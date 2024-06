Morte dell’astronauta dell’Apollo 8 William Anders in un incidente aereo, fotografata da Earthrise

SEATTLE (AP) – William Anders, ex Apollo 8 L’astronauta che nel 1968 scattò la foto “Earthrice” che mostrava dallo spazio l’oscuro pianeta blu simile al marmo è stato ucciso venerdì quando l’aereo che stava pilotando da solo si è schiantato nell’oceano al largo delle isole San Juan, nello stato di Washington. Ha 90 anni.

Suo figlio, il tenente colonnello dell’aeronautica in pensione Greg Anders, ha confermato la morte all’Associated Press.

“La famiglia è devastata”, ha detto. “Era un grande pilota e ci mancherà moltissimo.”

William Anders, un generale maggiore in pensione, ha affermato che il suo contributo più importante al programma spaziale è stato assicurarsi che il modulo di comando e il modulo di servizio dell’Apollo 8 funzionassero.

La prima immagine a colori della Terra dallo spazio è stata una delle fotografie più importanti della storia moderna che ha cambiato il modo in cui gli esseri umani vedevano il pianeta. Alla foto viene attribuito il merito di aver innescato il movimento ambientalista globale per aver mostrato quanto la Terra sia fragile e isolata dallo spazio.

L’amministratore della NASA ed ex senatore Bill Nelson ha affermato che Anders incarna le lezioni e la missione dello studio.

“Ha viaggiato fino alle soglie della luna e ci ha aiutato tutti a vedere qualcos’altro: noi stessi”, ha scritto Nelson sul sito social X.

Anders ha scattato la foto durante la quarta orbita della Luna, passando freneticamente dal bianco e nero al colore.

“Oh mio Dio, guarda quella foto!” Anders ha detto. “La terra si sta sollevando. Wow, sembra bellissima!”

IL Missione Apollo 8 Nel dicembre 1968, il primo volo spaziale umano lasciò l’orbita terrestre bassa e ritornò sulla Luna. Fu la missione più audace e forse più pericolosa della NASA e pose le basi per lo sbarco sulla Luna del programma Apollo sette mesi dopo.

“Bill Anders ha cambiato per sempre la nostra visione del nostro pianeta e di noi stessi con la sua famosa fotografia dell’Earthrise sull’Apollo 8”, ha detto l’astronauta in pensione della NASA Arizona Sen. Mark Kelly ha scritto in X. . I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici.

Lo sceriffo della contea di San Juan Eric Peter ha detto che un vecchio modello di aereo si è schiantato in acqua sul lato nord dell’isola di Jones intorno alle 11:40. Greg Anders ha confermato a KING-TV che il corpo di suo padre è stato recuperato venerdì pomeriggio.

Secondo la Federal Aviation Association, Beech era all’epoca l’unico pilota a bordo dell’A45.

Sull’incidente stanno indagando il National Transportation Safety Board e la FAA.

William Anders ha dichiarato nel 1997 Storia orale della NASA Ha testimoniato che non pensava che la missione Apollo 8 fosse priva di rischi, ma che c’erano importanti ragioni nazionali, patriottiche ed esplorative per procedere. Ha stimato che ci fosse una possibilità su tre che l’equipaggio non riuscisse a tornare indietro, la stessa possibilità che la missione avesse successo e la stessa possibilità che la missione non venisse avviata. Ha detto che sospettava che Cristoforo Colombo fosse salpato con difficoltà disastrose.

Descriveva come la terra fosse a casa nonostante il suo aspetto fragile e apparentemente fisicamente insignificante.

“Stavamo andando all’indietro e sottosopra, senza vedere realmente la Terra o il Sole, finché non ci siamo avvicinati e abbiamo visto il primo terremoto”, ha detto. “È stata, ovviamente, una cosa davvero impressionante. Nel vedere questa sfera molto delicata e colorata che mi sembrava l’ornamento di un albero di Natale, questo paesaggio lunare brullo e brutto era davvero diverso.

Anders ha detto in retrospettiva che avrebbe voluto aver scattato più foto, ma il comandante della missione Frank Borman era preoccupato se tutti stessero riposando e ha inviato Anders e il pilota del blocco di comando James A. Costretto Lovell, Jr. a dormire: “Potrebbe avere senso”.

Servì come equipaggio di riserva sull’Apollo 11 e sul Gemini XI nel 1966, ma la missione Apollo 8 fu l’unica volta in cui volò nello spazio.

Anders è nato il 17 ottobre 1933 a Hong Kong. A quel tempo, suo padre era un tenente della Marina a bordo della USS Panay, una cannoniera americana nel fiume Yangtze in Cina.

Anders e sua moglie Valerie fondarono l’Heritage Flight Museum nello Stato di Washington nel 1996. Ora si trova in un aeroporto regionale a Burlington e ospita 15 aerei, diversi veicoli militari d’epoca, una biblioteca e molti manufatti. Sito web del Museo. I suoi due figli lo hanno aiutato a gestirlo.

La coppia si è trasferita sull’isola di Orcas nell’arcipelago di San Juan nel 1993 e ha una seconda casa nella loro città natale di San Diego, secondo una biografia sul sito web del museo. Avevano sei figli e 13 nipoti. La loro attuale casa a Washington era ad Anacortes.

Anders si laureò all’Accademia Navale nel 1955 e prestò servizio nell’Aeronautica Militare come pilota di caccia.

Successivamente ha prestato servizio presso la Commissione per l’energia atomica, come presidente statunitense del programma congiunto di trasferimento tecnologico USA-URSS per la fissione nucleare e l’energia da fusione e come ambasciatore in Norvegia. Successivamente ha lavorato per General Electric e General Dynamics Biografia della NASA.

La scrittrice dell’Associated Press Lisa Bauman ha contribuito a questo rapporto.