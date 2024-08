Mike Lynch Boat Affondamento dal vivo: quinto corpo trovato su una barca bayesiana affondata al largo della Sicilia

Temeva che sarebbe morto in una prigione americana, non perché fosse colpevole – ha speso 30 milioni di sterline in spese legali per dichiararsi non colpevole – ma perché vincere una causa contro la magistratura statunitense era una cosa sconosciuta in America. La sua possibilità di vincere era dello 0,5%. Tuttavia, 13 anni dopo, dopo aver raccolto numerose prove a sostegno della sua richiesta, fu assolto in quello che sembrò un miracolo.