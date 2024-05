L’equipaggio della nave mercantile Baltimore Bridge è rimasto bloccato per 7 settimane. Com’è la vita a bordo del Dally?

CNN

—



Una settimana dopo l’incidente del ponte di Baltimora, il Rev. Quando Mark Nestlehut Dally salì a bordo della nave mercantile, tra i 21 membri dell’equipaggio sorsero domande ansiose:

“Quando scenderò dalla nave? Quando posso tornare a casa?”

Più di un mese dopo, i membri del team non conoscono ancora le risposte.

Sono stati confinati nella sfortunata Dally da quando Francis Scott ha distrutto il Key Bridge il 26 marzo e ha perso il potere. Sei operai edili sono stati uccisi.

Da allora, 20 indiani e uno dello Sri Lanka a bordo hanno pianto la morte del defunto, i cui cellulari sono stati sequestrati e trattenuti dall’FBI. Una serie di esplosioni controllate Per rompere un grande ponte bloccato sulla prua della nave.

“È difficile per i marittimi, principalmente (perché) sanno che c’è stata una perdita di vite umane”, ha affermato Kwee Kuo Duan, assistente segretario generale della Singapore Naval Officers Association. nave battente bandiera.

“È difficile per loro essere sulla nave e vedere il luogo dell’incidente ogni giorno.”

Ma possono volerci settimane o addirittura mesi prima che se ne vadano a causa di una serie di complicazioni, tra cui i visti statunitensi scaduti mentre sono bloccati. Ecco perché sono ancora bloccati nel consiglio di amministrazione e come affrontano pressioni inimmaginabili:

Una nave di grandi dimensioni come la Daly da 984 piedi e 106.000 tonnellate richiede un’attenzione costante, anche quando non è in movimento. E il direttore del centro di difesa dei marittimi, Philip C. Shiflin Jr. dice.

“Puoi imbarcare acqua. I motori sono accesi… Ogni volta che i motori sono accesi, c’è un certo rischio che qualcosa non funzioni correttamente e che si verifichi un incendio o qualcosa del genere”, ha detto Shifflin. Anche questo è legale”.

L’America è”Requisiti minimi per i dipendenti navi”, secondo l’Ufficio del registro federale, e simili Normative internazionali sono ampiamente accettati.

“Secondo le norme marittime internazionali, a bordo deve esserci un equipaggio”, ha affermato il presidente e amministratore delegato di Nestléhut. Compagnia della Chiesa SimmonsPromuove la sicurezza e il benessere dei marittimi.

L’organizzazione no-profit è al servizio dei marittimi in difficoltà di tutto il mondo, comprese le vittime di uragani, episodi di pirateria o morti in mare.

Quando Nestléhut incontrò l’equipaggio di Daly il 1° aprile, notò immediatamente il loro “grande senso di perdita e tristezza” per gli operai edili uccisi, e i Marines “volevano far sapere ai loro familiari che erano al sicuro”, ha detto.

Ma giorni dopo, il 15 aprile, quando l’FBI sequestrò i cellulari dell’equipaggio di volo nell’ambito di un’indagine sull’incidente, l’equipaggio perse i contatti con le proprie famiglie.

Dopo che l’FBI è salita a bordo Secondo una dichiarazione congiunta della Singapore Maritime Officers Association, che rappresenta gli ufficiali della nave, e della Singapore Maritime Organization, che rappresenta gli altri lavoratori, Dali ha sequestrato i cellulari dei marinai, provocando un’ondata di ansia a bordo della nave.

I marines hanno ricevuto nuovi telefoni cellulari, ha detto giovedì Duane alla CNN. Ma l’FBI ha restituito solo le carte SIM di alcuni membri della squadra, ha detto.

Anche se gli investigatori Non incolpare nessuno I marines hanno “un timore infondato di responsabilità penale personale” per le interruzioni di corrente che portano a incidenti mortali Due sindacati Rappresenta i membri dell’equipaggio, ha detto.

“Non importa quanto tempo durerà l’indagine, i diritti e gli interessi del gruppo non devono essere violati durante il suo svolgimento”, ha dichiarato in una nota Dave Heindel, presidente della Sea Tigers International Union. Rapporto.

“Chiediamo alle autorità di prendere in considerazione i marittimi che utilizzano dispositivi mobili per svolgere affari personali per pagare le bollette e, cosa più importante, per trasferire denaro nel loro paese d’origine per sostenere le famiglie”, ha affermato. “I membri del team sono demoralizzati senza gli strumenti di base che tutti diamo per scontati.”

Associazione degli ufficiali marittimi di Singapore/Organizzazione dei marittimi di Singapore/ITF Da sinistra: il segretario generale aggiunto della Singapore Maritime Officers Association Bro Sen Suani e il segretario generale aggiunto della Singapore Maritime Officers Association Kwee Kuo Duan parlano con i marinai a bordo del Daly il 24 aprile, quattro settimane dopo il disastro della nave mercantile. Il ponte principale di Politmore.

“La detenzione prolungata dei marinai della MV Daly sulla loro nave e la mancata restituzione da parte delle autorità dei loro dispositivi di comunicazione personali è ingiustificata”, ha affermato Don Marcus, presidente dell’Associazione internazionale dei comandanti, compagni e piloti. Una dichiarazione Lo scorso fine settimana. “I nostri cuori vanno al Comandante, agli ufficiali e all’equipaggio della M/V Daly, che non solo hanno vissuto un’esperienza tragica e tragica con la perdita di sei vite, ma continuano a essere isolati dai loro cari.”

