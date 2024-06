Note dei Dodgers: reazioni all’infortunio al braccio di Mookie Betts

Ha vinto la serie contro i Dodgers Reali di Kansas City Lo scorso fine settimana, tuttavia, ha perso Mookie Betts con una mano rotta.

Betts è stato colpito al braccio dal soccorritore di Kansas City Dan Altavilla, dove Betts è crollato a terra dal dolore e ha lasciato il gioco con le proprie forze. L’allenatore Dave Roberts ha confermato la frattura dopo la partita, ma non ha fornito un calendario per il suo ritorno.

Diamo un’occhiata ad alcune delle reazioni all’infortunio di Betts.

Bill Plunkett dell’Orange County Register Nota che l’infortunio di Betts fornirà più ostacoli per una formazione che ha faticato a segnare due o più punti in 11 delle ultime 30 partite..

Dopo un inizio di stagione caldo, Betts era in crisi. Nelle ultime 16 partite, è solo 11 su 61 (.180). Ma la sua sconfitta sarà difficile da assorbire per un attacco che ha concesso due punti o meno 11 volte nelle ultime 30 partite.

Mike DiGiovanna del Los Angeles Times Fornisce la reazione di Shohei Ohtani all’infortunio di Betts.

“È difficile guardare come compagno di squadra”, ha detto Ohtani, parlando attraverso un interprete, di Betts. “È ovviamente una parte molto importante della squadra. Se è fuori per un po’, spetta al resto della squadra prenderlo.

Gli infortuni sia di Mookie Betts che di Yoshinobu Yamamoto potrebbero compromettere le loro possibilità di dominare la stagione regolare, secondo Andy McCullough di The Athletic Nota che la priorità dei Dodgers è assicurarsi che entrambe le stelle siano disponibili e in salute prima che arrivi la postseason..

Per una franchigia che ha raggiunto la postseason in 11 postseason consecutive e ha conquistato un solo campionato, ottobre è tutto ciò che conta… si tratta di ottobre. I Dodgers saranno presenti anche quest’anno. Sulla base dei referti medici preliminari, Betts e Yamamoto lo saranno.

Sarah Wexler MLB.com Specifica quali giocatori gestiranno le responsabilità dell’interbase in assenza di Betts.

Con il terzo base Max Muncie eliminato a tempo indeterminato per uno stiramento obliquo destro, i Dodgers saranno ora senza entrambi i lati del lato sinistro del campo interno. Miguel Rojas, che ha corso per Betts e lo ha accolto per i restanti due inning della partita, per ora avrà la maggior parte dei compiti dell’interbase, con Kike Hernandez che lo sostituisce a volte. I Dodgers intendono richiamare Miguel Vargas dal Triple-A Oklahoma City.