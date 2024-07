Nuove foto del telescopio James Webb mostrano galassie “pinguino e uovo” intrecciate

È arrivata l’ultima immagine pazzesca del telescopio spaziale James Webb e sembra un pinguino. Un pinguino gigante nello spazio. I funzionari della NASA venerdì hanno celebrato due anni interi di risultati scientifici ottenuti dal telescopio, che in realtà mostra una coppia di galassie intrecciate, conosciute come Arp 142 e soprannominate il Pinguino e l’Uovo. La prima è una galassia a spirale; La seconda è una galassia ellittica.

“La ‘danza’ delle stelle, i pinguini attirano gravitazionalmente sottili strati di gas e polvere, che si scontrano in onde per formare stelle” Lo ha detto la Nasa in un comunicato stampa. “Cerca quelle parti in due posti: come un pesce nel suo ‘becco’ e le ‘piume’ nella sua ‘coda’.

Il telescopio Webb ha fatto tutto ciò che gli astronomi speravano, soprattutto vedere più in profondità nello spazio rispetto a qualsiasi telescopio precedente. E ha prodotto bellissimi film. L’universo catturato dall’obiettivo e dal set di strumenti di Webb è bello, abbagliante e vibrante. Queste immagini del grafico dimostrano la notevole risoluzione del telescopio Webb, il successore da 10 miliardi di dollari della NASA del telescopio spaziale Hubble ancora funzionante.

Ma la ragione principale per cui esiste il Web è fare qualcosa che Hubble non è riuscito a fare: guardare lontano Nella regione infrarossa dello spettro, attivazione Gli scienziati hanno studiato la luce fortemente spostata verso il rosso emessa dalle galassie quando l’universo era molto giovane.

Questa è stata una grande sorpresa. Gli astronomi presumevano che le prime galassie fossero piccole e deboli. Non è quello che ha visto Webb.

Esiste invece una notevole varietà di galassie grandi e luminose, molte delle quali contengono buchi neri supermassicci che hanno emesso la loro luce 300 milioni di anni dopo il Big Bang. (Una stima migliore per l’età dell’universo 13,8 miliardi di anni.) I processi di formazione stellare e di coalescenza delle galassie sono più veloci, più efficienti o diversi da quanto ipotizzato dai teorici. READ Microsoft scatenerà un’ondata di computer basati sull’intelligenza artificiale?

Ecco come dovrebbe funzionare la scienza: un nuovo strumento per osservare la natura inserisce dati concreti dove prima c’erano solo teorie, modelli computerizzati e idee.

“L’impatto più grande che abbiamo avuto finora è stato nella comprensione del primo miliardo di anni. Questo è stato il passo decisivo per vendere il telescopio, e sono felice di come abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti”, ha affermato Jane Rigby, scienziata senior di Webb l’universo ha collaborato.”

Un numero inaspettato di galassie grandi e luminose nelle prime fasi dell’universo non significa che la teoria del Big Bang sia sbagliata, si affrettano ad aggiungere gli scienziati Webb.

“Abbiamo questa marea di dati, abbiamo tutte queste cose interessanti e non capiamo il perché”, ha detto l’astrofisica della NASA Amber Strack. Ma questo non significa la scoperta di una “nuova fisica” o qualcosa di rivoluzionario. lei disse.

“Il Big Bang è ancora la migliore teoria dell’universo” Ha detto Strack.

Webb ha anche osservato l’universo vicino, comprese le osservazioni dell’enigmatico sistema planetario Trappist-1, dove un ammasso di pianeti rocciosi orbita attorno a una stella nana rossa. Questo sistema planetario si trova a circa 41 anni luce di distanza, all’interno della nostra galassia e quasi il prossimo nello schema cosmologico.

Una domanda astronomica attuale a cui Webb potrebbe rispondere è se le stelle nane rosse siano così tempestose da consentire ai pianeti vicini di trattenere atmosfere e sembrare plausibili come luoghi in cui la vita potrebbe prosperare.

“Fino ad ora, non abbiamo trovato un’atmosfera vitale su un pianeta roccioso come il nostro”, ha detto in una e-mail l’astronoma planetaria Heidi Hammel. “Ciò potrebbe richiedere un telescopio ancora più grande.” READ Borse asiatiche in rialzo mentre gli investitori guardano al rialzo della Fed e allo stimolo cinese

Potrebbe questo telescopio trovare la prima prova indiscutibile della presenza di alieni? Rigby ha detto che era improbabile.

“Personalmente non credo che Webb troverà una carriera. Non è stato costruito per fare questo”, ha detto Rigby. “Penso che possiamo capire cosa è possibile abitabile Pianeti.”

L’astronomo Garth Illingworth dell’Università della California, Santa Cruz, uno dei sognatori del Web alla fine degli anni ’80, ha affermato che il telescopio ha raccolto grandi quantità di dati sugli esopianeti, mondi che orbitano attorno a stelle distanti. Questi dati devono ancora essere combinati in un quadro coerente, ha affermato.

“È come un alieno che cammina in uno zoo terrestre, osserva una vasta gamma di animali e poi cerca di raccogliere relazioni e punti in comune”, ha detto.

Webb è stato lanciato la mattina di Natale del 2021 e ha impiegato sei mesi per rimettersi in sesto mentre orbita attorno al sole a circa un milione di miglia dalla Terra. Il grande titolo all’epoca era che il telescopio aveva superato 344 potenziali guasti singoli, compreso l’uso di uno schermo solare grande quanto un campo da tennis, necessario per le osservazioni a temperature fredde nella regione del vicino infrarosso dello spettro.

Uno dei 18 specchi esagonali del telescopio ha subito un brutto impatto da parte di un micrometeoroide, ma l’impatto è stato minimo. La NASA ha cercato di ridurre il rischio di tali impatti facendo volare il telescopio con gli specchi rivolti nella direzione opposta al viaggio.

“Lo facciamo volare inaspettatamente, senza virgolette, sotto la pioggia”, ha detto Strack.

Il telescopio ha anche puntato verso mondi familiari nel nostro sistema solare. La luna ghiacciata di Giove, Europa, nota da tempo per avere un profondo oceano terrestre, è suscettibile di perdere anidride carbonica, ha scoperto Webb. Il telescopio ha individuato un flusso d’acqua di 6.000 miglia proveniente dalla luna di Saturno Encelado, che, come Europa, ha un oceano nascosto sotto il ghiaccio, ha detto Hammel. READ ONU Il Consiglio di Sicurezza ha approvato una risoluzione che chiede il cessate il fuoco a Gaza