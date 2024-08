Si prevede che George Santos si dichiarerà colpevole a New York in un caso di frode federale

New York – Si prevede che George Santos si dichiarerà colpevole delle accuse derivanti da accuse di frode, ha confermato a CBS News New York una persona a conoscenza della questione.

Santos, ex deputato repubblicano di New York, dovrebbe presentare un appello lunedì presso il tribunale federale di Central Islip, New York.

Lo era È stato espulso dalla Camera dei Rappresentanti Innocente l’anno scorso e prima 23 Oneri federali Accusa di frode, inclusa l’appropriazione indebita di fondi elettorali.

Entrambe le parti si stavano preparando per un’udienza il mese prossimo

Martedì Santos è comparso in un tribunale di Long Island Indagini preliminari. Il suo processo avrebbe dovuto iniziare a settembre.

Gli avvocati del governo centrale hanno chiesto al giudice di consentire loro di presentarsi Santos ha mentito durante la campagna elettorale Come prova, ha sostenuto di “usarli deliberatamente per perpetuare schemi criminali”.

Le bugie includono:

Laureato al Baruch College e alla New York University

Un abile giocatore di pallavolo universitario

Avere nonni sopravvissuti all’Olocausto

Lavora presso Citigroup e Goldman Sachs

Costruire il patrimonio della sua famiglia

Rubare ai contributori della campagna

La difesa di Santos ha chiesto alla corte una giuria parzialmente anonima, citando “un’ampia e spesso negativa copertura mediatica” e il fatto che “i giurati potrebbero subire molestie o intimidazioni”. Il giudice ha acconsentito.

Se condannato al processo, Santos rischia una pena massima di 20 anni di carcere.

Ex membri che hanno partecipato a un possibile patteggiamento

L’ex deputato caduto in disgrazia copre il terzo distretto congressuale di New York. La sua vittoria nel 2022 ha aiutato il Partito Repubblicano a controllare la Camera. Quasi immediatamente, Santos iniziò a fare notizia per il suo culto della volgarità.

“Dice di volere la sua giornata in tribunale da quando è stato incriminato”, ha detto Jody Cass Finkel, che ha guidato il gruppo di cittadini per cacciare Santos dall’incarico. “In pratica ci ha torturato per mesi. Per 11 mesi abbiamo dovuto vivere con lui come nostro rappresentante. Per quanto ci riguarda, la fretta è passata e non dovrebbe ottenere un patteggiamento.”

Altri residenti nell’ex distretto di Santos avevano opinioni contrastanti.

“Non sono più arrabbiata. Ha bisogno di andarsene… ha bisogno di restituire i soldi”, ha detto Barbara Garrett, residente a Little Neck.

“Non penso che dovrebbe andare in prigione, no… è un rappresentante americano. Probabilmente ha commesso degli errori, anche gravi, e non lo metto nella stessa classe dei criminali violenti. Di più,” ha detto uno.

“Se infrange la legge, dovrebbe affrontare la stessa punizione di chiunque altro”, ha detto un altro.

Altro da CBS News