Lunedì, durante un evento sulla legge sui diritti civili, Biden ha chiesto importanti riforme della Corte Suprema, compresi i limiti di mandato

Presidente Joe Biden Lunedì ha chiesto importanti riforme alla Corte Suprema, una mossa che lo renderebbe il primo presidente in carica da generazioni a sostenere cambiamenti epocali nel modo in cui opera la più alta corte della nazione, secondo un funzionario della Casa Bianca.

Richiedendo un emendamento costituzionale per rimuovere l’immunità presidenziale per i crimini commessi mentre era in carica, limiti al mandato per i giudici della Corte Suprema e regole di condotta per la Corte Suprema, è improbabile che le riforme proposte da Biden vadano da nessuna parte con un Congresso diviso. Ma serve come messaggio elettorale per dare energia alla base progressista dei democratici. La vicepresidente Kamala Harris, ora candidata democratica alle presidenziali, ha rapidamente approvato le modifiche proposte, che sono arrivate in un momento profondamente impopolare per l’Alta Corte.

L’annuncio di Biden durante un evento commemorativo del Civil Rights Act ad Austin, in Texas, seguirà questo mese. Un risultato monumentale La Corte Suprema garantisce l’immunità assoluta ai presidenti per determinate azioni intraprese durante e dopo la carica Un’ondata di rivelazioni Sui giudici che accettano ferie e regali da ricchi donatori conservatori. I democratici in campagna elettorale spesso fanno riferimento alla maggioranza conservatrice della Corte Suprema – confermata dall’ex presidente Donald Trump – per sottolineare quella che vedono come l’alta posta in gioco delle elezioni del 2024.

Un funzionario della Casa Bianca ha detto che Biden chiederà un emendamento denominato “Nessuno al di sopra della legge”, che fornirebbe alla Costituzione “nessuna immunità da accuse penali federali, processi, condanne o punizioni per aver precedentemente servito come presidente”.

In quello che sarebbe un altro grande cambiamento, Biden chiederebbe anche limiti di mandato per i giudici della Corte Suprema che prestano servizio con incarichi a vita.

Le riforme proposte da Biden richiederebbero l’approvazione del Congresso, cosa difficile da ottenere prima della fine del suo mandato perché i repubblicani controllano la Camera e i democratici detengono una risicata maggioranza al Senato. Un emendamento costituzionale, nel frattempo, richiederebbe un processo più complesso che coinvolga gli stati che sembrerebbe quasi impossibile da ottenere.

Un funzionario della Casa Bianca ha affermato che le riforme, che hanno incontrato una dura opposizione, hanno lo scopo di “ripristinare la fiducia e la responsabilità nei confronti del presidente e della Corte Suprema degli Stati Uniti”.

CNN segnalato questo mese Biden sta seriamente valutando la possibilità di sostenere le principali riforme della Corte Suprema per le quali i legislatori e i gruppi liberali hanno spinto negli ultimi anni.

Le proposte di Biden hanno suscitato una forte e rapida reazione da parte dei repubblicani, incluso il presidente della Camera Mike Johnson. Supponendo che i repubblicani mantengano il controllo della Camera l’anno prossimo, Johnson ha affermato che il piano non andrà da nessuna parte alla Camera.

“I democratici vogliono cambiare il sistema che ha guidato la nostra nazione sin dalla fondazione perché non sono d’accordo con alcune delle recenti decisioni della corte”, ha detto Johnson. “Questa scommessa rischiosa da parte dell’amministrazione Biden-Harris è morta.”

Leonard Leo, un avvocato conservatore, ha accusato i democratici di svolgere un ruolo chiave in alcune delle controversie etiche che turbinano in tribunale e ha criticato le proposte dell’amministrazione Biden in una rara dichiarazione.

“Nessun giudice conservatore ha preso una decisione in un caso importante che sorprenderebbe qualcuno, quindi smettiamola di fingere che si tratti di un’influenza indebita”, ha detto Leo. “Si tratta di democratici che distruggono un tribunale con cui non sono d’accordo.”

Leo, il co-presidente del consiglio dell’influente Federalist Society, è stato citato in giudizio dai Senate Democratici in aprile. La Commissione Giustizia del Senato sta cercando di capire meglio se alcuni individui e gruppi abbiano utilizzato doni non divulgati per ottenere l’accesso ai giudici. Leo definì la citazione “illegale” e “motivata politicamente” e all’epoca disse alla CNN che “non si sarebbe arreso” alla richiesta.

Altri hanno applaudito le idee dell’amministrazione.

