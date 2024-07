L’uragano Beryl colpisce la penisola messicana dello Yucatan, aumentando il rischio per il Texas

Beryl si è abbattuto venerdì mattina come uragano di categoria 2 vicino a Cozumel, in Messico, colpendo la costa e interrompendo l’elettricità in diversi resort e città di vacanza. Declassata a tempesta tropicale venerdì pomeriggio, si prevede che continuerà a indebolirsi fino a emergere nel Golfo del Messico venerdì sera.

Cresce la preoccupazione in Texas, dove il National Hurricane Center prevede che la tempesta si abbatterà tra domenica notte e lunedì. A quel punto, Beryl probabilmente riacquisterà lo status di uragano e si rafforzerà abbastanza da poter sbarcare.

“Il rischio di venti con forza di uragano e di danni da tempesta potenzialmente letali è in aumento lungo la costa del Messico nord-orientale e nel Texas inferiore e centrale tra domenica e lunedì”, ha scritto venerdì il centro uragani.

Le simulazioni del modello computerizzato eseguite venerdì hanno mostrato l’area a nord di Corpus Christi come una particolare area di preoccupazione, sebbene siano possibili cambiamenti nel percorso previsto di Beryl, sia a nord che a sud. Inoltre, gli impatti degli uragani possono verificarsi a centinaia di chilometri di distanza dal centro della tempesta.

Alle 17:00 di venerdì, l’Hurricane Center ha emesso un allarme per tornado e tempeste dal confine tra Texas e Messico a nord di Galveston fino a circa 60 miglia a sud-ovest di Sargent, Tex. L’area di guardia comprende South Padre Island, Corpus Christi, Rockport e Matagorda.

Beryl è atterrato in Messico intorno alle 6 del mattino a nord della località balneare di Tulum, lanciando palme a 160 km/h e sferzando le comunità con la pioggia. Secondo Laura Velasquez, coordinatrice nazionale della protezione civile, si sono verificati blackout diffusi ma nessuna vittima.

Parlando dalla regione, ha detto ai giornalisti durante la conferenza stampa mattutina del presidente Andrés Manuel López Obrador che metà di Isla Mujeres, un’altra destinazione turistica, e metà di Tulum erano senza elettricità. La corrente elettrica è stata interrotta anche in diversi quartieri dell’isola di Cozumel.

I forti venti hanno abbattuto alberi e alcuni pali della luce, ma nessuno è rimasto ucciso o ferito gravemente, ha detto Velasquez. Le autorità hanno salvato molte persone dalle case allagate.

L’aeroporto internazionale di Cancun ha cancellato quasi 300 voli, mentre l’aeroporto di Tulum non riaprirà prima di domenica.

I funzionari hanno invitato residenti e turisti a rimanere in casa poiché gli alberi e le linee elettriche erano caduti.

La tempesta non ha causato un’erosione significativa delle famose spiagge di sabbia bianca della regione, ha detto il governatore Mara Lesama, citando i rapporti dell’associazione alberghiera. Il tifone non ha causato grossi danni agli alberghi a cinque stelle, ma ha colpito le fragili case dei poveri residenti delle comunità costiere. Su TikTok, le persone hanno descritto come il vento ha rimosso i pannelli del tetto dalle case normali.

“C’era così vento ieri sera che ci è venuta a mancare la corrente.” disse un uomo che si è identificato come John a Playa del Carmen, a sud di Cancun. “All’alba i pannelli del tetto della casa del nostro vicino di fronte a noi sono volati via. IL [car] Gli allarmi non hanno smesso di suonare.”

Leslie Diaz ha pubblicato un video su TikTok da Playa del Carmen poco prima che l’uragano colpisse. Il suo cane si nascondeva sotto le coperte del letto per la paura.

“Sono le 5 del mattino e c’è un rumore terribile.” lei disse, mentre il vento fischiava in sottofondo. “Non ha ancora toccato terra, ma è già molto forte.”

La regione è soggetta a cicloni; Nel 2005, l’uragano Wilma ha causato otto morti e danni per miliardi di dollari. Quindi questa volta le autorità messicane hanno preso le precauzioni adeguate, inviando quasi 10.000 soldati dell’esercito, della marina e della guardia nazionale per aiutare le vittime e pattugliare le strade bagnate di pioggia.

Alle 17:00 ET, il centro di Beryl stava per uscire dalla penisola dello Yucatan, o circa 610 miglia a est-sud-est di Brownsville, in Texas, e si stava spostando verso ovest-nordovest a 15 mph. I venti massimi sono scesi a 65 mph. Si prevede che la tempesta si indebolirà fino a quando non rientrerà nell'oceano.

