Lo yen resta sotto pressione anche se il Giappone intensifica i suoi avvertimenti verbali

(Bloomberg) – Lo yen è rimasto sotto pressione lunedì, anche se il massimo funzionario monetario del Giappone ha avvertito che le autorità sono pronte a intervenire nei mercati valutari 24 ore su 24, se necessario.

“Se ci sono fluttuazioni valutarie eccessive, ciò avrà un impatto negativo sull’economia nazionale”, ha detto il vice ministro delle Finanze Masato Kanda. “Siamo pronti a prendere le misure appropriate in caso di movimenti eccessivi basati sulla speculazione.”

I commenti di Ganda hanno avuto un impatto minimo durante le contrattazioni di Tokyo, con lo yen che oscillava in un range ristretto al di sotto del livello psicologico di 160 per dollaro. Con i tassi di interesse di riferimento in Giappone ancora non superiori allo zero e i tassi di interesse negli Stati Uniti ancora da tagliare, il divario di rendimento tra i due paesi lascia lo yen vulnerabile a ulteriori ribassi.

È a poca distanza dalla soglia di 160,17 fissata il 29 aprile, quando si vede il Giappone entrare nel mercato per arginare le perdite. Gran parte dei guadagni dello yen quel giorno e dopo il dubbio intervento del 1° maggio sono andati perduti, nonostante la spesa record del Giappone.

Il valore è stato scambiato con poche variazioni a 159,71 alle 15:52 a Tokyo, non lontano dal livello più debole degli ultimi 34 anni.

Il Giappone ha ammesso di aver speso 9,8 trilioni di yen (61,3 miliardi di dollari) per intervenire sui mercati valutari tra il 26 aprile e il 29 maggio. I funzionari non hanno specificato una data in cui la Banca del Giappone potrebbe intervenire, ma i modelli di scambio sono indicati lì. Ci sono stati due grandi cicli di interventi il ​​29 aprile e il 1 maggio. I dati sulle riserve estere indicano che il Giappone potrebbe aver venduto titoli del Tesoro per finanziare la mossa.

“Sospettiamo che il prossimo round di interventi della BOJ possa arrivare quando il cambio USD/JPY scatenerà ordini di acquisto sopra il massimo di 160,20 a fine aprile”, ha scritto Tony Sycamore, analista di mercato presso IG Australia. Ha detto che il calo dello yen rispetto al dollaro la scorsa settimana è stato guidato da dati dell’indice dei responsabili degli acquisti statunitensi più forti del previsto e dalla riluttanza della BOJ a fornire un piano dettagliato sulla riduzione degli acquisti di obbligazioni.

Un membro del comitato politico ha detto alla riunione di questo mese che la BOJ potrebbe effettuare ulteriori riduzioni negli acquisti di obbligazioni dopo aver verificato le opinioni dei partecipanti al mercato, secondo una sintesi dei commenti rilasciati lunedì. Un membro ha affermato che la BOJ dovrebbe prendere in considerazione un ulteriore allentamento monetario a causa dei rischi al ribasso per l’inflazione.

Anche la velocità dei movimenti valutari è importante per le autorità giapponesi e potrebbe non essere sufficiente per innescare un intervento immediato con questa mossa. L’indicatore, che misura il movimento del dollaro-yen dal minimo di 28 giorni al massimo di lunedì di 6,32 yen, era di 3,7 yen al di sotto del movimento di 10 yen, che Kanda aveva precedentemente descritto come “rapido”. Ciò suggerisce che la speculazione sull’intervento potrebbe intensificarsi quando la coppia di valute raggiungerà quota 163.

Nel mercato delle opzioni valutarie, il premio di copertura contro il rialzo dello yen rispetto al dollaro è sceso per il quinto giorno consecutivo, riflettendo le aspettative degli operatori secondo cui lo yen potrebbe indebolirsi ulteriormente.

I funzionari globali sono in contatto tra loro quotidianamente su un’ampia varietà di questioni, comprese le valute, ha affermato Ganda. Il mercato è concentrato sui livelli valutari e c’è un forte senso di cautela riguardo agli interventi sui cambi, ha detto il funzionario giapponese.

Lunedì il capo di Kanda, il ministro delle Finanze Shunichi Suzuki, ha sottolineato la posizione del Giappone nei confronti dello yen. Ha detto che il governo sta tenendo d’occhio i movimenti dei cambi e che, se necessario, verranno adottate misure adeguate contro le rimesse eccessive.

Ganda ha detto che i suoi omologhi a Washington non hanno avuto problemi con l’intervento del Giappone. “La cosa più importante per loro è la trasparenza”, ha detto. Kanda ha affermato che la decisione degli Stati Uniti di aggiungere il Giappone alla propria lista di controllo valutario non ha avuto alcun impatto sulla strategia valutaria del Giappone.

–Masaki Kondo, Michael G. Con l’aiuto di Wilson e Daisuke Sakai.

(Aggiunge l’ultimo prezzo in yen)

