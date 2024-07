Missili russi colpiscono l’Ucraina mentre Viktor Orbán chiede un cessate il fuoco in Cina

Lunedì il primo ministro ungherese Viktor Orban ha fatto una visita a sorpresa a Pechino, dove il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto uno sforzo globale per spingere Russia e Ucraina verso un “cessate il fuoco” e ha elogiato gli sforzi diplomatici di Orban. È stata una potente dimostrazione di come Xi e il presidente russo Vladimir Putin stiano cercando di creare un ordine mondiale multilaterale che non sia dominato dagli Stati Uniti.

Proprio mentre Xi abbracciava Orban nella capitale cinese, lunedì i missili russi si sono schiantati su Kiev, Dnipro e altre città ucraine, uccidendo almeno 31 persone, di cui due in un ospedale pediatrico a Kiev, ed evidenziando la brutalità della guerra di Putin.

In risposta all’attacco missilistico, ma apparentemente a nuove manovre diplomatiche, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto una pressione globale per fermare l’aggressione della Russia. “Il mondo intero deve usare tutta la sua determinazione per porre fine definitivamente agli attacchi russi”, ha scritto Zelenskyj su Telegram. “Uccidere è ciò che Putin porta. Solo insieme possiamo portare vera pace e sicurezza”.

Il ministero della Difesa russo ha confermato in un telegramma di aver effettuato lunedì un importante attacco missilistico contro l’Ucraina, ma ha insistito sul fatto che gli obiettivi erano “impianti industriali militari ucraini” e “basi aeree”.

La visita di Orban in Cina segue le visite a Kiev e Mosca della scorsa settimana, pochi giorni dopo che l’Ungheria ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea. I suoi sforzi per raggiungere la pace hanno attirato critiche in Occidente, così come il suo tentativo di fare pressione su Kiev affinché si arrendesse al territorio che Mosca aveva preso con la forza.

essere preso Storie da raccontarvi

A Bruxelles, i funzionari hanno respinto gli sforzi di Orbán, dicendo che non aveva l’autorità per condurre attività diplomatiche per conto dell’UE, e “dovrebbe essere chiaro che rappresenta solo il suo paese”, ha detto un diplomatico dell’UE, perché non sono stati riconosciuti. Parla con i media. READ Drone USA: jet russi abbattono MQ-9 Reaper sul Mar Nero

Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, ha insistito sul fatto che Orban volava da solo. “Non ha alcun mandato in queste visite per rappresentare l’UE”, ha detto Maymer.

Ma Putin, accogliendo Orban a Mosca la scorsa settimana, ha puntato alla presidenza ungherese dell’UE. Nel segno di una nuova dimensione multilaterale nella geopolitica, la visita del primo ministro ungherese a Pechino è avvenuta poche ore prima che il primo ministro indiano Narendra Modi arrivasse a Mosca per una visita di stato, la prima da quando Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

In una dichiarazione prima della sua partenza da Nuova Delhi lunedì, Modi ha elogiato “il mio amico Vladimir Putin” e “il partenariato strategico speciale e privilegiato tra India e Russia”. Dopo l’atterraggio, i media russi e indiani hanno mostrato Modi, vestito con una brillante veste turchese, arrivare al suo hotel di Mosca, affiancato da ballerini indiani e sostenitori che sventolavano bandiere indiane.

Gli acquisti indiani di petrolio russo, aumentati di 20 volte dal 2021, hanno aiutato Mosca a resistere alle dure sanzioni occidentali imposte in risposta all’invasione dell’Ucraina.

Modi, rieletto il mese scorso, ha ostentato la sua autonomia con una visita a Mosca, nonostante il duro lavoro dell’amministrazione Biden per corteggiare l’impegno del leader indiano.

“Il signor Putin vorrà trasmettere al pubblico: l’India è un’amica, tutto questo parlare di isolare la Russia è un discorso vuoto, non tutti sono sotto il controllo dell’Occidente guidato dagli Stati Uniti, è arrivato un mondo asimmetrico ma multilaterale”, ha affermato. Nandan Unnikrishnan, dell’Observer Research Foundation, un think tank di Nuova Delhi Direttore del Progetto Eurasiatico “L’India riconoscerà che questo è un mondo multipolare [India] È leggermente inclinato verso ovest.

