Meteo Houston: volti senza elettricità dopo settimane di temporali, 4 morti

HOUSTON (AP) – Le interruzioni di corrente in alcune parti di Houston potrebbero durare settimane, ha avvertito venerdì un funzionario, mentre temporali con venti da uragano hanno devastato la città, interrompendo l’elettricità a quasi 1 milione di case e attività commerciali nella regione e facendo saltare le finestre. . Giù in città e veicoli ribaltati.

Il National Weather Service ha dichiarato di aver confermato un tornado di 110 mph (177 km/h) vicino al sobborgo nordoccidentale di Cypress, nella contea di Harris.

Il giudice della contea di Harris Lina Hidalgo, il massimo funzionario eletto della contea, ha detto che gli equipaggi stanno ancora cercando di determinare l’entità dei danni e il bilancio delle vittime della tempesta di giovedì. Il sindaco di Houston John Whitmire ha detto che quattro persone e altre cinque sono morte.

“È stato intenso. È stato intenso. È stato veloce e la maggior parte degli abitanti di Houston non ha avuto il tempo di mettersi fuori pericolo”, ha detto Whitmire in una conferenza stampa.

Quando diverse torri di trasmissione crollarono, Hidalgo esortò alla pazienza. Migliaia di lavoratori dei servizi pubblici si sono precipitati nell’area dove l’elettricità era già stata ripristinata a quasi 200.000 clienti. Altri 100.000 clienti erano senza elettricità in Louisiana, in calo rispetto a un picco di 215.000.

“Dovremmo parlare di questo disastro tra settimane, non giorni”, ha detto Hidalgo.

Ha detto di aver sentito “storie dell’orrore di nient’altro che orrore e impotenza” quando è arrivata la tempesta. Il servizio meteorologico ha anche segnalato venti in linea retta di 100 mph (161 km/h) nel centro di Houston e nei sobborghi di Baytown e Galena Park.

Il cuore di Noelle Delgado è sprofondato giovedì sera quando ha visitato l’organizzazione di salvataggio degli animali Houston Pets Alive, di cui è direttore esecutivo. I cani e i gatti – più di 30 in tutto – sono rimasti illesi, ma la tenda era strappata, il cartello era deturpato e all’interno perdeva acqua. Con le interruzioni di corrente per un po’ di tempo e le temperature previste in aumento fino ai 90°C, sperava di trovare case affidatarie per gli animali.

“Posso sicuramente dire che questa tempesta è un po’ diversa”, ha detto. “È stato terribile.”

Yesenia Guzman, 52 anni, era preoccupata di essere pagata mentre mancava la corrente nel ristorante in cui lavorava nel sobborgo di Katy a Houston.

“Non sappiamo cosa succederà”, ha detto.

La distruzione diffusa ha portato gran parte di Houston a un punto morto. Le strade erano disseminate di alberi, detriti e vetri rotti. È crollato un muro di un edificio.

I distretti scolastici nell’area di Houston hanno cancellato le lezioni per più di 400.000 studenti e gli uffici governativi sono stati chiusi. I funzionari della città hanno invitato le persone a evitare le città e a stare lontani dalle strade, molte delle quali sono allagate o fiancheggiate da linee elettriche abbattute e semafori malfunzionanti.

Whitmire ha detto che almeno 2.500 semafori erano spenti. Ha inoltre avvertito i rapinatori che “la polizia è in forze, tra cui 50 agenti della polizia statale che sono stati schierati nella zona per fermare la rapina”.

Il rapper Trey Tha Truth, in giallo, abbatte un albero caduto sul tetto della sua auto a causa di forti temporali che si sono verificati in centro, giovedì 16 maggio 2024, a Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

Le autorità hanno detto che almeno due dei decessi sono stati causati dalla caduta di alberi e un altro da una gru travolta da forti venti.

Un forte temporale si muove all’interno del Minute Maid Park prima di una partita di baseball tra gli Oakland Athletics e gli Houston Astros, giovedì 16 maggio 2024, a Houston. (Karen Warren/Houston Chronicle tramite AP)

I problemi si estesero ai sobborghi della città, con i funzionari dell’emergenza nella vicina contea di Montgomery che descrissero il danno alle linee di trasmissione come “catastrofici”.

I temporali non si sono calmati venerdì. Negli stati della costa del Golfo sono possibili forti temporali sparsi con tornado, grandinate di grandi dimensioni e venti violenti. Secondo il National Weather Service, sono possibili piogge da forti a forti per la Louisiana orientale e l’Alabama centrale. Venerdì erano in vigore allerte e allerte per inondazioni a Houston e nelle aree a est.

Il sito web dello Storm Prediction Center ha mostrato la notizia di un tornado a Convent, in Louisiana, a circa 55 miglia (89 chilometri) da New Orleans, che ha abbattuto diversi alberi e pali elettrici.

Un presunto tornado ha colpito l’area di Romville della parrocchia di St. James giovedì notte, danneggiando alcune case e abbattendo alberi, ma non sono stati segnalati feriti o vittime, hanno detto i funzionari parrocchiali in un post sui social media venerdì mattina.

Le raffiche di vento hanno raggiunto i 135 km/h all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans e i 132 km/h all’aeroporto di New Orleans Lakefront, ha affermato Tim Erickson, meteorologo dell’ufficio del servizio meteorologico di New Orleans e Baton Rouge.

Viene mostrato un edificio danneggiato a causa di forti temporali che si sono verificati nel centro di Houston, giovedì 16 maggio 2024. (AP Photo/David J. Phillip)

Gli uffici di New Orleans e Baton Rouge hanno emesso avvisi di inondazioni improvvise fino a sabato.

Una forte tempesta ha colpito la zona di Houston Nella prima settimana di maggioL’acqua alta ha portato a diversi soccorsi, tra cui alcuni dai tetti delle case allagate.

La storia è stata aggiornata per correggere il fatto che non solo il distretto scolastico indipendente di Houston, ma i distretti scolastici di tutta l’area di Houston hanno annullato le lezioni venerdì.

Vetri rotti coprono la strada fuori dall’hotel Hyatt Regency nel centro di Houston, giovedì 16 maggio 2024, dopo che un forte temporale ha colpito Houston. (AP Photo/David J. Phillip) Gli agenti di polizia di Houston rimuovono un albero caduto nel centro di Prairie e Travis Street dopo forti temporali giovedì 16 maggio 2024 a Houston. (Karen Warren/Houston Chronicle tramite AP)

Hanno contribuito i giornalisti dell’Associated Press Jamie Stenkle a Dallas e Valerie Gonzalez a McAllen.