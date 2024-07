Tieni traccia delle vittorie del Team USA finora

Mentre i migliori atleti del mondo competono per la gloria individuale e nazionale alle Olimpiadi di Parigi del 2024, gli spettatori si chiederanno quale paese avrà l’onore di vincere più medaglie.

Con i Giochi di Parigi ancora in corso, gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina, così come la Francia ospitante, erano in testa al conteggio delle medaglie martedì.

Il Team Francia e il Team USA hanno iniziato la competizione di quest’anno in una battaglia testa a testa per il maggior numero di medaglie in totale, con il paese che ospita i Giochi contro il 2028. Lunedì gli Stati Uniti sono in testa alla classifica dopo ottimi risultati nello skateboard, nel nuoto e nella ginnastica maschile.

Entrambi i paesi hanno vantaggi minori La stazza degli atleti Chi li rappresenta.

Gli Stati Uniti hanno la delegazione più numerosa con 594 atleti. La Francia segue a ruota con 571.

Lunedì sera il Giappone ha pareggiato la Cina per il terzo maggior numero di medaglie, con una sconfitta all’ultimo minuto da parte della squadra di ginnastica maschile e dello skateboarder Yoto Horikome. Ma sabato mattina la Cina ha conquistato il primo oro del torneo nella gara a squadre miste con carabina ad aria compressa da 10 metri.

Lee Kiefer degli Stati Uniti festeggia con il suo allenatore Amkat Kaspak dopo aver vinto domenica la medaglia d’oro individuale nel fioretto femminile. Al Bello/Getty Images

Gli olimpionici francesi hanno già dimostrato il loro talento in vari sport vincendo medaglie in almeno otto discipline atletiche. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno iniziato alla grande in acqua, con 11 delle loro prime medaglie provenienti da eventi di nuoto.

Gli Stati Uniti non vedono l’ora di ripetere la loro forte presenza Giochi di Tokio 2020Ha vinto 113 medaglie. Insieme alle 89 medaglie della Cina, è significativamente la più numerosa di qualsiasi altro paese.

Alla Russia, che aveva dominato le partite precedenti, quest’anno non è stato permesso di competere. Bandito dal Comitato Olimpico InternazionaleInsieme alla Bielorussia, come parte delle sanzioni in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

I concorrenti di questi paesi possono partecipare solo come “atleti neutrali individuali” e le loro medaglie non contano ai fini dei paesi. Chiunque sostenesse attivamente la guerra per la Bielorussia o la Russia non era idoneo a candidarsi.