Il viaggio di Orban in Cina ha rappresentato una vittoria diplomatica per Putin, che da tempo chiede un ordine mondiale multilaterale e non occidentale. Putin ha insistito sul fatto che l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, sono responsabili della continuazione della sua guerra in Ucraina, senza fare pressioni su Kiev affinché capitolasse alle sue rivendicazioni territoriali. READ Reddit subisce una grave interruzione dopo che migliaia di subreddit sono stati temporaneamente chiusi

Allo sbarco in Cina, Orban Ha pubblicato una foto Si è intitolato su X: “Peacework 3.0 #Beijing”.

In un incontro con Orban a Pechino, Xi ha affermato di apprezzare gli sforzi del leader ungherese per trovare una soluzione politica alla guerra in Ucraina, che ha definito un “conflitto”.

“Cina e Ungheria condividono le stesse posizioni di base e lavorano nella stessa direzione”, ha affermato.

“Solo se tutte le grandi potenze eserciteranno energia positiva anziché negativa, apparirà presto l’alba di un cessate il fuoco in questo conflitto”, ha detto Xi, secondo l’emittente cinese CCTV. La Cina, ha aggiunto Xi, “sostiene seriamente la pace e sostiene i negoziati a modo suo”.

Le persone ripuliscono i detriti e frugano tra le macerie dopo che un attacco russo ha colpito un importante ospedale pediatrico a Kiev l’8 luglio. (Video: Reuters)

In un’intervista al quotidiano tedesco Bild, Orban ha insistito sul fatto che l’Ucraina non potrà mai sconfiggere la Russia. “Non c’è soluzione a questo conflitto in prima linea”, ha aggiunto: “Putin non può perdere se si considerano i soldati, le attrezzature e la tecnologia. Sconfiggere la Russia è difficile da immaginare. La probabilità che la Russia venga effettivamente sconfitta è assolutamente incalcolabile.

Nel frattempo, con le forze russe che occupano un quinto del suo territorio e missili e bombe che piovono sulle sue città, l’Ucraina ha insistito sul fatto che non può accettare alcun cessate il fuoco. In un vertice di “pace” tenutosi in Svizzera il mese scorso, Zelenskyj ha chiesto il ritiro completo delle truppe russe, inclusa la cospicua assenza della Cina. La Russia non è stata invitata.

Pechino ha respinto le critiche di Ucraina, Europa e Stati Uniti sulla sua decisione di saltare la conferenza di pace ospitata dalla Svizzera, sostenendo che la Russia non può partecipare ai colloqui se viene esclusa. La Cina, insieme al Brasile, ha invece presentato la propria proposta in sei punti, che secondo i funzionari cinesi ha il sostegno di dozzine di paesi in via di sviluppo. READ Finali NBA: i Mavericks schiacciano i Celtics per forzare Gara 5

Dal punto di vista di Pechino, l’Occidente ha agito da ostacolo affinché Russia e Ucraina si sedessero e negoziassero direttamente, ha affermato Qi Hongjian, studioso di relazioni internazionali presso l’Università di studi esteri di Pechino. Pechino “deve avere una voce, deve avere una posizione”, ha detto Cui.

Con la presunta neutralità della Cina, il commercio cinese con la Russia è in forte espansione mentre la guerra si trascina nel suo terzo anno, con prove crescenti che le aziende cinesi forniscono sostegno economico e indiretto alla base militare-industriale della Russia.

Nelle dichiarazioni e nelle apparizioni pubbliche, Putin e Xi hanno mostrato un maggiore allineamento nella comune ambizione di rimodellare l’ordine globale e indebolire l’influenza degli Stati Uniti.

Xi e Putin si sono incontrati la scorsa settimana in Kazakistan, dove Putin ha parlato di progressi verso un “ordine mondiale equo e multilaterale” durante l’incontro annuale dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

In quell’incontro, Putin suggerì di riprendere i colloqui a Istanbul nel 2022, dopo l’invasione russa, quando l’Ucraina era in uno stato fragile. Nel corso degli anni, ciascuna parte ha subito decine di migliaia di vittime, e la Russia ha fatto pochi progressi nell’annessione illegale di quattro regioni dell’Ucraina sudorientale, ad eccezione della Crimea, che ha sequestrato con la forza nel 2014.

Lunedì a Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che Mosca sostiene gli sforzi diplomatici.

“Il presidente Vladimir Putin è un fermo sostenitore della necessità di dare priorità agli sforzi politici e diplomatici per risolvere il conflitto ucraino”, ha detto Peskov.