Rudy Giuliani è stato ufficialmente bandito da New York per i suoi tentativi di interferire nelle elezioni di Trump

Martedì la Corte Suprema dello Stato di New York ha radiato dall’albo dell’ex sindaco di New York Rudy Giuliani La sua parte Sugli sforzi di interferenza elettorale di Donald Trump nel 2020.

Il tanto atteso licenziamento del principale avvocato di Trump, con effetto immediato, è un duro colpo per l’ex funzionario pubblico in un momento in cui deve affrontare le conseguenze per aver diffuso bugie sulle elezioni del 2020. Giuliani potrebbe perdere la sua licenza di avvocato – che potrebbe essere riconosciuta a livello nazionale – e affrontare molteplici cause legali e accuse penali dopo aver accumulato un debito di 150 milioni di dollari per aver diffamato due operatori elettorali.

“La gravità della cattiva condotta (di Giuliani) non può essere sopravvalutata”, ha scritto la corte. “(Giuliani) ha palesemente abusato della sua importante posizione di avvocato personale dell’ex presidente Trump e della sua campagna, per cui (lui) ha rilasciato ripetute e intenzionali dichiarazioni false, alcune delle quali erano false, alla corte federale, ai legislatori statali, al pubblico, (l’avvocato Comitato per i reclami) e questa corte si è riferita alle elezioni presidenziali del 2020, nelle quali ha attaccato e minato senza fondamento l’integrità del processo elettorale di questo paese.

Giuliani, “non solo ha violato volontariamente alcuni dei principi più basilari della professione legale, ma ha anche contribuito attivamente ai conflitti nazionali che hanno seguito le elezioni presidenziali del 2020, per le quali è completamente impenitente”.

Giuliani era stato precedentemente sospeso dall’esercizio della professione legale mentre un tribunale di New York considerava un procedimento disciplinare da parte dell’avvocato contro di lui. Nella sua sentenza, la corte ha citato gli sforzi di un ex avvocato di Trump per influenzare i risultati elettorali in diversi stati teatro della battaglia del 2020.

All’X, Giuliani si è detto “non sorpreso” dal verdetto e ha criticato quello che ha definito un sistema corrotto. Un portavoce di Giuliani ha condannato l’impeachment, che ha compiuto diversi passi prima della sentenza definitiva della corte martedì.

“I membri della comunità legale che rispettano lo stato di diritto in questo paese devono immediatamente farsi avanti e pronunciarsi contro questa decisione politicamente e ideologicamente distorta. Faremo appello contro questa decisione oggettivamente errata nella speranza che il processo di appello ripristinerà l’integrità del nostro sistema giudiziario”, ha detto in una nota il portavoce Ted Goodman.

Giuliani ha svolto un ruolo chiave in molti dei piani di Trump per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020. È stato coinvolto nel tentativo di introdurre elettori falsi per certificare falsamente le vittorie di Trump in diversi stati, come l’Arizona e la Georgia, e come ha osservato la corte martedì, Giuliani “ha affermato falsamente e disonestamente al pubblico che le persone erano state portate da Camden, nel New Jersey, a votare illegalmente a Filadelfia, in Pennsylvania, durante le elezioni presidenziali del 2020.”

In Georgia, Giuliani è accusato di violazioni del RICO e di diverse accuse aggiuntive, tra cui aver sollecitato i legislatori statali della Georgia, aver rilasciato false dichiarazioni alla Camera e al Senato della Georgia e aver impersonato elettori nello stato. Uno di loro Molti cospiratori Anche Trump è un imputato in quel caso.

Affronta tassa Associato al tentativo di interruzione delle elezioni in Arizona Un co-cospiratore non imputato Nel caso di sabotaggio delle elezioni federali di Trump.

Giuliani si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse contro di lui.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.

Owen Dahlkamp e Michael Shen della CNN hanno contribuito a questo rapporto.