Romulus ha incassato 75 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo

La Disney continuerà il suo dominio al botteghino nazionale N. 1 da inizio anno 2024 questo fine settimana e dimostrerà che il suo logo storico dei 20th Century Studios ha ancora un bagliore con l’ultima puntata del franchise di fantascienza prodotto da Ridley Scott. Alieno: Romolo. Si prevede che il film uscirà negli ambienti cinematografici $ 40 milioni Negli Stati Uniti/Canada. insieme come uno $ 35 milioni prospettiva straniera, Alieno: Romolo A può essere raggiunto $ 75 milioni Avvio globale.

“Deadpool e Wolverine” Meraviglioso

NO. 2 sarà il quarto atto di Disney/Marvel Studios. Deadpool e Wolverine con $ 30 milioni; Il film ha superato ieri la soglia del mezzo miliardo (506,9 milioni di dollari) nel suo 19esimo giorno di uscita, diventando il quinto titolo del MCU più veloce a superare tale soglia da allora. Vendicatori: Fine dei giochi (8 giorni)Spider-Man: Nessuna via di casa (12 giorni) Vendicatori: Guerra infinita (15 giorni) e Pantera Nera (17 giorni)

La Disney guida tutti i principali studi cinematografici al botteghino nazionale $ 1,378 miliardi Dall’anno ad oggi. È il primo studio a superare i 3 miliardi di dollari quest’anno.

Rotten Tomatoes ha attualmente l’85% di nuove recensioni in arrivo, ma a giudicare dalla risposta alla première di lunedì all’Hollywood Chinese Theatre, Non trattenere il respiro Il regista Fede Alvarez offre qui un’espansione grintosa e sofisticata dell’universo di 45 anni, incentrato su un’ultima donna guerriera rimasta in piedi. Guerra civileKaylee Spaney) ha al suo fianco un androide artificiale che crea problemi contro alieni simili a vampiri. È molto buio Alieno E i fan lo adoreranno. La Disney ha ulteriormente alzato il profilo del film con Alvarez e il cast è apparso in diverse clip di anteprima alla Sala H del Comic-Con di San Diego il mese scorso; Hanno distribuito maschere gratuite per abbracciare gli alieni all’arena da 6.500 posti.

Essendo un’azienda di monitoraggio rispettabile, non siamo timidi Alieno: Romolo all’una $ 28 milioni Apertura nazionale, ma quest’estate tale organizzazione è spesso sbagliata. A dire il vero, dopo il Covid e lo sciopero, il film ha subito un calo imprevedibile. Lo scorso fine settimana, una di queste società ha pagato 23 milioni di dollari per Sony/Wayfarer Studios. Finisce con noi. Il film è uscito con un incasso di 50 milioni di dollari. Caduta del microfono. Il film Justin Baldoni-Blake Lively dovrebbe scendere del -55% questo fine settimana. $ 22 milioni. Lively ha battuto suo marito Ryan Reynolds Deadpool e Wolverine Lunedì e martedì al botteghino.

Fattore nell’abbandono degli spettatori latini e ispanici, in particolare un film horror qui, e Alieno: Romolo Diretti verso la luna.

La più grande apertura nazionale mai registrata Alieno Il film è un prequel del 2012 di Ridley Scott. Prometeo A $ 51 milioni. Scott ha fatto seguito nel 2017 Alieno: Patto Ha aperto a $ 36,1 milioni. Lo dicono le fonti Romolo Porta avanti il ​​suo seguito.

Studi del XX secolo

Qualunque cosa oltre i 28 milioni di dollari negli Stati Uniti, per realizzare contenuti Disney, è costata al film 80 milioni di dollari prima di P&A. Con questo cast di ventenni di categoria R nella puntata originale del 1979, Alieno e 1986 di James Cameron alieni, La Disney ha fan sfegatati e uomini sopra i 35 anni, ma la preoccupazione qui è che il pubblico non è così ampio come il recente revival di 20th Century Studios. Regno del pianeta delle scimmie Ha debuttato con 58,4 milioni di dollari e si è concluso con 171,1 milioni di dollari negli Stati Uniti, superando l’episodio del 2017 del precedente franchise di Matt Reeves. Guerra per il pianeta delle scimmie ($ 146,9 milioni).

