Lo yen giapponese è sceso al livello più basso dal 1986

Lo yen giapponese è sceso al livello più debole rispetto al dollaro statunitense dal 1986, lasciando i trader in allerta sul fatto che le autorità potrebbero essere nuovamente costrette a sostenere la valuta indebolita.

Mercoledì lo yen è sceso dello 0,6% a 160,65 yen contro il dollaro, superando i livelli raggiunti a fine aprile, prima che il ministero delle finanze giapponese spendesse 9,8 trilioni di yen (62 miliardi di dollari) per sostenere la valuta.

In risposta all’ultimo calo, il massimo funzionario monetario giapponese Masato Kanda ha detto ai giornalisti che il governo è “seriamente preoccupato” per il declino dello yen e che risponderà a qualsiasi mossa “eccessiva”.

“Se otteniamo un improvviso aumento di ¥ 162, potrebbero usarlo come motivo per giustificare un altro intervento”, ha affermato Derek Halpeny, capo della ricerca presso MUFG.

Il governo giapponese non permetterà che la valuta scenda ulteriormente poiché uno yen debole ha fatto salire il costo della vita e il primo ministro Fumio Kishida sarà ansioso di sostenere il sostegno in vista delle elezioni della leadership del Partito Liberal Democratico a settembre, ha aggiunto Halpenny.

Lo yen è caduto del 12% rispetto al dollaro quest’anno poiché gli investitori hanno smorzato le aspettative per i tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve, rafforzando la valuta statunitense. Sebbene la Banca del Giappone abbia posto fine a otto anni di tassi di interesse negativi a marzo, rimane cauta riguardo alla prospettiva di ulteriori aumenti dei costi di finanziamento giapponesi.

Lo yen è salito a ¥ 151,85 per dollaro all’inizio di maggio dopo il precedente intervento sul mercato del Giappone mentre gli investitori si concentravano sul divario crescente tra i tassi di interesse statunitensi e giapponesi.

Gli analisti hanno avvertito che le autorità potrebbero essere riluttanti a intervenire nuovamente, dato il rapido impatto degli sforzi precedenti.

“L’importo di denaro speso in precedenza e il suo impatto sono stati a brevissimo termine”, ha affermato Themos Feodakis, responsabile del FX globale presso Barclays. “Finché il differenziale dei tassi di interesse rimane ampio, la pressione sullo yen continuerà”.

I funzionari giapponesi hanno affermato che non stanno difendendo in alcun modo la valuta e hanno avuto la tendenza ad intervenire in modo brusco piuttosto che graduale. Alcuni analisti si aspettano che si aspetti fino al rilascio dei dati statunitensi che potrebbero sostenere lo yen, con le imminenti elezioni in Francia e ulteriori prove del rallentamento della più grande economia mondiale.

“I funzionari giapponesi devono scegliere attentamente i loro momenti”, ha detto Halpeni. “Le elezioni francesi potrebbero innescare qualche acquisto di yen se un forte calo dell’euro… il rapporto sui salari degli Stati Uniti della prossima settimana potrebbe consentire allo yen di rafforzarsi.