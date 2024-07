Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha confermato il suo desiderio di cambiare nome in un annuncio su un giornale

Jolie-Pitt ha presentato documenti il ​​30 maggio per rimuovere legalmente “Pitt” dal suo nome.

Angelina Jolie E È Brad Pitt figlia Shiloh Jolie-Pitt Ha confermato pubblicamente di esserlo Cambiare il suo nome.

La figlia di Jolie e Pitt ha pubblicato un avviso legale sul Los Angeles Times nelle ultime settimane, più di un mese dopo aver cercato di cambiare il suo cognome nei documenti giudiziari depositati presso il tribunale della contea di Los Angeles. Shiloh Nowell Jolie-Pitt cambierà il suo nome in Shiloh Nowell Jolie.

Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Secondo Legge della CaliforniaI ricorrenti che chiedono il cambio di nome dovrebbero pubblicare sulla Gazzetta ufficiale l’ordine di mostrare la causa almeno quattro settimane prima della data del tribunale per evitare ritardi nel caso.

La proposta di cambio di nome del diciottenne è stata pubblicata settimanalmente dal 17 giugno.

Jolie-Pitt, che ha compiuto 18 anni il 27 maggio, ha presentato documenti per rimuovere legalmente “Pitt” dal suo nome il 30 maggio, secondo i documenti del tribunale.

Le ragioni della sua decisione di cambiare nome non sono state rese note.

Nel corso degli anni, Jolie-Pitt è riuscita a mantenere un profilo relativamente basso. Di recente, ha camminato sul tappeto rosso con sua madre ai Tony Awards a New York City.

Layman/Futura pubblicazione|Tang/WireImage|Cardinal/Corbis/Getty Images

Jolie ha chiesto il divorzio da Pitt nel 2016. Sono stati dichiarati legalmente single nel 2019 da un giudice, ma il loro divorzio non è stato ancora finalizzato. Sono anche genitori di Maddox, 22, Pax, 20, Zahara, 19, e dei gemelli Knox e Vivienne, 16.

Nel corso degli anni, gli attori sono stati coinvolti in battaglie legali per la custodia dei loro figli e in disaccordi sui loro interessi commerciali e beni condivisi, inclusa un’azienda vinicola francese.

L’udienza sull’imminente cambio di nome di Jolie-Pitt è prevista per il 29 luglio.