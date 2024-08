Taylor Swift mostra i segreti del palco del tour di Era in un nuovo video musicale

Da come si tuffa sul palco a cosa c’è nel “carrello delle pulizie”, Swift porta i fan dietro le quinte.

LONDRA – Luci, telecamera, il sorriso di Swifty.

Taylor Swift ha pubblicato un nuovissimo video musicale pieno di filmati dietro le quinte del suo massiccio tour Eras a Londra. Mentre i coriandoli cadevano a terra e le luci dello stadio di Wembley si accendevano, sui grandi schermi veniva trasmesso un video di 3 minuti. I fan che non se ne sono andati hanno presto smesso di guardare. Molti sono rimasti senza parole quando “Cleaning Cart” ha mostrato Swift mentre entrava nel tour e come poteva tuffarsi sul palco.

“I Can Do It With a Broken Heart” – o ICDIWABH come lo abbreviano i fan – è il secondo singolo e il secondo video musicale dall’undicesimo album in studio di Swift, “The Tortured Poets Department”. Qualche istante prima dell’annuncio a sorpresa, la cantante e i suoi ballerini si sono abbracciati in un enorme abbraccio di gruppo prima di scomparire dalla vista.

Il nuovo video, pubblicato martedì alle 18:00 ET, documenta un sacco di filmati dietro le quinte. Non appena i tifosi entrano nello stadio, il tempo passa e iniziano ad entrare con una grande folla della squadra di Swift. Schioccano le dita prima di muovere le braccia su e giù.

Una ripresa sotto il palco di Swift con una tuta color mandarino. All’inizio dello spettacolo ha i lembi del paracadute dall’arancione al rosa sopra di lei. Una mano della produzione preme un pulsante e il video mostra i fan che saltano. Swift cavalca un trascinamento meccanico che la porta dalla sezione a diamante del palco alla sezione posteriore per il suo secondo singolo, “Fearless”. Due guardie le hanno chiesto di entrare.

Anche se la produzione sul palco è uno spettacolo da vedere, le prove vanno avanti per mesi. Swift tira indietro lo schermo per mostrare la sua band e i ballerini che provano diversi brani; I più importanti sono i flussi di ICDIWABH. Dall’abbigliamento sportivo casual agli abiti disegnati da Vivienne Westwood, i fan vedono tutti i livelli della produzione dell’Eras ​​Tour. La ballerina Cameron Sanders viene mostrata mentre prova la canzone “One…Two…Three..Four”. E Swift offre un intero pubblico Un invisibile “berretto da 22”.

ICDIWABH è il secondo singolo dei Tortured Poets, dopo “Fortnight” con Post Malone.

Tracce del video musicale

Taylor Nation, il team di marketing interno di Swift, ha scritto: “Dietro le quinte di Girl Fury: The Musical Quando, @ taylorswift13?” Dopo averlo twittato, gli Swifties avrebbero dovuto sapere che avrebbero avuto una sorpresa. Swift ha intitolato il suo undicesimo album Pet “Furia femminile: il musical” A Parigi, Francia.

L’account aggiungeva che 20 minuti prima della fine dello spettacolo, “Abbiamo trattenuto il fiato per tutto lo spettacolo e non era ancora finita…”

Lo spettacolo europeo finale ha avuto due ospiti a sorpresa

I fan che hanno assistito allo spettacolo di martedì sera non avranno voce in capitolo domani poiché Swift ha riservato diverse sorprese. Cantante Florence ha fatto uscire Welch “Florida!!!” Ha invitato la sua amica a fare una routine nuova di zecca per lei Jack Antonoff suona un mashup di chitarra “Morte per mille tagli” e “Getaway Car”.

Il cantante ha una pausa di due mesi prima di tornare in Nord America il 18 ottobre.

