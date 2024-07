Tiger Woods: Essere un capitano della Ryder Cup comporta molte responsabilità

TRUNE, Scozia – Tiger Woods ha detto che l’opportunità di diventare capitano della squadra statunitense della Ryder Cup il prossimo anno è stata difficile da rifiutare, ma ha dovuto farlo a causa di innumerevoli altri impegni.

Il due volte campione della Ryder Cup Keegan Bradley sarà il capitano della squadra statunitense quando affronterà la squadra europea dal 26 al 28 settembre 2025 al Bethpage Black Course a Farmingdale, New York.

“Beh, è ​​stato molto difficile per me decidere”, ha detto Woods mentre si prepara per l’Open Championship di martedì al Royal Troon Golf Club. “Il mio tempo è in tournée e tutto ciò che stiamo cercando di realizzare. Faccio parte di vari sottocomitati e ci vuole molto tempo durante il giorno e sono sempre in chiamata”.

Woods, 48 ​​anni, è vicepresidente del consiglio di amministrazione di PGA Tour Enterprises e membro del comitato per le transazioni, che gestisce le negoziazioni quotidiane con il fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita su un investimento multimiliardario. Woods è anche un direttore dei giocatori nel comitato politico del PGA Tour.

“Non mi sentivo come se potessi fare il lavoro bene”, ha detto Woods. “Non posso perdere tempo. Non ho abbastanza tempo per fare quello che sto facendo adesso, e il TGL inizierà l’anno prossimo e aggiungerà la Ryder Cup. Metti tutto insieme e poi aggiungi alle nostre trattative. Con il PIF, tutto accade nello stesso momento, più volte al giorno. Mancano solo poche ore.

“Non sento di rendere giustizia al capitano o ai giocatori del Team USA se sono il capitano di tutto ciò che devo fare.”

Woods ha detto di non aver parlato con Bradley del fatto di essere uno dei suoi vice-capitani.

“Penso che Keegan sarà un grande leader”, ha detto Woods. “È molto appassionato di quello che fa. È molto appassionato dell’evento. Penso che sarà un anno di ricambio per le posizioni di capitano, anche se si tratta del capitano e dei suoi vice-capitani. Penso che sia naturale. Progressi, noi’ Non vedo l’ora, penso che sia l’anno “.

Woods non ha escluso di diventare capitano della Ryder Cup in futuro. L’evento del 2027 si giocherà all’Adare Manor, un campo da golf in Irlanda di proprietà del suo amico JP McManus.

Questo sarà il primo torneo di Woods al Royal Troon da quando è arrivato nono all’Open Championship del 2004. Ha saltato il torneo del 2016 perché si stava riprendendo da un infortunio alla schiena.

Woods giocherà i primi due round con il vincitore del campionato PGA Xander Schauffele e Patrick Cantlay. Inizieranno il primo turno giovedì alle 9:37; Il secondo turno inizierà venerdì alle 4:25.

Il 15 volte campione major ha completato solo nove round competitivi in ​​tournée in questa stagione. La malattia lo ha costretto a ritirarsi dal Genesis Invitational di febbraio dopo un round. Al Masters, ha pareggiato il record del torneo con il suo 24esimo taglio consecutivo e si è classificato al 60esimo. Ha mancato la vittoria nelle sue ultime due partite al PGA Championship e agli US Open.

“Mi sono allenato molto bene”, ha detto Woods. “Abbiamo dato il massimo in palestra ed è stato fantastico. Il corpo si sente bene nel fare cose del genere e questo si traduce. [to] Può colpire bene la palla. Non posso stare fuori durante una sessione di allenamento quanto vorrei, ma posso fare alcune cose che non ho fatto durante tutto l’anno, il che è bello.”

Quando a Woods è stato chiesto quanto tempo avrebbe giocato, ha detto: “Giocherò il più a lungo possibile e sento che posso ancora vincere l’evento”.

All’inizio di questa settimana, il golfista scozzese Colin Montgomery ha dichiarato al Times di Londra che era giunto il momento per Woods di ritirarsi dal golf agonistico.

“Non siamo lì? Avrei pensato che fossimo lì”, ha detto Montgomery. “Tutti gli atleti hanno un momento per salutarsi, ma è molto difficile dire a Tiger che è ora di andare. Ovviamente sente di poter ancora vincere. Siamo molto realistici.”

Martedì è stato chiesto a Woods dei commenti di Montgomery. Woods ha notato che, essendo tre volte vincitore del titolo Claret Jug, può giocare agli Open fino all’età di 60 anni. Montgomery è arrivato secondo cinque volte nelle major, ma non ha mai vinto uno dei quattro big.

“Beh, come campione del passato, ho un’eccezione fino ai 60 anni”, ha detto Woods. “Colin no. Non è un campione del passato, quindi non è esente. Quindi, non ha la possibilità di prendere quella decisione. Io sì.”