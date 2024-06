Taylor Swift si fa un selfie con il principe William, George e Charlotte al concerto a Wembley – notizie reali

La famiglia reale osserva la sfilata del Trooping the Colour dal balcone di Buckingham Palace.

Ricevi un’e-mail gratuita con i titoli mattutini delle notizie dai nostri corrispondenti in tutto il mondo Iscriviti alla nostra email gratuita sui titoli del mattino

Taylor Swift si è scattata un selfie con il principe William e i suoi figli mentre festeggiavano il suo 42esimo compleanno allo stadio di Wembley durante il suo primo concerto dell’Eras ​​Tour.

Sabato il cantante del Principe di Galles ha utilizzato il suo account Instagram ufficiale per condividere una foto di se stesso in posa con il principe George e la principessa Charlotte, ringraziando la star per la “fantastica serata”.

L’erede al trono è stato filmato mentre ballava la canzone Scuotilo di dosso Venerdì ha festeggiato il suo 42esimo compleanno davanti a quasi 90.000 fan a Londra. L’indipendente Il proprietario del filmato è stato contattato.

Nel frattempo, la Principessa del Galles ha condiviso un messaggio toccante per celebrare il compleanno di suo marito.

Utilizzando gli account ufficiali dei social media di Kensington Royal, ha anche condiviso una nuova foto dell’erede al trono che si diverte su una spiaggia sabbiosa con i suoi tre figli piccoli.

Kate ha scritto: “Buon compleanno papà, ti amiamo tutti così tanto! Cx”

Il post arriva dopo che Kate ha fatto la sua prima apparizione pubblica dell’anno sul balcone di Buckingham Palace al Trooping the Colour lo scorso fine settimana.