Beryl seguirà la rotta da ovest a nord-ovest attraverso il Golfo del Messico durante il fine settimana, dove le temperature dell’acqua sono intorno alla metà degli 80°C e il centro degli uragani prevede un rafforzamento almeno graduale.

Le simulazioni del modello variano in base alla velocità con cui il berillo si solidifica e in quale misura.

I modelli specifici degli uragani spesso non prevedono una rapida intensificazione. Ma i modelli su larga scala provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa mostrano ciò che l’Hurricane Center descrive come “un significativo approfondimento man mano che Beryl si avvicina alla costa”. Acque anormalmente calde e condizioni d’aria favorevoli ad alta quota potrebbero alimentare un rapido rafforzamento.

Ma anche il cuore della tempesta potrebbe impedire a Beryl di rafforzarsi nuovamente Dopo aver attraversato lo Yucatan è stato interrotto e incapace di ricostruirsi.

Un altro jolly cade perfettamente su Beryl. Il modello del progetto Beryl è parallelo alle coste di Tamaulipas, Messico e Texas, il che significa che piccole oscillazioni nel percorso possono avere impatti drammatici sulla posizione finale della frana.

Un’influenza significativa sulle previsioni del percorso è un calo della corrente a getto sull’America centrale, che cercherà di trascinare Beryl verso nord. Ma resta da vedere quando e dove avverrà questo tiro alla fune. Se Beryl è forte, verrà trascinato a nord verso la costa medio-bassa del Texas, ma se è debole, è più probabile che colpisca il Messico nord-orientale. L’evoluzione della tempesta di venerdì e le proiezioni dei modelli suggeriscono che la prima è più probabile.

Per chi si trova nel Messico settentrionale o lungo la costa medio-bassa del Texas, ora è un buon momento per prepararsi al possibile impatto di un uragano. Un uragano di categoria 1 o 2 è possibile, ma se Beryl si intensifica più velocemente del previsto, un grande uragano di categoria 3 non è del tutto impossibile. "Coloro che sono interessati a queste aree dovrebbero monitorare attentamente gli aggiornamenti delle previsioni", ha scritto il centro uragani.

L’ufficio del servizio meteorologico di Brownsville ha affermato che nell’area potrebbero cadere da 4 a 8 pollici di pioggia, a seconda dell’andamento della tempesta, che potrebbero causare inondazioni.

“Lungo la costa… aspettatevi correnti di risacca pericolose per la vita, onde alte, mareggiate di circa 2 o 4 piedi e mare aperto costiero”, ha scritto.

L’ufficio del servizio meteorologico di Corpus Christi, in Texas, ha esortato i residenti a iniziare a prepararsi, evidenziando il rischio di forti venti, inondazioni costiere, alto rischio di correnti di strappo e forti piogge.

Beryl è diventato il primo uragano della stagione 2024, un uragano di categoria 5 registrato nell’Atlantico lunedì notte. La tempesta – alimentata dal riscaldamento record dell’acqua del mare – Ha infranto i criteri Ha scioccato i meteorologi per la sua forza e la velocità con cui si è intensificato all’inizio della stagione.

Lunedì la tempesta ha colpito per la prima volta Grenada, St. Vincent e altre isole dei Caraibi, provocando una distruzione diffusa. – in particolare nelle isole Grenadiane di Carriacou e Petit Martinique – e ha ucciso almeno cinque persone. Altri tre decessi sono stati segnalati in Venezuela.

A Cariaco, dove vivono circa 7.000 persone, il tifone “ha causato una devastazione totale”, ha detto Alison Catton, 50 anni, proprietaria del Paradise Beach Club, che ha distrutto un ristorante e un bar a Paradise Beach. Molti residenti dell’isola ora vivono in rifugi temporanei nelle scuole.

Mercoledì, la tempesta ha colpito la costa meridionale della Giamaica, portando piogge torrenziali e venti fino a 80 mph che hanno distrutto case e abbattuto alberi e linee elettriche. Sono stati segnalati almeno due decessi e circa il 65% dei clienti della Jamaica Public Service Company – circa 400.000 famiglie – erano senza elettricità a partire da giovedì. Lo ha riferito la BBC.

Mercoledì notte la tempesta ha portato forti venti e forti piogge sulle Isole Cayman prima di spostarsi verso la penisola dello Yucatan.