Le prevendite negli Stati Uniti/Canada sono a una cifra bassa Alieno: Romolo e avanti Un posto tranquillo: primo giorno (aperto a $ 52,2 milioni). Urlo VI ($44,4 milioni) Allo stesso tempo. Le anteprime iniziano giovedì alle 15:00 negli Stati Uniti/Canada Alieno: Romolo Sono state prenotate 3.800 sale. Ciò include 400 auditorium IMAX per Disney, oltre 900 schermi premium di grande formato, oltre 275 schermi D-Box/4D motion e oltre 90 schermi Screen X.

Alieno: Romolo In tutti i principali mercati esteri questo fine settimana, Save Japan Sep. Uscirà il 6. A partire da oggi, il thriller fantascientifico volerà in Francia, Italia e Corea, la maggior parte delle altre major andrà giovedì, poi nel Regno Unito e in Cina insieme venerdì.

Sebbene la Cina offra risultati superiori alle singole cifre elevate (in un mercato competitivo), c’è spazio per un rialzo se il film va oltre la base di fan principale all’estero in generale. Ad esempio, le prevendite cinesi sono attualmente in ritardo rispetto ad altri nuovi titoli, mentre quelle australiane sono buone ma distorte nei giorni di apertura.

È un film classificato come R a livello nazionale, anche se i mercati esteri non sono altrettanto limitati. Questa è pura fantascienza, ci aspettiamo buoni numeri da Brasile e Messico, arrivati ​​di recente, e il grosso del business è previsto dall’Europa.

Competizioni straniere da tenere a mente Alieno: Patto 72 milioni di dollari in mercati aperti come questo e ai tassi di cambio odierni (comprendendo però 28 milioni di dollari dalla Cina nel 2017); del 2012 Prometeo a 55 milioni di dollari (che include solo l’apertura del mercato cinese in un giorno); del 2018 Un animale predatore a $ 45 milioni (inclusi $ 19 milioni dalla Cina); E il più recente Un posto tranquillo: primo giorno a $ 45 milioni (di cui 10 milioni dalla Cina).

Alvarez ha presentato in anteprima una scena estesa del film al CineEurope di Barcellona a giugno. Ricorda di aver fissato una pagina bianca tre anni fa “e di essersi trovato di fronte al compito terrificante ed elettrizzante di riportare in vita uno dei più grandi franchise di fantascienza mai creati”. Ha anche notato di aver ricevuto alcuni consigli dagli ex Scott e Cameron. Il film che ne risulta va “in posti in cui questo franchise non è mai stato”, ha detto.

Alieno: Romolo Sarà presentato in anteprima nel Regno Unito all’Edinburgh International Film Festival più tardi giovedì per aprire il nuovo filone Midnight Madness dell’evento.

I film in uscita in altri stati sono “attrazioni lungo la strada” Il mio amico pinguino In 1.062 sale Cifre singole basse 83% di nuovi punteggi dei revisori di Rotten Tomatoes. Il film per famiglie diretto da David Schurman è ispirato a una storia vera: un’avventura affascinante su un pinguino smarrito salvato da una fuoriuscita di petrolio che cambia la vita di un pescatore dal cuore spezzato. Protagonista Jean Reno.

C’è anche un thriller IFC Cura della pelle Hope Goldman interpreta Elizabeth Banks, un’estetista la cui attività di cura della pelle rischia il sabotaggio quando il rivale Angel Vergara apre una boutique dall’altra parte della strada. Con l’aiuto del suo amico Jordan, cerca di scoprire chi sta cercando di rovinare la sua reputazione. Il film si svolge in 1000 impegni. È l’83% tra i critici cinematografici su RT.

Pathom sta ripubblicando il film d’animazione di Laika candidato all’Oscar nel 2009 Coraline Da domani in 2.550 sale. Il film è già in bancata qui sotto $ 3 milioni In prevendita. CoralineDistribuito originariamente da Focus Features, ha incassato 82,4 milioni di dollari negli Stati Uniti e 131,7 milioni di dollari in tutto il mondo.

Appena a nord dei 1.200 teatri c’è Sunlight Entertainment Il film sul mondo di Ryan: Titan Universe Adventure Basato sulle serie di canali YouTube Il mondo di Ryan. Il film di supereroi live-action/animato nippo-americano è diretto da Albie Hecht e segue Ryan (Ryan Kaji) che deve salvare le sue sorelle gemelle Emma e Kate dopo che sono rimaste intrappolate nel mondo dei fumetti. Ha dovuto rimandarli indietro prima che i loro genitori si accorgessero che se ne erano andati tutti.