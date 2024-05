Takeaways dei playoff NBA di sabato: i Mavericks vincono la serie, i Celtics si riprendono

Di Anthony Slater, Tim Cato, Jay King, Jared Weiss e Joe Wharton

I Boston Celtics si sono ripresi da un’imbarazzante sconfitta in Gara 2 sconfiggendo i Cleveland Cavaliers e vincendo la serie 106-93 sabato.

I Cavs hanno realizzato una vivace rimonta nel quarto quarto dopo essere stati in doppia cifra per gran parte della partita, ma le stelle di Boston Jayson Tatum e Jaylen Brown – messi insieme per 61 punti e 22 rimbalzi – hanno risposto preservando la vittoria.

Lunedì i Celtics continueranno la loro serie di vittorie consecutive.

Nella Western Conference, i Dallas Mavericks hanno sconfitto gli Oklahoma City Thunder per la seconda partita consecutiva portando la serie sul 2-1.

L’attaccante dei Mavs, PJ Washington, ha continuato il suo gioco dominante, segnando 27 punti su 11 su 23 con cinque triple nella vittoria per 105-101. Le guardie stellari Kyrie Irving e Luka Doncic hanno segnato 22 punti ciascuna, con Irving che ha distribuito sette assist e Doncic che ha preso 15 rimbalzi.

Per i Thunder, Shai Gilgeous-Alexander è stato l’unico giocatore con più di 16 punti; I suoi 31 gol sono stati il ​​massimo in una partita, ma lo sono state anche le sue cinque palle perse.

Dallas ha tenuto a bada Oklahoma City grazie a 15 rimbalzi offensivi.

Celtics 106, Cavaliers 93

Serie: Boston conduce 2-1

Gioco 4: Lunedì a Cleveland

L’intensità difensiva di Boston è tornata

Dopo aver preso un vantaggio di 23 punti all’inizio del terzo quarto, i Celtics hanno avuto la possibilità di chiudere la porta a Cleveland, ma i Cavaliers non se ne sono andati. Hanno ridotto il deficit fino a portarsi a meno di 9 punti all’inizio del quarto quarto. Con il pubblico di Cleveland in delirio, sarebbe stato problematico per Boston.

Quando il tempo è scaduto, Tatum ha guidato verso un secchio. Pochi minuti dopo, Brown si recò in un altro luogo. I Cavaliers hanno mantenuto lo slancio per un po’, ma non sono riusciti ad avvicinarsi ai 9 punti per il resto del percorso. I Celtics hanno allungato ogni risposta. Brown ha colpito un corridore. Tatum ha affondato un maglione in dissolvenza. L’offesa di Boston è stata commessa in ritardo.

I Celtics hanno lasciato Gara 2 delusi dalla loro difesa. Non credono di aver mostrato intensità nei playoff durante la sconfitta. Il tema per i giocatori nella sparatoria di sabato mattina era che, qualunque cosa facciano in attacco, devono lavorare molto duramente dall’altra parte del campo. E lo hanno fatto. Ma dovevano ancora allungarsi dall’altra parte. Se lo fanno nei momenti importanti, come hanno fatto in Gara 3, qualsiasi avversario sarà difficile da battere. – Jay King, i Celtics hanno battuto lo scrittore

Nonostante il suo scarso tiro, Tatum è ancora efficace

Mentre la serie andava avanti, il tiro acuto di Tatum non è arrivato. Non aveva importanza in Gara 3. Era molto aggressivo quando attaccava il cerchio in questa serie, dominava le tavole ed era il miglior protettore del cerchio di Boston. Tatum dimostra che la maggior parte delle stelle non riesce a smettere di segnare o passare, e anche se sono brave in questo, farà tutto ad alto livello per avere un impatto.

Ancora una volta Brown è uscito sparando a luci spente e Boston non si è tirata indietro molto. Per mantenere a galla la seconda unità, Jrue Holiday si è avvicinato al bordo e ha minacciato. Derrick White ha iniziato a effettuare i colpi di cui aveva bisogno. È stato bilanciato dai Celtics. Cleveland ha bisogno di più tiratori e rumore, ma Donovan Mitchell fa questo attacco. Non basta quando Boston va a tutto gas. — Jared Weiss conquista gli scrittori dei Celtics

Smettila di giocare con lui 😤 pic.twitter.com/PiUY4kboW2 — Boston Celtics (@Celtics) 12 maggio 2024

Cleveland era malato senza Jared Allen

Dean Wade ha giocato la sua prima partita in due mesi, ma Allen non si è unito a lui e, se potesse, potrebbe avere un enorme impatto sulla serie.

Mentre Wade ha saltato due mesi per una distorsione al ginocchio ed è tornato per 5 punti in 16 minuti in Gara 3, Allen ha saltato sei partite consecutive di playoff. Segnalato da Atletico E altre pubblicazioni su quanto dolore provi Allen: la sua costola è stata “punzonata” da Franz Wagner degli Orlando Magic due settimane fa.

