Le azioni S&P 500 si avvicinano a una settimana di grandi vittorie

Venerdì mattina le azioni statunitensi sono scese in ribasso mentre gli investitori si sono avviati verso un rally di ripresa nel fine settimana, con tutti e tre i principali indici sulla buona strada per chiudere in rialzo un periodo di cinque giorni.

IL S&P500 Un calo dello 0,28% Nasdaq composito Giù dello 0,44%. IL Media industriale del Dow Jones 65 punti o lo 0,17% in meno. Durante la settimana, l’S&P 500 ha guadagnato circa il 3,4%, mentre il Nasdaq ha guadagnato quasi il 5%. Il Dow a 30 azioni è avanzato di circa il 3%.

Le mosse arrivano dopo una giornata forte a Wall Street. Giovedì il Dow Jones è salito di oltre 500 punti, con il più ampio S&P 500 in rialzo di oltre l’1%. Il Nasdaq composito è salito di oltre il 2% grazie ai titoli tecnologici che hanno guidato il rally.

Giovedì ha segnato il sesto giorno consecutivo di guadagni sia per l’S&P 500 che per il Nasdaq. Con guadagni settimanali superiori al 3% e al 5%, entrambi sono sulla buona strada per ottenere i maggiori guadagni settimanali da novembre. Il Dow Jones è cresciuto di oltre il 2% questa settimana, segnando la sua migliore performance dell’anno.

I dati sulle vendite al dettaglio pubblicati giovedì sono stati più forti di quanto previsto dagli economisti, mentre le richieste settimanali di disoccupazione sono diminuite. Entrambi hanno dimostrato che i timori di recessione che hanno alimentato la svendita globale all’inizio di questo mese erano eccessivi. I dati sull’inflazione pubblicati all’inizio di questa settimana hanno rafforzato la convinzione che uno scenario di atterraggio morbido sia ancora possibile. I dati hanno inoltre supportato le aspettative secondo cui la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse nel prossimo incontro politico di settembre.

“[The] “I dati pubblicati la scorsa settimana hanno trovato il giusto equilibrio, né troppo caldi né troppo freddi”, ha scritto venerdì Mark Heffel, responsabile degli investimenti per la gestione patrimoniale globale presso UBS, “Se saranno necessari tagli dei tassi più rapidi per proteggere la crescita, l’inflazione reggerà sostenere la Federal Reserve.”

Sul fronte economico, il Dipartimento del Commercio ha riferito che il mese scorso le costruzioni edilizie sono state pari a 1.238.000 e i permessi di costruzione a 1.396.000. Gli economisti intervistati dal Dow Jones avevano previsto 1,34 milioni di permessi di costruzione a luglio e 1,42 milioni di permessi di costruzione, entrambi in calo rispetto a giugno. L’Università del Michigan pubblicherà il suo sondaggio sulla fiducia dei consumatori, che include una prospettiva sull’inflazione su orizzonti di uno e cinque anni.