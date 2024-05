Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono lo Stato palestinese. Perché è importante?

Mercoledì hanno riferito la Spagna, l’Irlanda e la Norvegia Riconoscere lo Stato di Palestina Il 28 maggio, un passo avanti verso un’aspirazione palestinese di lunga data è avvenuto nel mezzo dell’indignazione internazionale per il bilancio delle vittime civili e la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. L’attacco di Israele.

Le decisioni quasi simultanee dei due paesi dell’UE e della Norvegia potrebbero dare slancio al riconoscimento di uno stato palestinese da parte di altri paesi dell’UE e innescare ulteriori azioni presso le Nazioni Unite, approfondendo l’isolamento di Israele.

Attualmente, sette membri dell’Unione Europea, composta da 27 nazioni, hanno riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina. Cinque di loro sono paesi dell’ex blocco orientale che hanno dichiarato il riconoscimento prima di aderire al blocco nel 1988, così come Cipro. La Svezia ha annunciato il riconoscimento nel 2014.

La Repubblica Ceca, membro dell’Unione Europea, afferma che il riconoscimento dell’ex Cecoslovacchia, di cui da allora è diventata parte, nel 1988, non si applica allo Stato moderno. Il Ministero degli Affari Esteri slovacco ha affermato il proprio riconoscimento da quando la Slovacchia ha ottenuto l’indipendenza nel 1992-93, e l’Autorità Palestinese ha un’ambasciata pienamente operativa a Bratislava dal 2006.

I membri dell’UE Malta e Slovenia affermano che potrebbero seguire l’esempio.

Dei circa 190 paesi rappresentati all’ONU, 140 hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina.

Ecco come e perché i nuovi annunci europei sono importanti:

Perché è importante?

Nel 1947 l’ONU Il piano di spartizione prevedeva la creazione di uno stato ebraico accanto a uno stato palestinese, ma i palestinesi e il mondo arabo in generale lo rifiutarono, anche se i palestinesi avevano dato loro due terzi della terra. popolazione

La guerra arabo-israeliana dell’anno successivo vide Israele conquistare più territorio, la Cisgiordania e Gerusalemme est in Giordania e la Gaza in Egitto.

Nella guerra del 1967, Israele conquistò tutti e tre i territori e per decenni i colloqui di pace, a intermittenza, fallirono.

Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altri paesi occidentali hanno sostenuto l’idea di uno Stato palestinese indipendente accanto a Israele nel conflitto più difficile del Medio Oriente, ma insistono sul fatto che uno Stato palestinese debba rientrare nei negoziati. Dopo il 2009 non si sono svolti colloqui.

Sebbene i paesi dell’UE e la Norvegia non riconoscano uno stato esistente, ma solo la possibilità di uno, il simbolo aiuta a migliorare la posizione internazionale dei palestinesi ed esercita maggiori pressioni su Israele affinché apra i negoziati per porre fine alla guerra.

Inoltre, la mossa pone ulteriore enfasi sulla questione del Medio Oriente in vista delle elezioni del 6-9 giugno. Parlamento europeo.

Perché ora?

La pressione diplomatica su Israele è aumentata mentre la guerra con Hamas entra nel suo ottavo mese. ONU Hanno votato con un margine significativo Un segno del crescente sostegno internazionale per un referendum sull’adesione a pieno titolo l’11 maggio per garantire nuovi “diritti e privilegi” alla Palestina. L’Autorità Palestinese attualmente ha lo status di osservatore.

I leader di Spagna, Irlanda, Malta e Slovenia avevano dichiarato a marzo che avrebbero riconosciuto uno Stato palestinese come “un contributo positivo” alla fine della guerra.

“Questo riconoscimento non è contro nessuno, non è contro il popolo israeliano”, ha detto mercoledì il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. “È un atto a favore della pace, della giustizia e della stabilità morale”.

Sebbene il paese abbia sostenuto la creazione di uno Stato palestinese per decenni, il riconoscimento è “una carta che puoi giocare una volta”, ha detto all’Associated Press il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide.

“Pensavamo che il riconoscimento sarebbe arrivato alla fine di un processo”, ha detto. “Ora ci rendiamo conto che il riconoscimento è un’ispirazione, un processo che deve essere rafforzato”.

Quali sono le implicazioni dell’accreditamento?

Mentre dozzine di paesi hanno riconosciuto uno Stato palestinese, nessuna delle maggiori potenze occidentali lo ha fatto, e non è chiaro quanta differenza farebbe un’iniziativa di tre paesi.

Anche così, il loro riconoscimento rappresenterebbe un risultato significativo per i palestinesi, che sperano che dia un riconoscimento internazionale alla loro lotta. La Norvegia ha detto che trasformerà il suo ufficio di rappresentanza per la Palestina in un’ambasciata, ma non è chiaro cosa faranno Irlanda e Spagna.

È probabile che ci siano dei cambiamenti in questo campo nel breve termine. I colloqui di pace sono in fase di stallo e il governo intransigente di Israele ha puntato i piedi contro l’Autorità Palestinese.

Qual è stata la risposta di Israele?

Mercoledì Israele ha reagito rapidamente richiamando i suoi ambasciatori in Irlanda, Norvegia e Spagna e sospendendo un accordo in tempo di guerra per trasferire le entrate fiscali palestinesi all’Autorità Palestinese attraverso la Norvegia.

Il governo israeliano ha criticato il discorso sull’indipendenza palestinese come una “ricompensa” per un attacco di Hamas al sud di Israele che ha ucciso 1.200 persone e ne ha rapite più di 250. Rifiuta qualsiasi mossa volta a legittimare i palestinesi a livello internazionale.

Israele afferma che azioni come quella di mercoledì da parte dei tre paesi europei rafforzeranno la posizione palestinese e mineranno il processo di negoziazione, insistendo sul fatto che tutte le questioni devono essere risolte attraverso il dialogo.

Chi riconosce la Palestina?

Stato?

Circa 140 paesi hanno già riconosciuto un palestinese.

Alcune grandi potenze hanno segnalato che la loro posizione potrebbe evolversi in mezzo alle proteste per gli effetti dell’assalto israeliano a Gaza, che ha ucciso più di 35.000 palestinesi, secondo il Ministero della Salute di Gaza. Il ministero non distingue tra militanti e milizie nel suo numero.

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha affermato che il riconoscimento di uno Stato palestinese è improbabile finché Hamas è a Gaza, ma potrebbe avvenire mentre Israele sta negoziando con i leader palestinesi.

La Francia ha dichiarato di non essere pronta ad unirsi ad altri paesi nel riconoscimento di uno Stato palestinese, anche se non si oppone in linea di principio all’idea. Il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné ha affermato, nei commenti rilasciati dal suo ministero dopo un incontro a porte chiuse con il ministro degli Esteri israeliano mercoledì, che il riconoscimento di uno Stato palestinese dovrebbe essere “utile” per portare avanti una soluzione a due Stati. non ha alcun impatto reale sul raggiungimento di tale obiettivo.

___

Una versione precedente di questa storia riportava erroneamente la risoluzione ONU del 1948 che portò alla creazione di Israele. Infatti, Israele dichiarò l’indipendenza nel 1948 dopo che l’ONU propose un piano di spartizione nel 1947.