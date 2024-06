L’USMNT è caduto contro Panama in un disordinato scontro a gironi di Copa America

ATLANTA — Tim Weah di solito è simpatico e simpatico sul campo di calcio, ma in un momento folle giovedì, l’ala 24enne ha messo la squadra nazionale americana in una situazione spaventosa. Per questo motivo, le possibilità dei quarti di finale della Copa America sono ora in bilico.

Weah ha ricevuto un cartellino rosso al 18 ‘per aver preso a pugni un avversario nella parte posteriore della testa.

Nonostante la situazione, gli americani passano effettivamente in vantaggio al 22′ dopo l’espulsione di Weah su un gol clamoroso di Fowler Balogun. Ma prima del gol di Jose Fajardo all’83’, Panama ha sfruttato il suo vantaggio maschile per rispondere rapidamente e mettere sotto pressione gli Stati Uniti.

“Una vittoria stasera ci avrebbe messo in una posizione migliore, sfortunatamente è stato il contrario”, ha detto il capitano Christian Pulisic. “È deludente il modo in cui l’abbiamo fatto. Timmy sa cosa ha fatto di sbagliato. Tutto qui. Imparerà da questo. Fa schifo. Fa male. È un errore di giudizio, è un semplice secondo.

Un pareggio nella finale del Gruppo C di lunedì contro l’Uruguay a Kansas City avrebbe creato grande drammaticità. Ma con quella sconfitta, gli Stati Uniti (1-1-0) devono battere l’Uruguay (12-0). -0), il 15 volte campione del torneo, ha sconfitto la Bolivia (0-2-0), 5-0, giovedì a East Rutherford, NJ.

“Dobbiamo rappresentare il nostro Paese con passione e orgoglio”, ha detto Pulisic. “Dobbiamo andare a giocare la partita più bella della nostra vita”.

La mancata uscita dalla fase a gironi rappresenterebbe un grande imbarazzo per la squadra statunitense, che utilizzerà questo torneo di alto profilo per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. READ Il lander lunare giapponese di IceSpace si blocca a causa di un problema tecnico

“È un grande onore rappresentare una squadra nazionale”, ha detto l’allenatore Greg Berhalter, che è al suo secondo mandato dopo aver guidato la squadra alla Coppa del Mondo del 2022. “Ci sono molte aspettative al riguardo. Un risultato molto deludente oggi. Ma lo sforzo c’era, se facessimo lo stesso tipo di impegno in termini di impegno lavorativo e unità, avremmo una possibilità.

Anche Panama (1-1-0) ha chiuso in 10 uomini dopo che Adalberto Carrasquilla è stato espulso per un brutale fallo su Pulisic all’88’. A quel punto, tuttavia, Fajardo, ex attaccante del DC United, aveva segnato un one-timer da otto yard per mano del portiere di riserva Ethan Horvath prima di 59.145 al Mercedes-Benz Stadium.

Anche se il Team USA ha perso solo due dei 26 incontri precedenti, Panama è diventata un nemico formidabile. Le squadre si sono divise le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022, vincendo ciascuna in casa, e Panama ha vinto le semifinali della CONCACAF Gold Cup 2023 ai rigori.

Come nella vittoria per 2-0 di domenica sulla Bolivia ad Arlington, in Texas, gli americani hanno segnato un calcio piazzato in anticipo, solo che non contava. Non molto tempo dopo la celebrazione, l’arbitro Evan Barton utilizza la revisione video per stabilire che Tim Ream era in fuorigioco quando ha impostato il tiro di Weston McKenney.

Dopo undici minuti, Weah è stato espulso per aver preso a pugni Roderick Miller durante uno scambio di palloni a centrocampo. Inizialmente un cartellino giallo, Barton è tornato al video prima di trasformarlo in rosso.

Secondo le regole della partita, a un giocatore che riceve un cartellino rosso è vietato parlare con i media. Berhalter e i giocatori hanno detto che Weah si è scusato con la squadra dopo la partita. READ Jamie Dimon: il capo della banca americana avverte che i tassi di interesse potrebbero salire all’8%

“Decisione stupida di Timmy. Si è alzato e se ne è assunto subito la responsabilità”, ha detto Berhalter Nella sua carriera nel club e nella nazionale, Weah ha avuto un altro cartellino rosso.

“Non possiamo comportarci così”, ha detto il difensore Chris Richards, che ha ricevuto un cartellino giallo nel secondo tempo. “È costato alla squadra. So che sta soffrendo in questo momento.

Tuttavia, gli Stati Uniti sono andati in vantaggio con lo straordinario successo di Balogun al 22° minuto. Anthony Robinson ha intercettato un passaggio nella parte panamense e ha scambiato passaggi con Balogun. L’unico gol dell’attaccante dall’alto dell’area di rigore ha baciato alto il secondo palo per il suo secondo gol del torneo e il quinto della sua carriera americana.

Panama ha risposto quattro minuti dopo. Robinson interrompe la offerta iniziale di Cesar Blackman dall’alto dell’area, ma Blackman resta e lancia un tiro in scivolata oltre la portata di Matt Turner nell’angolo sinistro.

Turner ha subito un infortunio alla gamba nel primo tempo dopo che un panamense lo ha placcato. È rimasto in gioco fino all’intervallo ma non è tornato per il secondo tempo.

Quell’incidente fu uno dei tanti problemi che la squadra americana ebbe con Barton.

“Pensateci: ha eliminato Matt dal gioco, niente”, ha detto Berhalter dopo che Barton non ha distribuito alcuna carta.

“Puoi dare la colpa all’arbitro, ma abbiamo comunque perso la partita”, ha detto Richards. “Dobbiamo fare meglio, non possiamo lasciare che queste cose accadano.”

Barton e la revisione video sono stati di nuovo sotto i riflettori al 63 ‘quando ha assegnato a Panama un calcio di rigore. Ma dopo una revisione, ha stabilito che Cameron Carter-Vickers non aveva effettivamente commesso fallo su Fajardo. READ Rudy Farias: Adolescente texano scomparso ritrovato vivo dopo 8 anni

Gli americani hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio all’81’ quando il cross di McKenney è stato insaccato di testa dal subentrato Ricardo Pepi. Ma Panama ha sfruttato al meglio l’ultima opportunità.

“Guarda le possibilità a cui abbiamo rinunciato [in the second half]”, è proprio quel momento in cui il ragazzo ottiene uno sguardo aperto”, ha detto Berhalter. “Non abbiamo gestito bene la prima palla, non abbiamo gestito bene la seconda palla, e poi c’è un divario tra i nostri difensori centrali la Croce.

Il gol – e il risultato – hanno lasciato la squadra allo sbando con una serie di partite rimaste.