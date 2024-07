Saks acquisisce il proprietario Neiman Marcus, creando una società di vendita al dettaglio di lusso

Con una mossa che consolida ulteriormente il mercato al dettaglio di lusso, la società madre di Saks Fifth Avenue ha accettato di acquistare Neiman Marcus con un accordo da 2,65 miliardi di dollari, creando il colosso dei grandi magazzini di fascia alta per eccellenza, hanno annunciato mercoledì le società.

L’accordo, di cui si vociferava da quando Neiman Marcus aveva presentato istanza di protezione dalla bancarotta durante la pandemia, arriva quattro anni dopo che Saks aveva acquistato la licenza per il nome Barneys in seguito al fallimento del gruppo. Segue un’ondata di fallimenti di e-commerce di lusso, tra cui FarFetch e Matches.com. Saks è di proprietà di HBC, un conglomerato di vendita al dettaglio Ha comprato la catena americana Nel 2013, l’anno successivo all’acquisizione di Lord & Taylor da parte di HBC.

“I clienti adorano andare in negozio”, ha detto al New York Times Richard Baker, amministratore delegato e presidente di HBC. “Vivono per toccare un prodotto e trascorrere del tempo con i loro personal shopper.”

Ha aggiunto: “Ciò che ci entusiasma nell’acquisizione di Neiman Marcus è l’acquisizione della loro forza vendita di livello mondiale. Le persone hanno dimenticato quanto siano importanti le persone. Quando si tratta di vendere beni di lusso, i negozi e i venditori più belli devono godere della fiducia dei clienti.