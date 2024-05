Tyson Fury vs Oleksandr Usyk risultati in tempo reale e analisi

Tyson Fury e Oleksandr Uzyk si incontrano sabato sera a Riyadh, Arabia Saudita (ESPN+ Pay-per-view, mezzogiorno ET) per avere la possibilità di diventare il primo campione indiscusso dei pesi massimi in un’era a quattro cinture.

Fury (34-0-1, 24 KO), è il campione WBC e lineare. Usyk (21-0, 14 KO) detiene le cinture WBA, IBF e WBO. L’ultimo campione indiscusso dei pesi massimi della boxe è stato nel 2000 (Lennox Lewis, era delle tre cinture).

In vista dell’incontro di sabato, Fury sembra essere in forma migliore rispetto a quando ha dovuto staccarsi dalla tela in ottobre in una vittoria con decisione divisa sull’ex campione UFC Francis Naginno.

“È l’incontro del secolo”, ha detto Fury a ESPN mercoledì. “[An undisputed heavyweight championship fight] Questo secolo non è mai accaduto prima e non vediamo l’ora di mettere in piedi uno spettacolo fantastico”.

Il combattimento era previsto per febbraio prima che Fury subisse un brutto taglio all’occhio destro durante una sessione di sparring. Usyk ha combattuto l’ultima volta in agosto vincendo per KO al nono round Daniel Dubois, dove è stato eliminato da un colpo al corpo nel quinto round, ma l’arbitro Louis Papon ha stabilito che si trattava di un colpo basso.

“Sabato è un giorno speciale perché ho la possibilità di essere Undisputed per la seconda volta”, ha detto Usyk. “È fantastico. È molto positivo per me. È molto importante per il mio paese. Mi piace.”

