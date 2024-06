L’obiettivo del lancio iniziale di Ariane 6 è il 9 luglio

Il Direttore Generale dell’ESA Joseph Aschbacher ha dichiarato: “Ariane 6 segna una nuova era di volo spaziale europeo autonomo e versatile. Questo potente razzo è il culmine di anni di dedizione e ingegnosità da parte di migliaia di persone in tutta Europa e, una volta lanciato, ristabilirà il libero accesso dell’Europa allo spazio. Sono felice di annunciare che il primo tentativo di rilascio avverrà il 9 luglio. Vorrei ringraziare i team sul campo per il loro instancabile lavoro, lavoro di squadra e dedizione durante quest’ultima tappa della campagna di lancio inaugurale. Ariane 6 è il razzo per le esigenze odierne dell’Europa ed è adatto per le nostre ambizioni future.

Ariane 6 è il nuovo veicolo di lancio per carichi pesanti europeo, che sostituisce il suo predecessore di grande successo Ariane 5. Modulare e agile, Ariane 6 è dotato di uno stadio superiore che gli consente di lanciare più missioni in orbite diverse in un unico volo.

Display dei tasti Ariane 6



Per lo sviluppo di Ariane 6, l’ESA è l’architetto del sistema di lancio, collaborando con l’appaltatore principale Ariane Group per lo sviluppo del veicolo di lancio e con il CNES per lo sviluppo del modulo di terra. L’ESA è l’operatore responsabile del volo inaugurale, mentre per i voli successivi Arianespace commercializza e gestisce il lanciatore Ariane 6 per lanciare varie missioni in orbita per clienti aziendali e commerciali.

“L’annuncio della data prevista per il primo volo dell’Ariane 6 ci pone in dirittura d’arrivo della campagna di lancio e siamo pienamente impegnati nel completare le fasi finali. Questo volo segnerà il culmine di diversi anni di sviluppo e test da parte ArianeGroup e i suoi partner in tutta Europa. Aprirà la strada alle operazioni commerciali e nei prossimi due anni Ariane 6 sarà un lanciatore potente, versatile e scalabile che garantirà l’accesso autonomo dell’Europa allo spazio”, ha affermato Martin Sion, CEO di Ariane Group.

“Ancora una volta, l’annuncio della data del primo volo dell’Ariane 6 dal Centro Spaziale della Guyana è un passo importante verso la sovranità europea in termini di accesso allo spazio. Il raggiungimento di questa data è grazie agli enormi sforzi di tutte le organizzazioni in patria. Vorrei rendiamo omaggio al risultato collettivo che ha superato mesi di ostacoli. Ora, per la soluzione finale prima del lancio, Europe in Space è pronta per il decollo: siamo tutti uniti dietro Ariane 6!”, ha esclamato il CEO del CNES Philippe Baptiste.