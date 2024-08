Tutti gli aggiornamenti di Marvel, Star Wars e Pixar dal panel 2024

Bob Iger ha ricevuto il benvenuto che una rock star merita venerdì sera, con circa 12.000 fan che tifavano per il CEO della Disney mentre dava il via a un panel di grandi dimensioni al D23.

“Oh. È stato più di un caloroso benvenuto”, ha detto Iger al pubblico. “Ragazzi, mi mancate.”

È stato un ritorno a casa per Iger, uscito dalla pensione due anni fa durante lo scorso T23, un’opportunità per la Disney di mostrare i prossimi progetti di Pixar, Marvel, Lucasfilm e 20th Century.

La Disney è nota per aver sfornato dozzine di star di serie A. Il panel di quest’anno si è spostato all’Honda Center di Anaheim, in California, il che significa che nella sala sarà presente il doppio delle persone rispetto agli anni passati. Davanti alla band, un gruppo di incoraggiamento ha incitato la folla mentre ai fan sono stati distribuiti braccialetti luminosi, buste e cartoline con la mascotte e le cartoline del mago David Blaine.

Venerdì più strano

Strano venerdì 2 Ho un argomento: Venerdì più strano. Il sequel vede nuovamente protagonisti Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis e arriva vent’anni dopo il loro film sullo scambio di corpi.

di David Blaine Non provarci

Il mago ha un nuovo spettacolo in arrivo al National Geographic nel 2025 e ha eseguito un trucco strabiliante davanti a una folla di 12.000 persone. A tutti viene chiesto di estrarre il proprio mazzo di carte, tagliare il proprio mazzo due volte e mettere sopra una nuova carta. Poi ha disegnato due persone del pubblico e una ha disegnato tre cuori. Tutti tra il pubblico avevano già estratto la stessa carta, quindi 12.000 persone tenevano in mano tre cuori.

Agata sempre

Prima di pubblicare il nuovo trailer, Kathryn Hahn ha guidato il cast del musical, affiancata da star come Aubrey Plaza.

Daredevil: rinato

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato che le riprese della prima stagione inizieranno a marzo 2025, mentre le riprese della seconda inizieranno. Le star sul palco includevano Charlie Cox (Daredevil), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elton Henson (Foggy Nelson) e Jon Bernthal (The Punisher). “È un vero onore”, ha detto Berndhall del ritorno. Non potrei essere qui con persone migliori.

Cuore di ferro

Pantera Nera: Wankanda per sempre Il regista Ryan Coogler è salito sul palco per parlare dello spettacolo Marvel, incentrato su Riri Williams (Dominic Thorne), che ha fatto il suo debutto cinematografico. Il personaggio è un geniale studente del MIT che crea il suo costume in stile Iron Man. Thorne, Anthony Ramos, Lyryc Ross, Alden Ehrenreich e Regan Aliyah si sono uniti a Coogler sul palco per mostrare il filmato. Lo spettacolo è in lavorazione da molto tempo e in realtà ha rivelato le riprese al D23 nel 2022.

“Ho sempre saputo che c’era di più nella sua storia”, ha detto Coogler.

I fantastici quattro E Capitan America: Il mondo nuovo

Qualche settimana fa al Comic-Con di San Diego, la Marvel ha lanciato qualcosa di nuovo Nuovo mondo coraggioso star Anthony Mackie, e ha mostrato le stesse scene per entrambi i suoi film, e I fantastici quattroDal Comic-Con. Ma Mackie ha raccontato una storia in cui ha visto Harrison Ford nei panni di Hulk Rosso: “Devi ammirare Harrison Ford che è arrivato a questo punto”.

Ryan Reynolds mostra gratitudine (e prende un colpo alla Marvel)

Presentazione del segmento Marvel dello spettacolo, Deadpool e Wolverine L’attore Ryan Reynolds ha inviato un video ringraziando i fan per essere andati al film. “Grazie mille per averci permesso di fare qualche commedia giovanile a spese della Marvel. Questo è il mio modo di esprimere il mio amore. Certo, salva lo studio”, ha detto con una grande risata. “Vi presenterò l’originale Miravel Jesus, signor Kevin Feige.”

Il Mandalorian e Kuroku

“Abbiamo iniziato a girare qualche settimana fa”, dice il regista esordiente Jon Favreau Guerre stellari Immagine per immagine del 2019 L’ascesa di Skywalker. Ha mostrato alcuni filmati, inclusi gli AT-AT Walkers degli Snowtrooper.

