione di un uomo Grave morso di squalo vicino all’isolato 4100 di Gulf Boulevard, ha detto il dipartimento di polizia di South Padre Island. La vittima è stata medicata sul posto per un morso di squalo alla gamba prima di essere portata in un vicino ospedale, ha detto la polizia.

Poco prima delle 11, un video ottenuto da CBS News mostra la polizia che corre sulla scena di una donna la cui gamba sinistra è stata morsa da uno squalo mentre nuotava.

Il video mostra i Buoni Samaritani e i primi soccorritori che tirano la donna fuori dall’acqua e le avvolgono un laccio emostatico attorno alla gamba per fermare l’emorragia. Si può vedere una pinna dorsale nuotare avanti e indietro vicino alla spiaggia.

“In attesa delle indagini, non conosciamo la specie, non sappiamo perché questo sta accadendo, non ha precedenti a South Padre Island”, ha detto Pick.

Ricercatore associato presso il Center for Sportfish Science and Conservation presso la Texas A&M University Corpus Christi, il Dr. Kelsey Banks ha dichiarato a CBS News in una e-mail che il video pubblicato sui social media era un “grande squalo”.

“Le grandi specie litorali aumentano i comportamenti alimentari e rimangono più vicine alla riva prima dei grandi disturbi meteorologici”, ha scritto Banks.

In risposta, le autorità hanno rapidamente inviato droni, barche ed elicotteri alla ricerca degli squali. La città ha detto che sta valutando la possibilità di chiudere la spiaggia al pubblico, ha confermato un tenente della guardia costiera a CBS News.

Isola di South Padre L’isola barriera, a 113 miglia dalla punta meridionale del Texas, è nota per i suoi resort e le sue spiagge.

— Manuel Bojorquez ha contribuito a questo rapporto.