Allen potrebbe avere una presenza maggiore in questa serie perché renderà Al Horford più vulnerabile. Horford inizia con Kristaps Porziņģis, che potrebbe essere fuori dalla serie per un infortunio al polpaccio, e la sua assenza sottolinea il suo valore per Boston. I Celtics sono stati intelligenti in Gara 3 e hanno mantenuto Horford vicino all’area, lasciando Isaac Okoro aperto a tirare da 3. Questo è ciò che fanno spesso le squadre che cercano di battere i Cavs: costringono Okoro a tirare. Ha funzionato; Ha sbagliato tutti e quattro i 3 e ha tirato 1 su 7 dal campo.

Con Allen ed Evan Mobley insieme in campo, sì, i Cavs rinunceranno ad alcune lacune dove giocano bene. Ma in questa particolare serie, Cleveland deve proteggere Allen e Mobley o rischiare di essere distrutto lungo la strada per aiutare Boston, come i Cavs hanno dimostrato di essere disposti a fare in Gara 2.

Mitchell è ancora infuocato, reduce da un’altra partita da 33 punti. I Cavs hanno inseguito la tripla e si sono allontanati da qualcosa che ha funzionato così bene in Gara 2. Erano 12 su 36 e 36 su 84 complessivi: scarsi numeri al tiro che non saranno sufficienti per battere i Celtics.

Con Sam Merrill che giocava al fianco di Mitchell, Darius Garland e Carys LeVert, i Cavs hanno avuto guadagni molto piccoli all’inizio del terzo e quarto quarto. Con Horford a terra, sembrava che il ritmo sarebbe stato molto veloce.

La cosa più importante da imparare da Gara 3 per i Cavs è che le opzioni ci sono. Boston non sembra una squadra che ha ancora capito tutto (non lasciare Okoro libero di tirare in gara 2 è stato un fallo fondamentale). Cleveland ha tempo per trovare le combinazioni giuste e usarle.

Sarebbe più facile se Alan riuscisse a ritrovare la strada. — Joe Varden, scrittore veterano dell’NBA



Luka Doncic festeggia durante la vittoria di Gara 3 dei Mavericks sabato. (Tim Heidman/Getty Images)

Mavericks 105, Tuono 101

Serie: Dallas conduce 2-1

Gioco 4: Lunedì a Dallas

La strategia di hacking di Thunder non funziona

I Thunder guidavano in doppia cifra nel terzo quarto ed entrarono in modalità disperazione a metà del quarto, perdendo di pochi punti e dovendo allungare il gioco. Quindi l’allenatore di Oklahoma City Marc Daignault ha fatto un hack, commettendo intenzionalmente fallo sul centro esordiente Derek Lively II quattro volte.

All’inizio ha aiutato. Lively, un tiratore di tiri liberi al 50%, non ne ha tentato uno nelle prime due partite della serie, andando 1 su 4 dopo i primi due falli. I Thunder hanno fatto marcia indietro e l’allenatore dei Mavericks Jason Kidd lo ha ritirato temporaneamente.

Ma Kidd tornò presto a Lively e i Thunder commisero fallo altre due volte. Lively li ha realizzati tutti e quattro, portando il vantaggio di Dallas a cinque con 3:06 rimasti.

“Ci piace farlo quando abbiamo il vantaggio numerico per farlo. Do credito a Lively; ha realizzato gli ultimi quattro”, ha detto Tagneault del fallo.

I Mavericks hanno fatto abbastanza per sopravvivere, battendo i Thunder 2-1 nella serie e incoraggiando OKC a utilizzare nuovamente la strategia. Lively ha concluso 8 su 12 ai tiri liberi.

I Thunder hanno concesso 15 rimbalzi offensivi, sono stati superati 52-38 nell’area e hanno continuato ad essere alimentati dalla loro volontà di aprire Washington, che ha segnato 56 punti combinati nelle due vittorie dei Mavericks in questa serie. È tempo di riorganizzarsi per una squadra Thunder improvvisamente in difficoltà. — Anthony Slater, scrittore dell’NBA

Un intero lavoro di squadra per Dallas fa sì che ciò accada

Dallas non avrebbe vinto Gara 3 senza il suo intero roster. Questa è una squadra costruita attorno a Doncic che domina ogni partita l’attenzione degli avversari e quella della lega. Ma con Doncic che ha subito un infortunio al ginocchio, i Mavericks hanno dovuto prendere la loro stella, e lo hanno fatto.

Washington ha guidato la squadra nel segnare dopo la sua serie di 29 punti in Gara 2. Irving ha concluso con 22 punti al tiro 10 su 17.

Dall’altra parte, Doncic si è fatto avanti in difesa dei compagni. Ha lottato contro i suoi vari disturbi e ha colpito ripetutamente il suolo per prendere parte a ogni possesso. L’intera forza di tutti coloro che lo circondavano si unì a lui: Oklahoma City attraversò molti tratti senza la capacità di trovare spunti positivi.

Vivace è il giocatore che lo ha permesso di più. Sebbene Lively abbia impressionato fin dall’inizio della sua stagione da rookie, ha continuato a diventare uno dei difensori più duri dei Thunder ed è stato costante per tutta la serie.

Con il ritorno della fisicità in Gara 3 che ha consentito il successo difensivo di Dallas negli ultimi mesi della stagione regolare, questa squadra può ancora una volta creare ricette vincenti su entrambe le estremità del campo. — Tim Cato, Mavericks batte lo scrittore

(Foto in alto di Jayson Tatum e Evan Mobley: Jason Miller/Getty Images)