Andor

Andor La seconda stagione darà il benvenuto ad alcuni volti familiari Uno scorteseIl film che ha presentato Cassian Andor (Diego Luna) al mondo. Il nuovo filmato vede anche il ritorno di Bendelsohn per il suo personaggio dell’Impero Greninja, mentre Alan Tudyk darà la voce al droide K-2S0. “La ribellione diventa grande”, ha detto il creatore Tony Gilroy in un video.

Star Wars: La squadra degli scheletri

I fan hanno potuto vedere un teaser della serie, incentrato su giovani personaggi persi in una galassia molto, molto lontana. “Sei uno Jedi”, dice un personaggio, uscendo dall’ombra del personaggio di Jude Law.

Congelato III

Lo ha rivelato Jennifer Lee della Disney Animation Congelato 3 2027. Inchinatevi nel 2013 congelatoCon Kristen Bell e Idina Menzel, ha incassato 1,28 miliardi di dollari Congelato II (2019) ha incassato 1,45 miliardi di dollari. Come già annunciato, è in lavorazione anche un quarto film.

Zootropolis 2

Ovunque e tutto in una volta Il premio Oscar Ke Huy Quan si unisce a Zootropolis in un nuovo ruolo inquietante, descritto dalla star Ginnifer Goodwin come una “vipera scivolosa e altamente velenosa” di nome Carrie.

Incredibile 3

Chiudendo la parte delle immagini della presentazione, Peter Doctor ha lasciato il pubblico con un grande sogghigno: “Esatto, lo facciamo. Incredibile 3. Brad Bird lo sta sviluppando ora.

Incredibile Ha rivoluzionato per la prima volta il genere dei supereroi nel 2004, mentre nel 2018 Incredibile 2Guadagnato più di 1,2 miliardi di dollari.

Tramogge

Jon Hamm e Bobby Moynihan dirigeranno un film sullo scambio di corpi su una lontra e un uomo che si scambiano i corpi.

Storia di giocattoli 5

Il regista ha condiviso nuovi dettagli su Andrew Stanton Storia di giocattoli 5, I giocattoli rivelatori si contrappongono a tecnologie come iPad e iPhone. “È la tecnologia dei giocattoli che incontra la tecnologia”, ha detto Stanton, aggiungendo che i 50 personaggi defunti che ricordano Buzz Lightyear potrebbero causare alcuni “problemi seri”.

Al rovescio Spinoff televisivo

Doctor Who della Pixar ha fatto un giro di vittoria dopo il successo di quest’estate Al rovescio 2Grazie ai fan per averlo reso il film numero 1 di tutti i tempi. Ha anche condiviso alcune notizie: Al rovescio Una serie TV Disney+ chiamata Produzioni da sognoSi inchinerà l’anno prossimo.

Avatar: Fuoco e Cenere

Avatar La mente James Cameron ha rivelato la terza Avatar L’immagine si chiama Avatar: Fuoco e Cenere.

“Ci sono nuove culture, sistemi, specie e nuovi biomi. Vedrai così tanto di Pandora, il pianeta, che non hai mai visto prima”, ha detto Cameron del progetto, che inizierà nel dicembre 2025. “Il nuovo film non è quello che ti aspetti, ma è sicuramente quello che vuoi.”

Marmellata di mostri

Non è stato rivelato molto su questo nuovo progetto, ma Dwayne Johnson ha introdotto un’immagine Marmellata di mostri.

“Possiamo creare qualcosa che sia coinvolgente, bello e divertente”, ha detto Johnson, definendola un’esperienza live-action dal punto di vista di “questi incredibili monster truck e dei loro eccentrici proprietari”.

Mona 2

Mona 2 Le star Auli’i Cravalho e Johnson hanno commosso il pubblico cantando una canzone dal suo prossimo sequel. “Maui firma nuovamente. Cantare in tonalità assenti. E i miei capelli sono così belli Mona 2”, ha scherzato Johnson, che ha gridato alle sue figlie di sei e otto anni tra la folla.

Il film è il seguito del film di successo del 2016, che da anni è uno dei film più trasmessi in streaming al mondo. Originariamente era stata concepita come una serie TV Disney+ prima di essere trasformata in un dramma.

Gli spettatori hanno guardato un nuovo trailer, che deve ancora essere pubblicato online, e poi Johnson ha passato la mano a Bergman della Disney, presentandolo come “il mio gemello”.