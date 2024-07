Obama e Pelosi esortano Biden a riconsiderare la corsa al 2024

WASHINGTON (AP) – I democratici ai massimi livelli stanno compiendo uno sforzo importante Il presidente Joe Biden Per rivalutare la sua candidatura alla rielezione, l’ex presidente Barack Obama ha espresso preoccupazioni personali agli alleati e la portavoce emerita Nancy Pelosi ha detto in privato a Biden che il partito potrebbe perdere la capacità di prendere il controllo della Camera se non abbandonasse la corsa al 2024.

Pelosi ha dato il voto a Biden, che secondo lei era invincibile Il repubblicano Donald Trump – In una dura dichiarazione giovedì, l’ex relatore ha ribattuto che la “frenesia alimentare” proveniente da fonti anonime “travisa qualsiasi conversazione” avuta con il presidente.

Cose da sapere sulle elezioni del 2024

I disordini democratici stanno crescendo alla Casa Bianca e durante la campagna elettorale in un momento critico per il presidente e il suo partito in vista del congresso del partito del mese prossimo.

Obama ha detto agli alleati che Biden deve considerare la credibilità della sua campagna, ma ha anche chiarito che Biden aveva solo una decisione da prendere. Negli ultimi giorni l’ex presidente ha risposto alle richieste di importanti membri del Congresso, governatori democratici e principali donatori per discutere delle preoccupazioni sul suo ex vicepresidente.

Biden ha insistito sul fatto che non si tirerà indietro ed è fermamente convinto di essere il candidato vincente briscola Fallo prima e ancora. Pressato dalle notizie secondo cui Biden potrebbe essere tenero all’idea di abbandonare la corsa, il suo vice direttore della campagna Quentin Fulks ha detto giovedì: “Non è tenero su nulla”.

Anzi, negli ultimi giorni il presidente si è impegnato maggiormente a restare in corsa, secondo una persona che ha familiarità con le discussioni interne.

Questa storia si basa sulle segnalazioni di più di una mezza dozzina di persone che hanno insistito sull’anonimato per discutere importanti discussioni private. L’intervento di Obama è stato riportato per la prima volta dal Washington Post.

I democratici sono influenti nell’apparato del partito, compresa la leadership del Congresso guidata dal leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e leader democratico della Camera Hakeem Jeffreys, inviando segnali di preoccupazione. Alcuni democratici credono che Biden lascerà la campagna elettorale Risultato positivo al Covid-19I prossimi giorni daranno uno sguardo nuovo al percorso di Race e alla sua eredità.



Il presidente Joe Biden si dirige verso la sua macchina dopo essere sbarcato dall’Air Force One alla base aeronautica di Dover nel Delaware, mercoledì 17 luglio 2024. (AP Photo/Susan Walsh)

Usare le montagne di dati che mostrano la posizione di Biden potrebbe danneggiare seriamente le fila dei democratici al Congresso, aprire conversazioni in pubblico e privato, e ora che il presidente ha trascorso pochi giorni in isolamento, molti democratici vedono un’opportunità per incoraggiare una rivalutazione. Secondo quanto riferito, ha difficoltà a raccogliere fondi per la sua campagna.

Se i democratici stanno seriamente preparando una mossa straordinaria per sostituire Biden con il vicepresidente Kamala Harris, questo fine settimana potrebbe essere fondamentale per far cambiare idea al presidente, hanno detto persone che hanno familiarità con le conversazioni private.

Si tratta ora o mai più di un appello virtuale previsto all’inizio di agosto per suggerire la scelta del partito, ha detto uno, in vista della Convenzione Nazionale Democratica di Chicago.

La scorsa settimana, sia Schumer che Jeffries, originari di New York, hanno parlato in privato con il presidente, esprimendo le preoccupazioni dei democratici a Capitol Hill.

È in gioco il controllo della Camera e del Senato, e i leader sono ben consapevoli che una vittoria repubblicana a novembre potrebbe lanciare l’agenda di Trump per gli anni a venire.

A parte, il rappresentante di Washington, presidente del Democratic Congressional Campaign Committee. Suzanne Delphine ha parlato con il presidente la settimana scorsa presentando i nuovi dati. Il capo della campagna ha espresso in particolare le preoccupazioni dei principali democratici che cercano di essere eletti al Lok Sabha.



Il presidente Joe Biden, D-Nev., parte con il deputato Steve Horsford dopo aver visitato il mercato Westside di Mario a Las Vegas, martedì 16 luglio 2024. (AP Photo/Susan Walsh)

Martedì 16 luglio 2024, North Las Vegas, Nevada. (AP Photo/Rhonda Churchill) Il presidente Joe Biden parla al vertice sulla prosperità del 2024.

