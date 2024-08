Un aereo passeggeri con 62 persone a bordo si è schiantato fuori San Paolo, in Brasile

CNN

Secondo le autorità brasiliane, un aereo passeggeri con 62 persone a bordo si è schiantato venerdì pomeriggio alla periferia di San Paolo. Le drammatiche riprese della scena hanno mostrato l’aereo della Voepass Linhas Aéreas precipitare e la sua fusoliera avvolta dalle fiamme al suolo.

“Non ci sono sopravvissuti”, ha detto alla CNN Ana Candida Brisci, direttrice delle comunicazioni della vicina città di Valinhos, aggiungendo che non ci sono vittime sul posto.

I dati di tracciamento del volo hanno mostrato che il bimotore turboelica ATR 72-500 è caduto di 17.000 piedi in un minuto, ma non è ancora chiaro il motivo. Secondo un comunicato della compagnia aerea Voepass, “Non è ancora stato confermato come sia avvenuto l’incidente né le condizioni attuali delle persone a bordo.

Interrompendo un discorso durante un evento navale pomeridiano per affrontare l’incidente, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare la presunta morte dei passeggeri e dell’equipaggio dell’aereo.

“Voglio che tutti si alzino e osservino un minuto di silenzio perché un aereo con 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio è precipitato nella città di Vinhedo, con 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio”, ha detto in un video della sua dichiarazione condiviso su X.

I video dell’incidente sui social media hanno mostrato l’aereo che volava giù dal cielo prima di schiantarsi al suolo, spingendo i vicini a urlare di paura. Un altro video mostrava i rottami dell’aereo in fiamme al suolo.

Secondo i dati di Flightradar24, il volo è decollato da Cascavel, nello stato brasiliano del Paraná, ed era diretto a Guarulhos, nello stato di San Paolo.

Ha iniziato a perdere quota circa un minuto e mezzo prima dello schianto. L’aereo, che volava ad un’altitudine di 17.000 piedi fino alle 13:21 ora locale, è caduto di circa 250 piedi in 10 secondi. Poi salì per circa 400 piedi in otto secondi.

Otto secondi dopo, perse sotto i 2.000 piedi. Poi, nel giro di un minuto circa, iniziò la sua rapida discesa: circa 17.000 piedi al minuto.

L’ultima trasmissione dati dall’aereo è avvenuta alle 13:22 ora locale.

Il governatore di San Paolo, Darcio de Freitas, ha annunciato la creazione di un gabinetto di crisi per far fronte all’incidente aereo avvenuto a Vinhedo, nell’interno dello Stato. Il governo di San Paolo ha dichiarato in un comunicato che diverse agenzie stanno collaborando ai soccorsi sul luogo dell’incidente.

Una residente ha filmato le conseguenze di un incidente aereo contro il suo vicino fuori San Paolo, raccontando a Julia Vargas Jones della CNN che stava pranzando nella sua cucina quando ha visto l’aereo precipitare.

Si accovacciò spaventata e cominciò a pregare, definendolo un “momento di panico” per l’intera città. Le strade private che conducono alla proprietà sono ora chiuse a tutti, compresi i residenti, e i primi soccorritori sono nella zona, ha detto.

Secondo i dati di registrazione del Registro aeronautico brasiliano, l’aereo Voepass Linhas Aéreas è stato prodotto nel 2010 e acquistato dalla compagnia aerea nel settembre 2022.

Secondo il registro, all’aereo sono state “negate le operazioni di aerotaxi”. Ma al momento non è chiaro perché né quando sia stata presa tale decisione.

L’ATR, il produttore dell’aereo, afferma di essere a conoscenza dell’incidente e di collaborare con gli investigatori.

“Quello che possiamo dire in questo momento è che ATR è stata informata di un incidente che ha coinvolto un ATR 72-500 a Vinhedo, in Brasile. I nostri primi pensieri vanno a tutte le persone colpite da questo incidente. Gli esperti di ATR sono pienamente impegnati a supportare sia le indagini e il cliente”, si legge nella nota.

La CNN ha contattato l’Autorità per l’aviazione civile brasiliana per maggiori dettagli su tale determinazione.

Gli esperti di aviazione che hanno parlato con la CNN hanno affermato che gli ATR 72 costruiti nell’Unione Europea sono una cosa del passato. Gli ATR72, così come la designazione simile, ma più piccola, ATR42 della compagnia, sono stati coinvolti in diversi incidenti in precedenza: almeno 15 incidenti. Ciò provoca la morte dei passeggeri Include turboelica ATR registrati in tutto il mondo.

