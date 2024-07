L’FBI ha identificato l’assassino della manifestazione di Trump come Thomas Matthew Crooks, un ventenne della Pennsylvania.

Chi è l’uomo armato? Colpo di pistola L’ex presidente Donald Trump presso A Manifestazione elettorale Butler, Pennsylvania, è stato identificato dall’FBI sabato sera come il ventenne Thomas Matthew Crooks.

I truffatori provenivano da Bethel Park, Pennsylvania, a circa un’ora a sud di Butler.

Lui è stato ucciso da un cecchino dei servizi segreti durante la manifestazione, hanno detto i funzionari.

A questo proposito, l’FBI

“L’FBI ha identificato Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania, come coinvolto nel tentato omicidio dell’ex presidente Donald Trump il 13 luglio a Butler, Pennsylvania. Si tratta di un’indagine attiva e in corso. Chiunque abbia informazioni, foto o si consiglia di inviare online video che possano aiutare l’indagine. FBI.gov/butler Oppure chiama il numero 1-800-CALL-FBI.”

“Non abbiamo un movente identificato in questo momento”, ha detto l’agente speciale incaricato dell’FBI di Pittsburgh Kevin Rojek durante un briefing sabato sera. Un funzionario delle forze dell’ordine ha detto domenica mattina presto che non sono noti al momento legami con terroristi stranieri e che il sospettato non è sul radar delle forze dell’ordine, anche se stanno ancora cercando il suo nome.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



Gli investigatori federali non hanno identificato l’uomo armato, quindi hanno analizzato il suo DNA per fornire una conferma biometrica della sua identità.

Un funzionario delle forze dell’ordine ha detto domenica mattina presto che i servizi segreti e l’FBI stavano parlando con il passato del sospettato e con la sua famiglia. L’FBI ha messo al sicuro la sua casa e le forze dell’ordine federali stanno perquisendo il complesso della sua famiglia nella periferia di Pittsburgh, ha detto un funzionario delle forze dell’ordine.

Un passante alla manifestazione è stato ucciso nella sparatoria e altri due sono in condizioni critiche, hanno detto i funzionari. La polizia ha detto che tutte le vittime erano uomini; I loro nomi non sono stati rilasciati.

Ha detto Trump In un post sui social media, ha un foro di proiettile sopra l’orecchio destro. Ha lasciato l’area sotto la protezione dei servizi segreti ed è stato ricoverato in un ospedale locale prima di volare nel New Jersey sabato sera.

Diverse fonti delle forze dell’ordine hanno detto che l’uomo armato ha sparato con un fucile in stile AR dal tetto di un capannone fuori dal perimetro di sicurezza, a circa 200-300 piedi dal palco del raduno.

Ai servizi segreti di Trump sono state assegnate risorse extra come parte del protocollo per la nomina presunta a causa della sua dura campagna, tra cui uomini extra, anti-cecchino, droni e cani robot, ha detto un funzionario delle forze dell’ordine. Sabato c’erano quattro squadre di contro-tiro sul posto, ha detto il funzionario.

Inoltre, il gobbo di sicurezza di Trump, la bandiera e gli striscioni sul palco erano in acciaio, ha detto il funzionario delle forze dell’ordine.

Un partecipante alla manifestazione ha detto non appena Trump ha iniziato a parlare, Ha visto un uomo “L’orso striscia” sull’edificio.

“Stavamo indicando il ragazzo”, ha detto il testimone Greg, “e aveva una pistola – potevi davvero vederlo con una pistola.” Ha detto alla BBC che lui e altri lo hanno riferito alla polizia e lo hanno segnalato agli agenti dei servizi segreti americani, aggiungendo che secondo lui l’uomo era sul tetto da “tre o quattro minuti”.

Altri testimoni Lo ha detto la stazione CBS di Pittsburgh, KDKA Hanno anche individuato l’uomo armato e hanno cercato di allertare le autorità prima di aprire il fuoco.

L’FBI sta conducendo le indagini sulla sparatoria.

Altro da CBS News