In attesa di notizie sulla loro sorte, i membri dell’equipaggio sono impegnati non solo nei compiti a bordo della nave, ma anche nell’assistere gli investigatori e le squadre di soccorso.

“Ovviamente, non è un ambiente normale per loro. Ma sono tutti marinai professionisti, quindi fanno quello che devono fare”, ha detto Darrell Wilson, portavoce di Synergy Marine Group, la società che gestisce anche la nave Daly aiutare i soccorsi osservando, prendendosi cura dell’attrezzatura e assicurandosi che tutto funzioni e funzioni.

Julia Nickinson/Reuters Un mercantile battente bandiera di Singapore è stato mostrato il 26 marzo, poche ore dopo aver distrutto il Francis Scott Key Bridge di Baltimora.

I marines svolgono un ruolo importante nell’aiutare le squadre di soccorso perché “conoscono tutti i modi. Sanno tutto a bordo”, ha detto Wilson.

“Quindi, se qualcuno ha una domanda su dove possiamo collegarci per ottenere acqua corrente,” i Marines possono aiutare, ha detto Wilson. “La squadra sostanzialmente aiuta in ogni modo.”

Per quanto riguarda chi aiuta i membri dell’equipaggio con cibo, articoli da toeletta e altre necessità quotidiane, Synergy Marine “ha immediatamente inviato dei rappresentanti qui… per assicurarsi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno e aiutarli a portare ulteriori forniture a bordo o organizzare il trasporto di ulteriori forniture asse. A bordo”, ha detto Wilson.

Inoltre “hanno coordinato le visite di alcune organizzazioni di marittimi. Alcuni ministeri dei marittimi sono stati attivi. Le due rispettive ambasciate hanno interagito con l’equipaggio e visitato la nave”, ha detto.

Synergy ha inoltre fornito servizi di salute mentale all’equipaggio per aiutare un marittimo rimasto traumatizzato mentre Duan, un ufficiale della Singapore Maritime Officers Association, cercava freneticamente di cercare i sopravvissuti la notte dell’incidente mortale.

“Uno di loro è effettivamente corso verso la parte anteriore della nave, che in realtà stava cercando i sopravvissuti” – nonostante i detriti che avrebbero potuto cadere dal ponte da un momento all’altro, ha detto Duan.

Lunedì, sei settimane dopo, gran parte del ponte principale era sopra la prua di Daly Disperso In una serie di esplosioni controllate, l’equipaggio era ancora a bordo.

Molti credevano che se rimosso, l’equipaggio sarebbe stato in grado di salpare o almeno scendere dalla nave prima. Ma ci sono altri ostacoli.

Oltre ai regolamenti sul personale, alle indagini in corso e alle domande sull’idoneità di Daly a imbarcarsi, i membri dell’equipaggio non possono nemmeno mettere piede sul suolo americano. I loro visti di un mese sono scaduti circa due mesi dopo essere rimasti bloccati a Dali, ha detto Duan.

Anche la società di gestione della nave non sa quando l’equipaggio potrà partire.

“Saranno lì per il prossimo futuro”, ha detto Wilson alla CNN mercoledì. “Stiamo lavorando per rimettere a galla la nave in pochi giorni e spostarla in un terminal locale qui. Poi, ad un certo punto in futuro – e non ho quella data – la compagnia chiederà indicazioni alle autorità sui prossimi passi con l ‘equipaggio.

Duane, che ha visitato l’equipaggio il 24 aprile ed è stato in regolare contatto con il capitano, dice che non si aspetta che la nave lasci l’area di Baltimora finché le autorità non avranno completato le indagini.

Il National Transportation Safety Board ha pubblicato un rapporto preliminare sull’incidente all’inizio di questa settimana Non include la causa probabile. Tali risultati faranno parte di un rapporto finale che gli investigatori potranno redigere Fino a due anni per completarlo.

“Senza un rapporto finale, non credo che la nave andrà lontano da Baltimora”, ha detto Duane.

Nel frattempo, spera che ai membri dell’equipaggio non essenziali sarà consentito sbarcare e rimanere temporaneamente sulla terraferma per “ridurre lo stress”.

I sindacati dei membri delle troupe cinematografiche hanno lanciato un appello pubblico Estensione o rinnovo dei visti dei marittimi. Duan spera anche che i funzionari statunitensi rivalutino chi dovrebbe rimanere sulla nave e chi può tornare a casa.

La difficile situazione dell’equipaggio di Dalì evidenzia i sacrifici personali compiuti dai lavoratori che lasciano le loro famiglie per mesi per consegnare prodotti che molti consumatori utilizzano ogni giorno.

“Penso che la maggior parte di noi pensi alle cose che usiamo ogni giorno che appaiono su Amazon o Walmart. La realtà è che il 90% delle merci mondiali viene trasportato via nave”, ha detto Shiflin. Centro di difesa dei marinai.

“Le navi sono equipaggiate da marines. Per la maggior parte di noi – la maggior parte di noi – sono invisibili. Non sapevamo nemmeno che fossero lì. Molte volte penso che diamo per scontati i loro sacrifici.

Gloria Pazmino della CNN ha contribuito a questo rapporto.