L’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è leggermente diminuita il mese scorso, come hanno mostrato i dati ufficiali, con i tassi di interesse fermi ai massimi da 23 anni.

Secondo il Dipartimento del Lavoro statunitense, nell’anno conclusosi a fine maggio i prezzi sono aumentati del 3,3%, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente.

L’inflazione core, che esclude voci più volatili come i prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, è scesa anche se gli affitti hanno continuato a pesare sui bilanci delle famiglie.

Quattro non si aspettavano alcun taglio, sette prevedevano un taglio e otto pensavano che ce ne sarebbero stati due.

Seguendo i dati sull’inflazione, i trader hanno aumentato le scommesse per un taglio del tasso a settembre, e hanno aumentato le scommesse per un secondo taglio a dicembre.

Il tasso di inflazione statunitense è diverso per altri beni e servizi.

Il ritmo degli aumenti dei prezzi dei trasporti, come le corse dei taxi, è aumentato di oltre un decimo nell’anno fino a maggio, mentre l’inflazione delle auto usate è rallentata fino a quasi un decimo.

Lindsay James, stratega degli investimenti presso Quilter Investors, ha affermato che, nonostante il calo dell’inflazione, i mercati sono “bloccati in uno schema di tenuta”.

“[We are] L’inflazione potrebbe scendere rapidamente verso l’obiettivo del 2% oppure l’economia è in attesa di essere ceduta dalla crisi ed è necessario un nuovo stimolo”.

Il tasso di inflazione è il tasso al quale i prezzi aumentano o diminuiscono in un periodo di tempo.

Negli Stati Uniti, il Bureau of Labor Statistics utilizza l’indice dei prezzi al consumo per misurare l’inflazione.

Sebbene il ritmo degli aumenti dei prezzi medi sia rimasto costante, alcuni importanti rivenditori statunitensi, tra cui Target, hanno tagliato i prezzi su articoli come alimenti e prodotti per bambini per attirare i clienti.