Il senatore del comitato giudiziario e democratico del Rhode Island Sheldon Whitehouse ha descritto l’annuncio di Biden come una proposta “forte”.

“Questa corte ha dimostrato più e più volte di non poter vigilare da sola”, ha detto.

L’annuncio di lunedì arriva più di tre anni dopo che Biden ha creato una commissione per studiare i cambiamenti strutturali alla Corte Suprema, comprese le proposte per aumentare i limiti dei mandati e il numero dei giudici. Il comitato ha presentato il suo rapporto alla Casa Bianca alla fine del 2021, ma l’amministrazione non ha perseguito nessuna delle idee discusse nel documento.

Il dibattito sulle modifiche strutturali proposte alla Corte Suprema è diventato profondamente partigiano, con i repubblicani ampiamente contrari. Ma la questione ha attirato nuovamente l’attenzione dopo la sua pubblicazione a maggio Bandiere controverse Precedentemente cresciuto su proprietà di proprietà del giudice conservatore Samuel Alito. Entrambe le bandiere sono state sventolate dai rivoltosi durante l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021, anche se Alito ha negato qualsiasi collegamento con l’incidente e ha detto che sua moglie le ha sollevate per diversi motivi, inclusa una rissa con un vicino.

Nel frattempo, quest’estate la corte ha emesso diverse decisioni controverse che hanno suscitato aspre critiche da parte della sinistra, inclusa una sorprendente sentenza 6-3 che ha concesso a Trump un’ampia immunità dai procedimenti penali per i suoi sforzi per influenzare i risultati delle elezioni del 2020.

L’anno scorso l’Alta Corte ha accettato il proprio caso Codice di comportamento. Ma la misura è stata pesantemente criticata dagli esperti di etica perché non c’è modo di far rispettare i suoi requisiti. La settimana scorsa la giudice liberale Elena Kagan ha sostenuto il codice di condotta nei suoi pareri, ma ha ammesso Sarà molto utile Se include un meccanismo di applicazione.

I sondaggi indicano che il sostegno alla corte proposta da Biden è vicino ai minimi storici. UN Sondaggio della Marquette Law School A maggio è emerso che il 61% degli americani disapprova il lavoro svolto dalla corte. Quattro anni fa, nello stesso sondaggio, la Corte aveva ottenuto un indice di approvazione del 66%.

I democratici hanno cercato di sfruttare la disapprovazione pubblica della Corte, in particolare la sua decisione del 2022 nel caso Roe v. Abrogare Wade – per guidare gli elettori. Biden e Harris hanno preso questa decisione centrale nelle loro argomentazioni elettoraliSi spera che la questione del diritto all’aborto dia energia agli elettori verso novembre.

Harris ha approvato i cambiamenti proposti in una dichiarazione rilasciata dalla sua campagna lunedì, affermando che “ripristineranno la fiducia nel sistema giudiziario, rafforzeranno la nostra democrazia e garantiranno che nessuno sia al di sopra della legge”.

Ha anche detto che c’è una “chiara crisi di fiducia di fronte alla Corte Suprema”.

“Nel corso della storia della nostra nazione, la fiducia nella Corte Suprema degli Stati Uniti è stata fondamentale per ottenere pari giustizia secondo la legge”, ha scritto Harris. “Il presidente Biden ed io crediamo fermamente che il popolo americano dovrebbe avere fiducia nella Corte Suprema. Eppure oggi c’è una chiara crisi di fiducia di fronte alla Corte Suprema, poiché la sua legittimità è stata messa in dubbio dopo diversi scandali etici e la decisione ha invertito un precedente di lunga data.

Biden, ex presidente della commissione Giustizia del Senato che ha resistito alle richieste del suo partito di espandere la corte, è stato sempre più critico nei confronti della sua composizione. Lui ha Ha descritto la Corte Suprema come la “Corte Suprema”. E ha messo in guardia sul potenziale impatto di una seconda presidenza Trump sulla Corte Suprema della nazione.

Biden sta facendo il suo primo viaggio Il 2024 lascerà la garaIl presidente finale Lyndon B. Un presidente che onora Johnson chiederà cambiamenti alla biblioteca. La sua candidatura per la rielezione Nel 1968. Biden utilizzerà le sue osservazioni anche per celebrare il 60° anniversario del Civil Rights Act, la legislazione fondamentale che ha consolidato l’eredità di Johnson.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori reazioni.

MJ Lee e Devan Cole della CNN hanno contribuito a questo rapporto.