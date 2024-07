Si dice che Pixel 9 aggiunga la registrazione e le trascrizioni delle chiamate, oltre a un nuovo panorama

Oltre a Pixel Screenshot e funzionalità fotografiche come “Aggiungimi” e “Reimagine With”, Pixel 9 potrebbe ottenere la registrazione delle chiamate e un’esperienza Panorama riprogettata.

Come condiviso Dylan Roussell, la serie Pixel 9 potrebbe avere una funzione “Note sulle chiamate” che ti consentirà di registrare le telefonate e ottenere una trascrizione del testo. Da lì, il riepilogo AI della trascrizione sembra sufficiente.

Una domanda è come sarà la disponibilità paese per paese. È disponibile anche iOS 18 Acquisire competenza Registrazione, trascrizione e trascrizione di chiamate dal vivo. Tutti verranno avvisati quando ciò accadrà e Apple afferma che la funzionalità sarà disponibile in: “inglese (Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, India, Irlanda, Nuova Zelanda, Singapore), spagnolo (Stati Uniti, Messico, Spagna), francese ( Francia), tedesco (Germania), giapponese (Giappone), cinese mandarino (Cina continentale, Taiwan), cantonese (Cina continentale, Hong Kong) e portoghese (Brasile).” Google presumibilmente ha funzionalità di sicurezza/privacy simili.







Il Pixel dispone già di funzionalità di trascrizione e riepilogo di base simili a quelle presenti nel registratore e nelle note delle chiamate nell’app Phone by Google. È alimentato da Gemini Nano per la privacy sul dispositivo. Si unisce alle altre funzionalità di assistenza alla chiamata di Pixel, tra cui Schermata chiamata, Aspetta per me e Dirigi la mia chiamata.

Nel frattempo, Pixel 9 ottiene una “modalità panorama ridisegnata”. Con la serie Pixel 8, Google ha abbandonato l’amata funzionalità Photo Sphere utilizzata da alcuni in Panorama, che ha un’interfaccia utente che risale ad anni fa.

Google Fotocamera 6.2 del 2019