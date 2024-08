NBC Sports Bay Area e California – Brandon Ayuck vuole un adeguamento dell’ultimo anno nell’offerta contrattuale dei 49ers

Nota di programmazione: guarda “49ers Training Camp Live” con Matt Maiocco e Jennifer Lee Chan da Santa Clara oggi alle 15:00. Applicazione sportiva NBC. Guarda lo spettacolo più tardi YouTube E Facebook.

L’ultimo ostacolo per Brandon Ayuk e i 49ers per accettare un lucroso prolungamento del contratto sembra essere l’ultimo anno non garantito di un potenziale contratto.

Mike Garafolo di NFL Media ha riferito venerdì Aiyuk e i 49ers sono sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda i primi tre anni del contratto proposto, ma il grande ricevitore vuole rinunciare al quarto anno non garantito.

“I 49ers sentono di aver già ceduto abbastanza e di aver ceduto più di quanto avrebbero voluto, Deposito Steelers) “Sono aumentati significativamente rispetto alla loro offerta in primavera. Il mio rapporto è che hanno accettato molto nei primi tre anni del contratto, che di solito è la parte più difficile. Questa è la garanzia, il flusso di cassa, l’APY nei primi due anni, la media annua e Aiyuk vuole… nell’ultimo anno di contratto Una correzione, non è garantita.

“Quell’anno non è garantito, e abbiamo visto molti grandi curatori fallimentari e agenti l’anno scorso fare grandi numeri per l’anno. Questo non sembra giusto, ed è ciò che necessita di un aggiustamento più significativo. Quell’anno, ma uno Ciò da cui i 49ers possono allontanarsi è che i 49ers dicano: “Non faremo una mossa e lo lasceremo andare”. Non faremo scambi perché riteniamo di poter ancora concludere questo accordo.’ “

Garafolo ha annunciato martedì che Aiyuk e i 49ers si erano scambiati offerte contrattuali che erano nella loro portata e che il 26enne wideout stava aspettando che San Francisco decidesse sull’ultima questione.

Secondo l’ultimo report di Garafolo di venerdì, l’ostacolo all’accordo tra i 49ers e Aiyuk risale allo scorso anno.

Il direttore generale John Lynch è apparso su KNBR 680 venerdì mattina e gli è stato chiesto perché le discussioni sul contratto con Ayuk si sono trascinate così a lungo.

“Vorrei saperlo”, ha detto Lynch “Murph & Marcus” dei KNBR programma. “Vorrei saperlo.”

Lynch ha inoltre chiarito che le parti stanno cercando di trovare una soluzione alla situazione.

“È stato un processo lungo, duro, difficile, un viaggio difficile”, ha detto Lynch a Brian Murphy e Marcus Boucher. “Abbiamo iniziato così presto e per qualche motivo non siamo riusciti a tagliare il traguardo. È stato frustrante. Ma la comunicazione con Brandon e il suo agente è ancora buona e stiamo cercando di trovare una soluzione.

“Sono sempre ottimista. Sono una persona ottimista per natura, quindi sono sempre ottimista sul fatto che arriveremo lì e ci arriveremo presto. Posso dirti che sentiamo l’urgenza di prenderlo. La stagione si sta avvicinando .”

Anche se secondo quanto riferito i 49ers hanno una struttura commerciale con i Pittsburgh Steelers per mandare Ayuk allo Steel City, è chiaro che la loro preferenza è quella di fare qualcosa con l’ex scelta del primo giro per mantenerlo a San Francisco.

Se i 49ers e Aiyuk trovassero un terreno comune sull’accordo proposto, la situazione potrebbe finalmente essere risolta.

