“Super Mario Bros. Movie” torna al botteghino di famiglia

I teatri hanno faticato a riprendersi dalla pandemia mentre il pubblico familiare un tempo affidabile si allontanava. L’anno scorso, i film per famiglie, per lo più animati, hanno rappresentato il 17% delle vendite globali di biglietti, la metà rispetto al 2019.

Tuttavia, durante il fine settimana, “The Super Mario Bros. Movie” della Universal Pictures ha entusiasmato le famiglie, guadagnando $ 146,4 milioni di biglietti venduti nei cinema negli Stati Uniti e in Canada per un totale di $ 204,6 milioni. Da quando è arrivato mercoledì. Il film classificato come PG è costato circa $ 100 milioni per essere prodotto da Illumination Entertainment e Nintendo.

“The Super Mario Bros. Movie”, sugli idraulici di Brooklyn che rimangono invischiati in un regno magico e infido noto come il Regno dei Funghi, ha incassato altri 173 milioni di dollari all’estero, risultando in un sito di notizie commerciali di Hollywood “Il piombo è pazzoHa messo in parallelo i risultati di mega-franchising della Universal come “Fast and Furious” e “Jurassic World”.

I film per famiglie sono tornati al punto in cui Hollywood crede ancora una volta in loro come cose relativamente sicure?