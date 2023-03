Le vittime della sparatoria alla Covenant School di Nashville includevano bambini piccoli, il preside della scuola e un custode.

(CNN) Un’altra comunità americana è in ritirata Il tiratore è stato ucciso Tre bambini di 9 anni e tre adulti in una scuola elementare cristiana privata a Nashville.

L’attacco di lunedì è stata la sparatoria più mortale in una scuola negli Stati Uniti Tra quasi un anno E la diciannovesima sparatoria in una scuola o in un’università finora nel 2023 ha ferito almeno una persona, mostra il conteggio della CNN.

“La nostra comunità ha il cuore spezzato”, ha detto in un comunicato il ministero della Covenant Presbyterian Church, ringraziando i primi soccorritori per la loro rapida risposta e mostrando sostegno alla scuola.

“Stiamo vivendo un’enorme perdita e stiamo ancora vacillando per l’orrore che ha fatto a pezzi la nostra scuola e la nostra chiesa. Siamo concentrati sull’amare i nostri studenti, le nostre famiglie, la nostra facoltà e il personale e iniziare il processo di guarigione”, ha detto la scuola.

“Across Tennessee è stato ferito ieri”, ha detto il governatore Bill Lee in una dichiarazione video rilasciata martedì sera.

Ecco cosa sappiamo finora delle vittime:

Evelyn Dickhaus

La polizia ha detto che Evelyn aveva 9 anni. Secondo una dichiarazione di famiglia ottenuta dall’affiliata della CNN KMOV, mentre la sua famiglia apprezza l’amore e il sostegno che hanno ricevuto, chiedono spazio per piangere.

“I nostri cuori sono completamente spezzati. Non possiamo credere che sia successo”, afferma la dichiarazione. “Evelyn è una luce brillante in questo mondo.”

Mike Hill

Hill, 61 anni, era un amato custode della scuola, ha detto la polizia, e padre di sette figli.

Hill, noto come “Big Mike” agli studenti, era un membro del personale delle strutture/cucina, secondo il sito web della scuola.

Secondo la dichiarazione di famiglia ricevuta dal dipendente, gli piaceva cucinare e trascorrere del tempo con la sua famiglia affiliato della CNN WSMV. Aveva 14 nipoti.

“Vogliamo ringraziare la comunità di Nashville per i loro continui pensieri e preghiere. Siamo addolorati e cerchiamo di comprendere qualsiasi sentimento di comprensione del motivo per cui è successo e continuiamo a chiedere supporto”, afferma la dichiarazione.

“Preghiamo per Covenant School e siamo così grati che Michael sia amato dagli insegnanti e dagli studenti che lo hanno riempito di gioia per 14 anni”, ha aggiunto.

Creato dai genitori di Nashville Una pagina GoFundMe Per aiutare la famiglia di Hill con le spese del funerale.

“Per la sua famiglia, era molto felice e ha trovato grande gioia nel suo lavoro e attraverso quegli studenti”, ha aggiunto GoFundMe.

Sua figlia, Brittany Hill, ha dichiarato lunedì in un post su Facebook che suo padre “amava assolutamente” il suo lavoro.

“Ho assistito a sparatorie a scuola nel corso degli anni e non avrei mai pensato che avrei perso qualcuno che amo a causa di una persona che cercava di risolvere un problema temporaneo con una soluzione permanente”, ha detto. “Sono molto dispiaciuto per la perdita di quei bambini”, ha aggiunto.

“Per favore, tieni la mia famiglia nelle tue preghiere stasera. Abbraccia i tuoi genitori e figli un po’ più forte.”

Kathryn Koon

La polizia ha detto che Coons ha 60 anni ed è il capo della scuola.

Ha frequentato la Vanderbilt University e la Trevecca Nazarene University di Nashville e ha conseguito un master presso la Georgia State University, ha detto la scuola.

Gli amici ed ex colleghi di Coons, Jim e Monica Lee, hanno parlato ai giornalisti martedì della sua dedizione.

“Ha dato la vita perché stava cercando di proteggere gli studenti e proteggere gli insegnanti”, ha detto Jim Lee.

Dissero che l’accademico aveva un grande senso dell’umorismo e fiducia in se stesso. Koons trasudava umiltà e faceva sentire importanti tutti quelli con cui entrava in contatto, ha detto Jim Lee.

“Piuttosto che inginocchiarsi e parlare con un bambino in età prescolare, può girarsi e parlare con un membro del consiglio, girarsi e incontrare un genitore arrabbiato e incontrare un insegnante che ha una brutta giornata”, ha aggiunto.

Cinzia Picco

Peek, 61 anni, era un supplente della scuola, hanno detto polizia e funzionari.

Il governatore del Tennessee Bill Lee ha parlato della sua stretta relazione con sua moglie, Maria Peake.

L’insegnante doveva venire a cena a casa di Lee lunedì sera.

“Maria si è svegliata questa mattina senza uno dei suoi migliori amici”, ha detto Lee.

“Cindy, Maria e Catherine Coons sono state entrambe insegnanti nella stessa scuola e amiche di famiglia per decenni”, ha detto Lee.

“Ci sarà tempo per parlare della legislazione e delle proposte di bilancio che abbiamo elaborato quest’anno. E chiaramente c’è ancora molto lavoro da fare”, ha detto martedì sera.

“C’è speranza in mezzo a una grande tristezza perché Dio è il Redentore. Possiamo cambiare ciò che significa male in bene. Ci addoloreremo nei prossimi giorni, ma non senza speranza. Agiremo anche con saggezza, prudenza e discrezione. Saremo misericordiosi e ameremo, specialmente quelli che si sono persi”, ha detto Lee nel suo video. ha detto nelle notizie.

Il rappresentante dello stato della Louisiana Charles Anthony Owen ha detto alla CNN che ha raggiunto il picco per tutta la sua vita. La sua città natale di Leesville, in Louisiana, è in lutto, ha detto Owen.

“Lei e mia sorella erano le amiche più intime che crescevano, e sembra che Cindy sia stata lì per tutta la mia infanzia”, ​​ha detto martedì in un post su Facebook. “Lei e May Ann hanno festeggiato i compleanni a un giorno di distanza e la sua famiglia viveva dall’altra parte della strada. Cindy e May erano sempre insieme.”

Owen ha scritto che Peek è stato uno dei primi volti che ha visto quando May è passato. “Era qui per turbare la sua vecchia amica”, ha detto.

Holly Scruggs

Hallie ha 9 anni ed è la figlia di Chad Scruggs, capo pastore della Covenant Presbyterian Church, ha detto la polizia. Secondo un rapporto Scruggs è stato precedentemente servito dalla Park Cities Presbyterian Church di Dallas.

“Amiamo la famiglia Scruggs e siamo addolorati con loro per la loro preziosa figlia, Hallie”, ha detto Mark Davis, pastore anziano della congregazione del Texas.

Un’altra vita è stata presa

Anche William Kinney (9) è stato ucciso, ha detto la polizia.

Correzione: una versione precedente di questa storia ha scritto male il nome di Jim Lee.