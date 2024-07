Shaquille Barrett dei Dolphins ha annunciato il suo ritiro dalla NFL

I Dolphins hanno perso uno dei loro migliori rusher, prima ancora che toccasse il campo con la squadra.

Il linebacker esterno Shaquille Barrett si ritirerà dalla NFL, ha annunciato il 31enne in un lungo post sul suo Instagram.

A marzo, Barrett ha firmato un contratto annuale del valore di 9 milioni di dollari con i Dolphins dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni con i Buccaneers.

Adam Schefter di ESPN ha riferito che Barrett ha detto ai Dolphins della sua decisione perché voleva trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Barrett, che ha quattro figli, ha accolto una bambina con la moglie Jordana all'inizio di quest'anno, meno di 12 mesi dopo la morte della figlia Areya di 2 anni della coppia in un tragico annegamento.







Shaquille Barrett ha annunciato il suo ritiro dalla NFL. Sam Navarro-USA TODAY Sport

“È ora di smettere. È stato un viaggio fantastico e apprezzo tutto ciò che ne è derivato nel corso degli anni”, ha detto Barrett nel suo post. Chiunque abbia mai mantenuto i propri sogni conosce il lavoro, il tempo e la tenacia necessari per raggiungerli.

Anche se per alcuni la decisione è stata uno shock, ha detto che stava pensando al trasferimento da "un po' di tempo".







Domenica 24 gennaio 2021, Wisconsin, Wisconsin. Shaquille Barrett (58) dei Tampa Bay Buccaneers festeggia con il compagno di squadra Jason Pierre-Paul dopo aver licenziato il quarterback Aaron Rodgers dei Green Bay Packers durante la seconda metà della partita di football NFL del campionato NFC in . AP

“Sono pronto a sviluppare le capacità dei miei figli, il che richiede un impegno al 100%”, ha affermato Barrett.

La notizia è un duro colpo per Miami, che ha già perso il linebacker Andrew Van Zingkel in free agency, mentre sia Bradley Chubb (ACL strappato) che Jaylen Phillips (Achille strappato) hanno iniziato il training camp nella lista PUP. stagione 2023.

Barrett ha iniziato la sua carriera nella NFL come free agent non pescato con i Broncos, trascorrendo quattro anni a Denver prima del successo del 2019 a Miami, in cui ha registrato i migliori 19,5 sack della NFL.

In nove stagioni, ha registrato 59 licenziamenti e 400 contrasti.