Previsioni per l’area DC: caldo torrido oggi e domani, con massime a tre cifre

* Avviso di surriscaldamento Dalle 11:00 alle 20:00* La cifra giornaliera di oggi Una valutazione un po’ soggettiva del tempo della giornata, su una scala da 0 a 10. 1/10: Calore come il fuoco. Pensavo di andare a 0, ma sono di umore generoso. Previsioni espresse Oggi: Calore brutale. Possibili temporali nel pomeriggio. Massimo: da 97 a 103.

Stasera: Parzialmente nuvoloso, nebbioso. Basso: da 74 a 81.

Domani: Il caldo torrido continua. Massimo: da 97 a 103. Previsioni dettagliate Dopo aver toccato quota 101 domenica, stiamo fissando quello che potrebbe essere il nostro periodo di quattro giorni più caldo almeno dal 2016 e forse dal 2012. È probabile che venga raggiunto un massimo di tre cifre in ciascuno dei prossimi tre giorni. Considerando l’umidità, la temperatura sarà compresa tra 5 e 10 gradi in più.

Si tratta di un caldo estremo e pericoloso, soprattutto per i gruppi vulnerabili come i senzatetto, gli anziani e coloro che lavorano all’aperto. Trova modi per rimanere fresco, idratato ed evitare esercizi fisici intensi durante le ore più calde della giornata. Per fortuna, l’ondata di caldo finirà giovedì.

Oggi (lunedì): Se il tuo tragitto verso il lavoro dura più di qualche minuto all'aperto, potresti aver bisogno di fare la doccia prima di arrivare. Il caldo è evidente durante il giorno e peggiora fino al picco a metà pomeriggio. I massimi saranno negli anni '90 e i minimi nei 100, sfidando i record di 100 al Reagan National, 98 a Dallas e 102 al BWI Marshall. Considerando l'umidità (punti di rugiada vicino a 70), sembrerà tra 105 e 110. Come domenica, potrebbero esserci alcuni forti acquazzoni, ma la maggior parte di noi rimarrà asciutta. Venti deboli da ovest e sud-ovest compresi tra 5 e 10 km/h. Fiducia: medio alta

Stasera: Parzialmente nuvoloso e un po’ afoso. Nelle zone vicine al centro la temperatura si manterrà intorno ai 90 gradi fino alla sera, con minime solo intorno agli 80 gradi. Nelle nostre regioni più fredde, i minimi saranno vicini a 75. Fiducia: medio-alta

Domani (martedì): Come oggi ma meno possibilità di pioggia o temporali. I massimi torneranno intorno agli anni ’90 e i minimi intorno ai 100, con massimi compresi tra 105 e 110. Un record di 104 in tre aeroporti (stabilito nel 1988) è un po’ eccessivo ma non fuori discussione. Fiducia: medio alta

Domani notte: È stata un’altra notte fastidiosamente caotica con minimi negli anni ’80 in centro e negli anni ’70 altrove. Nella notte sono possibili rovesci o temporali con l’avvicinarsi di un fronte. Fiducia: medio alta

Uno sguardo al futuro

Un’altra occasione per segnare un secolo Mercoledì, con indici di calore pari o superiori a 105, ma dovrebbe passare un fronte freddo. Quando il vapore entra in collisione con l’aria, aspettatevi diversi acquazzoni e temporali nel pomeriggio e in serata, alcuni dei quali saranno forti. Rovesci e temporali dovrebbero attenuarsi dopo il tramonto, con minime notturne intorno ai 70°C. Fiducia: medio alta

In quel giorno Giovedì, il fronte freddo sta scivolando verso sud, ma abbastanza vicino da mantenere nella previsione la possibilità di pioggia e temporali, soprattutto nel sud e nell’est della contea durante le ore pomeridiane e serali. Non troppo caldo tra la metà e la parte superiore degli anni ’80. Dopo i temporali serali, giovedì notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con minime intorno a 70-75. Confidenza: media READ Come la NASA ha risolto un problema con la Voyager 1 da 15 miliardi di miglia di distanza

Venerdì Parzialmente soleggiato, umidità moderata e massime tra la metà e la parte superiore degli anni ’80 rendono un fantastico giorno della settimana. Parzialmente nuvoloso durante la notte, con temperature tra 65 e 70 nelle zone più fresche e tra 70 e 75 nelle città. Confidenza: media

Nei giorni di giovedì e venerdì, il fronte in stallo da sud può tentare di sollevarsi verso nord Sabato, nubi e possibilità di rovesci e temporali, soprattutto a sud e ad est di Washington. Mentre il fronte si sposta verso nord Domenica, La temperatura e l’umidità aumenteranno. I massimi potrebbero essere intorno agli 80 sabato e ai 90 domenica. I minimi dovrebbero essere per lo più negli anni ’70. Confidenza: media

