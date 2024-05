Un giudice federale ha trovato prove evidenti di crimini prima che Trump fosse incriminato nel caso dei documenti riservati

CNN

Mesi prima che Donald Trump fosse incriminato per aver gestito male documenti riservati, un giudice federale aveva affermato che gli investigatori avevano “prove evidenti” che l’ex presidente “intendeva” nascondere documenti riservati nel suo resort di Mar-a-Lago, secondo i documenti giudiziari appena rilasciati.

Il giudice Beryl Howell ha affermato che ulteriori documenti classificati sono stati scoperti a Mar-a-Lago mesi dopo una perquisizione della proprietà da parte dell’FBI nell’estate del 2022. Una cartella “per lo più vuota” nei registri era contrassegnata come “Corona classificata”. Riepilogo” che è stato trovato nella camera da letto dell’ex presidente, insieme a quattro documenti con marcature riservate nel suo ufficio post-presidenziale nel suo resort.

“In particolare, non è stata offerta alcuna ragione su come l’ex presidente avrebbe potuto perdere i documenti con codice riservato trovati nella sua camera da letto a Mar-a-Lago”, ha scritto Howell nel marzo 2023.

La sentenza era tra le centinaia di pagine precedentemente sigillate rese pubbliche martedì nel caso di documenti classificati penalmente contro Trump. Le nuove immagini mostrano anche Walt Nauta, l’assistente personale di Trump, che sposta le scatole nella stanza di Mar-a-Lago prima che un avvocato di Trump esamini le scatole per il materiale riservato richiesto da un mandato di comparizione.

I pubblici ministeri affermano che Nauta ha spostato le scatole come parte di una presunta cospirazione per nascondere materiale riservato agli investigatori federali.

Nauta è accusata nel caso insieme a Trump e al gestore della proprietà di Mar-a-Lago Carlos de Oliveira, e deve affrontare l’accusa di cattiva gestione di materiale sensibile o classificato e di ostruzione. Tutti e tre si sono dichiarati non colpevoli.

Le foto di Nauta, che sembrano screenshot di filmati di sorveglianza, sono datate 1 giugno 2022, poco prima che l’avvocato di Trump perquisisse un magazzino contenente documenti riservati da restituire al governo federale.

Il caso contro Trump è stato processato l’estate scorsa davanti al giudice Eileen Cannon a Fort Pierce, in Florida. Cannon è un nominato da Trump.

In un deposito presso un tribunale federale nel sud della Florida, la squadra di difesa di Trump sta cercando di respingere parti del caso dei pubblici ministeri, comprese tutte le prove sequestrate a Mar-a-Lago e ottenute dal suo ex avvocato Evan Corcoran.

Il team di Trump sostiene che il mandato di perquisizione non era valido perché un agente dell’FBI ha descritto il pensiero dell’agenzia a un giudice magistrato. Stanno contestando la sentenza di Howell del 2023 che ordinava a Corcoran di testimoniare e produrre documenti che aveva precedentemente nascosto al gran giurì che indagava sulla questione.

Howell, nominato da Barack Obama, disse ai pubblici ministeri dell’epoca che “ci sono ampie prove che l’ex presidente” usò Corcoran come copertura.[a]n’ bloccare le indagini del governo e sostenere il possesso illegale da parte dell’ex presidente di tutti i documenti riservati contenuti in scatole spostate dalla Casa Bianca.

Dal Dipartimento di Giustizia americano Questa foto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti mostra Walt Nauta che trasporta scatoloni nella tenuta di Mar-a-Lago dell'ex presidente Donald Trump a Palm Beach, in Florida.

Corcoran ha svolto un ruolo chiave nelle indagini sui documenti classificati in qualità di avvocato incaricato di trovare e produrre documenti classificati nel resort di Trump in Florida. In una denuncia penale presentata lo scorso anno, i pubblici ministeri affermano che c’è stata una cospirazione guidata da Trump per spostare scatole di documenti governativi da un magazzino prima che Corcoran cercasse materiale riservato.

Corcoran viene indicato come “persona 18” nella sentenza di Howell, ma può essere identificato solo in base a ciò che è noto sul caso.

Tra gli argomenti c’è che Howell ha ordinato a Corcoran di testimoniare su una telefonata che ha avuto con Trump il 24 giugno 2022, lo stesso giorno in cui gli investigatori hanno presentato filmati di sorveglianza di Mar-a-Lago. Ha inoltre ordinato la produzione di 88 documenti trattenuti sotto segreto professionale.

Howell ha descritto le azioni di Trump nel corso dei mesi mentre il governo federale cercava di recuperare documenti sensibili prelevati dalla Casa Bianca.

Trump “ha deliberatamente indebolito gli sforzi del suo staff per conformarsi” agli sforzi iniziali degli Archivi nazionali per recuperare i documenti, ha scritto.

“La NARA è stata ingannata dall’ex presidente, una prova generale delle sue azioni in risposta alla citazione dell’11 maggio 2022”, ha detto Howell.

Ventuno dei 32 documenti sulla sicurezza nazionale che Trump è accusato di cattiva gestione criminale erano in possesso dell’ex presidente dall’8 agosto 2022, data della perquisizione dell’FBI a Mar-a-Lago.

Cioè, la squadra di Trump cerca di sopprimere questa nuova mozione disponibile per cancellare quei 21 documenti, e quindi le accuse ad essi relative – e le centinaia di altri documenti riservati che li circondano – parte del caso in cui Trump è accusato di ostruzione. La giustizia costruita attorno a Corcoran.