Tim Walls torna a casa nel Nebraska nel bel mezzo di una battaglia sui sondaggi

Omaha, Neb. (AP) – Tim Mura Sabato ha pubblicizzato le sue radici nel Nebraska nel suo primo viaggio di ritorno nel suo stato d’origine da quando è diventata la candidata alla vicepresidenza democratica, e ha tracciato netti contrasti tra Kamala Harris e Donald Trump.

Giocando davanti al pubblico, Walls ha menzionato il suo amore per il calcio del Nebraska e ha scherzato sul significato storico della replica di Stonehenge costruita con auto d’epoca, conosciuta come Carhenge, che si trova vicino a dove insegna nel Panhandle. In seguito ha sottolineato i valori appresi nell’aiutare il prossimo e nel farsi gli affari propri.

“Più di ogni altra cosa, come qui in Nebraska, la forza del Minnesota deriva dai nostri valori”, ha detto dello stato in cui ricopre il ruolo di governatore.

Walls ha sottolineato che lui e Harris credono nell’aiutare tutti gli americani ad avere successo, non solo i milionari e i miliardari che, secondo lui, Trump vuole aiutare. Tutto fa parte della sua richiesta di un voto elettorale separato nel Secondo Distretto Congressuale di Omaha, che potrebbe essere diviso dal resto dello stato fortemente repubblicano.

Walls ha detto che vuole che i repubblicani prendano decisioni sull’assistenza sanitaria degli americani, compreso il diritto all’aborto, intromettendosi nella vita quotidiana delle persone e cercando di danneggiare la previdenza sociale. E quando provano a cambiare le elezioni, non solo è strano, è anti-americano.

Trump e i suoi colleghi repubblicani “hanno a cuore profondamente le nostre camere da letto, le nostre aule d’esame e le nostre biblioteche”, ha detto.

All’inizio dell’evento, la presidentessa del Partito Democratico del Nebraska Jane Gleib ha scherzato dicendo che Omaha ha un nuovo soprannome, “Kamaha”, incoraggiando tutti i presenti alla manifestazione a lavorare duro per eleggere Harris e Walls a novembre.

I tifosi si fidano dei Walls Conoscenza dell’America rurale – ed è cresciuto nelle piccole città di Valentine e Sandles – può aiutare i democratici a fare appello ad ampie fasce di roccaforti repubblicane che raramente sono state contestate nelle recenti elezioni.

La sua apparizione a Omaha rafforza l’interesse della campagna per la difesa Un voto elettorale unico Arriva dopo la vittoria di Joe Biden nello swing 2nd District nel 2020 e di Barack Obama nel 2008. Il candidato repubblicano alla vicepresidenza JD Vance incontrerà la prossima settimana il senatore del Nebraska. Pete Ricketts dovrebbe essere a Omaha per una raccolta fondi privata.

“Penso che dimostri l’importanza che abbiamo come punto blu CD2”, ha detto l’autore di Omaha Wes Jensen.

L’ex senatore dello stato Al Davis, che rappresentava la città di Alliance, dove Walls insegnò per sei anni prima di trasferirsi in Minnesota dopo aver incontrato sua moglie, ha detto che pensava che Walls “potrebbe parlare alle aree rurali del paese in un modo in cui altri candidati potrebbero farlo”. ‘T.” Ha aggiunto: “Quindi spero che questo possa far oscillare alcuni voti nelle zone rurali del Nebraska e in tutto il Midwest”.

I residenti della coalizione stanno pianificando la loro manifestazione locale la prossima settimana per vedere parlare Walls Convenzione democratica A Chicago.

Anche prima che Walls salisse sul palco di Omaha, il Comitato nazionale repubblicano ha accusato il candidato Kamala Harris-Walls di non rappresentare i “valori del Midwest” e ha detto che gli elettori del Nebraska avrebbero “inviato un buon messaggio” quando avrebbero aiutato a reintegrare l’ex presidente.

Bill McCamley di Lincoln ha detto di ricordare che Walls, ora governatore del Minnesota, si interessò al governo quando Valentine gli insegnò studi sociali in seconda media, ma non si sarebbe mai aspettato di diventare un giorno governatore o forse vicepresidente.

McCamley ha detto che Walls ha avuto l’idea in seconda media di costruire un memoriale dei veterani per tutti i residenti della contea di Cherry che hanno prestato servizio militare, quindi ha convinto i leader locali a costruire un marciapiede per il memoriale.

“Sono andato con lui, ma ha fatto il lavoro. Ha parlato con loro e ha detto che questa è l’idea. Questo è quello che voglio fare”, ha detto McCamley “E poi ha accettato con loro di accettarlo. Ho pensato che fosse molto interessante.

McCamley ha dovuto chiamare il Partito Democratico statale per accedere alla manifestazione di sabato dopo che il sistema di registrazione online è stato sospeso dopo che 10.000 persone hanno espresso interesse a partecipare a una manifestazione in un teatro progettato per contenere solo circa 2.500 persone nel sobborgo di La Vista di Omaha. Sebbene ciò fosse improbabile, McCamley non vedeva l’ora di avere l’opportunità di ricongiungersi con il suo ex studente, e quando i due si frequentarono in seconda media, lo affrontò scherzosamente riguardo al fidanzato di sua figlia Julie Long.

Long ha detto che è rimasta aggrappata ai San Valentino che le Mura le hanno regalato nel corso degli anni perché il messaggio la faceva sorridere, annunciando “la nostra è una relazione strana e meravigliosa”. All’interno, la copertina diceva: “Sei strano, io sono fantastico”.

“L’epitome del suo senso dell’umorismo”, ha detto Long, che ha gareggiato con Walls per vedere chi di loro fosse più intelligente perché suo padre era un insegnante e lui era un sovrintendente lì.

Entrambi abbandonarono la scuola superiore e persero le tracce di Walls per molto tempo – al di fuori di un incontro casuale quando entrambi vivevano nel Panhandle – finché lei non notò che si stava presentando al telegiornale come governatore, affrontando questioni più difficili come le proteste. L’uccisione di George Floyd Nelle mani della polizia di Minneapolis.

Dopo aver superato quell’irrequietezza e aver raggiunto priorità chiave come Protezione contro l’aborto Walls ha una lunga lista di risultati ottenuti per corteggiare gli elettori democratici, compresi pranzi gratuiti per i bambini in età scolare.

Ma Walls può piacere anche ai repubblicani perché è intelligente, divertente e si preoccupa di aiutare le persone, ha detto Long.

“Penso che se le persone sono disposte ad ascoltare quello che dice e quel genere di cose – e ad ascoltare davvero – si apriranno alcune porte”, ha detto Long, che vive a Hot Springs, nel South Dakota. Può andare alla manifestazione con suo padre.