Note orientali: Draft Hornets, Spoelstra, Draft Bulls, LaVine

IL Calabroni Non c’è stata molta fortuna alla lotteria nel corso degli anni, e questa non è diversa. con Brandon Miller Rappresentando gli Hornets alla lotteria, hanno scelto il no. 3 dall’esame n. Abbandonato alle 6. “In questo processo, non penso che ci sia nulla di sorprendente perché non si sa mai cosa succederà qui,” Ha detto Miller Roderick Boone del Charlotte Observer. “Penso che la cosa fondamentale qui sia rimanere sempre concentrati ed essere preparati a qualsiasi cosa, perché può andare nella direzione sbagliata. Può andare nella direzione sbagliata.”

Abbiamo altro dalla Eastern Conference: