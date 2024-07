Sono aperti i seggi per la votazione principale

Il leader laburista Keir Starmer fa campagna elettorale in vista delle elezioni generali che si terranno a Redditch, nel Regno Unito, mercoledì 3 luglio 2024.

LONDRA – Il Regno Unito si reca alle urne giovedì, cercando di sfidare mesi di sondaggi che prevedevano che il Partito conservatore in carica subirà una sconfitta storica per mano del Labour di centrosinistra.

Il primo ministro Rishi Sunak ha annunciato il voto sei settimane fa, cogliendo di sorpresa politici e opinione pubblica. La maggior parte si aspettava che le elezioni si sarebbero svolte più avanti nel corso dell’anno, dando più tempo al recente calo dell’inflazione e al previsto taglio dei tassi di interesse per colpire i portafogli degli elettori.

Diversi partiti minori sono in lizza per un seggio nella camera bassa del parlamento britannico, la Camera dei Comuni composta da 650 membri, tra cui i Liberal Democratici, i Verdi, il Partito Nazionale Scozzese, Plate Cymru, il Partito Democratico Unionista e il Reform UK di Nigel Farage. La votazione si svolgerà in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.