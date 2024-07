Le azioni Tesla crollano del 10% dopo che la società ha riportato risultati contrastanti nel secondo trimestre, afferma che i veicoli elettrici “accessibili” sono sulla buona strada per il debutto nel 2025

Tesla (TSLA) ha detto Risultati contrastanti del secondo trimestre Dopo la campana di martedì, il produttore di veicoli elettrici ha dichiarato di essere sulla buona strada per la produzione dei nuovi veicoli, ma che nella prima metà del 2025 si tratterebbe di un veicolo elettrico più economico. Tesla ha anche affermato che il suo tasso di crescita nel 2024 sarà “particolarmente basso”. Ciò è stato raggiunto entro il 2023.

Per il trimestre, Tesla ha registrato un fatturato del secondo trimestre di 25,05 miliardi di dollari contro 24,63 miliardi di dollari, leggermente superiore ai 24,93 miliardi di dollari riportati da Tesla un anno fa, secondo il consenso di Bloomberg. Tesla ha registrato un utile per azione rettificato di 0,52 dollari rispetto agli 0,60 dollari attesi su un utile netto non GAAP di 1,8 miliardi di dollari.

Mercoledì le azioni Tesla sono scese del 10% nelle prime negoziazioni.

“I piani per nuovi veicoli, compresi modelli più convenienti, sono sulla buona strada per iniziare la produzione nella prima metà del 2025. Questi veicoli possono essere prodotti utilizzando le funzionalità della piattaforma di prossima generazione e le caratteristiche delle nostre piattaforme esistenti sulla stessa linea di produzione del nostro veicolo attuale. line-up”, ha affermato Tesla nel suo rapporto sugli utili del secondo trimestre.

Il CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, parla alla conferenza ed esposizione SATELLITE il 9 marzo 2020 a Washington. (Foto AP/Susan Walsh, file) (Stampa associata)

Molti analisti e osservatori del settore ritengono che l’introduzione e il lancio di un veicolo elettrico più economico guideranno la prossima fase delle vendite di veicoli elettrici, qualcosa che ha già detto in precedenza anche il CEO di Tesla, Elon Musk.

Nella conferenza sugli utili, Musk ha detto che la società presenterà il suo Robotaxis il 10 ottobre, originariamente previsto per l’8 agosto. Musk ha detto che il tempo extra consentirebbe a Tesla di aggiungere “un paio di cose” al Robotaxis prima del rilascio.

I robotaxi Tesla presenteranno “Strategia di produzione boxless“È già stato detto.

“Sarà importante ascoltare il ritardo e la nuova tempistica del Robotaxi Day durante la teleconferenza come fulcro affinché Tesla possa raggiungere una valutazione di oltre 1 trilione di dollari e, in definitiva, crediamo che la storia dell’AI/FSD servirà da percorso di monetizzazione nei prossimi anni, ” Ha scritto l’analista di Wedbush Dan Ives in una nota pubblicata lunedì. .

Per quanto riguarda gli altri veicoli, Tesla ha affermato che la produzione del Cybertruck è triplicata rispetto al primo trimestre e che il veicolo è sulla buona strada per “realizzare un profitto” entro la fine dell’anno. Tesla ha affermato che metà delle sue fabbriche sono sulla buona strada per iniziare la produzione entro la fine del 2025

Tesla ha consegnato 443.956 veicoli in tutto il mondo nel secondo trimestre, superando la stima di Bloomberg di 439.302, ma in calo di quasi il 5% rispetto a un anno fa. Tuttavia, il totale delle consegne del secondo trimestre ha rappresentato un miglioramento significativo rispetto ai 386.810 veicoli consegnati nel primo trimestre, suscitando la preoccupazione di alcuni analisti che la domanda di veicoli Tesla sia in caduta libera.

“Crediamo che la storia della domanda di Tesla abbia preso una svolta positiva dopo gli ultimi 6-9 mesi, e le consegne del secondo trimestre più forti del previsto all’inizio di questo mese segnano un importante ‘punto di svolta’ nella storia rialzista di Tesla nel 2H24/2025, “, ha detto Ives.

La storia continua

Parte della sorpresa di Tesla Rapporto sulla produzione e distribuzione del secondo trimestre Ha utilizzato 9,4 GWh (gigawattora) di accumulo di energia tramite batterie, il totale trimestrale più alto e più del doppio dello stoccaggio di batterie utilizzato dall’azienda nel primo trimestre.

Adam Jonas di Morgan Stanley ha definito il risparmio energetico di Tesla nel secondo trimestre un “ladro di spettacoli”, con 9,4 GWh distribuiti, più del doppio delle previsioni dell’azienda.

Press Subramanian è un reporter di Yahoo Finance che si occupa dell’industria automobilistica. Puoi seguirlo X E così via Instagram.

Per gli ultimi rapporti e analisi sugli utili, i pettegolezzi e le aspettative sugli utili e le notizie sugli utili aziendali, fare clic qui

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finanza