Secondo uno stratega democratico, i principali donatori politici, in particolare nella California di Pelosi, hanno esercitato forti pressioni sulla campagna del presidente e sui membri del Congresso.

E mercoledì, il Rep. della California. Adamo SchiffUno stretto collaboratore PelosiBiden ha chiesto di ritirare la sua candidatura per la rielezione, dicendo che credeva che fosse “il momento di passare il testimone”.

Biden, in un’intervista radiofonica registrata poco prima di risultare positivo al COVID-19, ha respinto l’idea che la sua ripresa politica fosse troppo tardi, dicendo a Luis Sandoval di Univision che molte persone non si concentrano sulle elezioni di novembre fino a settembre.

“Conosci tutti i discorsi su chi è al comando, dove, come: tutto tra me e Trump finora è stato sostanzialmente uguale”, ha detto in un segmento dell’intervista rilasciata giovedì.

Biden ha detto lunedì che non parlava con Obama da due settimane.

L’attenzione su Biden è un po’ diminuita, soprattutto da allora L’attentato di Trump dello scorso fine settimana E così via Convenzione nazionale repubblicana In corso a Milwaukee, i democratici sanno di avere poco tempo per risolvere le tensioni nel partito dopo il pasticciato dibattito del presidente del mese scorso.

Naturalmente, molti vogliono che Biden rimanga in corsa. Il Comitato Nazionale Democratico sta guidando i piani Un voto virtuale per rendere ufficialmente Biden il candidato Nella prima settimana di agosto, prima Convenzione nazionale democraticaSi comincia il 19 agosto.

Il deputato James Clyburn, un democratico senior che è stato un alleato chiave di Biden, ha dichiarato dopo giorni di campagna per Biden in Nevada: “Joe Biden ha conoscenza. Lo ha dimostrato più e più volte. ” Ha messo in guardia contro coloro che, secondo lui, “hanno un programma”.

Mercoledì tardi, ABC News ha riportato nuovi dettagli sull’incontro privato di Biden con Schumer durante il fine settimana presso la casa sulla spiaggia del presidente nel Delaware. Schumer ha detto al presidente che “sarebbe un bene per i democratici e per il Paese se si ritirasse”. Un portavoce di Schumer ha definito il rapporto “pura speculazione”.

Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha detto che Biden ha detto a Schumer e Jeffries: “È il candidato del partito, ha intenzione di vincere e non vediamo l’ora di lavorare con entrambi per realizzare la sua agenda di 100 giorni per aiutare le famiglie che lavorano”.

Ma tra i democratici a livello nazionale, quasi due terzi ritengono che Biden dovrebbe farsi da parte e che il suo partito dovrebbe nominare un altro candidato. Centro AP-NORC per la ricerca sugli affari pubblici. Ciò mina nettamente l’affermazione post-dibattito di Biden secondo cui i “democratici medi” sono ancora con lui nonostante alcuni “grandi nomi” si siano rivoltati contro di lui.

La Casa Bianca ha affermato che Biden è risultato positivo al COVID-19 mentre era in viaggio a Las Vegas mercoledì e sta manifestando “sintomi lievi” dell’infezione, incluso “malessere generale”.

L’annuncio di Schiff porta a quasi 20 il numero dei membri democratici del Congresso che chiedono Biden. Dovrebbe ritirarsi dalle elezioni presidenziali. Schiff è un importante democratico e il suo rapporto è importante per la sua vicinanza. Pelosi.

In risposta ai commenti di Schiff, la campagna di Biden ha sottolineato un “ampio sostegno” per lui e la sua candidatura alla rielezione da parte dei membri del Congresso negli stati chiave indecisi e nei caucus congressuali neri e ispanici.

Altri democratici al Congresso hanno mostrato meno sostegno, inclusa la settimana scorsa, quando i principali assistenti di Biden hanno fatto visita ai senatori democratici per un pranzo privato. Senatore della Pennsylvania. Quando John Fetterman ha chiesto di alzare la mano per mostrare chi c’era con il presidente, il suo e uno dei principali alleati di Biden del Delaware, il senatore. Solo pochi sono andati oltre, tra cui Chris Koons, ha detto una delle persone, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere della questione. questione.

Il giornalista dell’AP Washington Sagar Meghani riferisce che il presidente Biden si sta autoisolando nella sua casa di Delaware Beach dopo essere risultato positivo al COVID-19 mentre era in viaggio a Las Vegas.

